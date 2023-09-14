Директора «МЮ» Мерто и Арнольд пытаются уладить разногласия между Санчо и тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Джон Мерто Ричард Арнольд Футбол

В «Манчестер Юнайтед» хотят уладить разногласия между Санчо и Эриком тен Хагом.

Спортивный директор «МЮ» Джон Мерто и гендиректор Ричард Арнольд принимают активное участие и намерены снять напряженность в отношениях вингера и главного тренера. Отмечается, что Мерто и Арнольд уже провели беседу с Джейдоном Санчо.

Напомним, полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день».

Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

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8 комментариев

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Гамаль Хайдаров
есть журналист, который хорошо улаживает разногласия между футболистом и тренером, он уже как то помог МЮ)
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Эксперт со спортса
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Stretford End
Ответ Гамаль Хайдаров
есть журналист, который хорошо улаживает разногласия между футболистом и тренером, он уже как то помог МЮ)
ахахахаха
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0
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madaev
Ответ Гамаль Хайдаров
есть журналист, который хорошо улаживает разногласия между футболистом и тренером, он уже как то помог МЮ)
Так помог, что разницы в игре 0
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