Тен Хаг считает Санчо медлительным и непунктуальным. Другие игроки «МЮ» тоже замечают это, некоторые из них разделяют недовольство тренера
Эрик тен Хаг недоволен непунктуальностью и медлительностью Джейдона Санчо.
Напомним, атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день». Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.
По информации The Athletic, недовольство Эрика тен Хага вызывала непунктуальность Санчо. Кроме того, главный тренер «Манчестер Юнайтед» счел хавбека слишком медлительным во время тренировок.
Сообщается, что эти недостатки замечал не только тен Хаг, но и остальные игроки «Манчестер Юнайтед». Некоторые из игроков встали в конфликте на сторону тренера, поскольку также были недовольны отношением Санчо к тренировкам.
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вот что бывает, когда сделаешь неправильный выбор
где Холланд и Беллингем и где Санчо
настолько успешный и толковый тренер, что его до сих пор никто не хочет приглашать. видимо его гениальность никто не может заметить
там даже Заболотный был бы забивным форвардом
я пишу про форму игрока, а не про дисциплину