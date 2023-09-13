Тен Хаг считает Санчо медлительным и непунктуальным. Другие игроки «МЮ» тоже замечают это, некоторые из них разделяют недовольство тренера

Эрик тен Хаг недоволен непунктуальностью и медлительностью Джейдона Санчо.

Напомним, атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день». Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

По информации The Athletic, недовольство тен Хага вызывала непунктуальность Санчо. Кроме того, главный тренер « » счел хавбека слишком медлительным во время тренировок.

Сообщается, что эти недостатки замечал не только тен Хаг, но и остальные игроки «Манчестер Юнайтед». Некоторые из игроков встали в конфликте на сторону тренера, поскольку также были недовольны отношением к тренировкам.

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