Тен Хаг считает Санчо медлительным и непунктуальным. Другие игроки «МЮ» тоже замечают это, некоторые из них разделяют недовольство тренера

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг недоволен непунктуальностью и медлительностью Джейдона Санчо.

Напомним, атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» 3 сентября пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках: «В «МЮ» нужно показывать уровень каждый день». Санчо написал в твиттере о непопадании в заявку команды: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален.

По информации The Athletic, недовольство Эрика тен Хага вызывала непунктуальность Санчо. Кроме того, главный тренер «Манчестер Юнайтед» счел хавбека слишком медлительным во время тренировок.

Сообщается, что эти недостатки замечал не только тен Хаг, но и остальные игроки «Манчестер Юнайтед». Некоторые из игроков встали в конфликте на сторону тренера, поскольку также были недовольны отношением Санчо к тренировкам.

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54 комментария

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M. Shinoda
Ответ Sergey Kuznetsov
в Дортмунде что то такого не было вот что бывает, когда сделаешь неправильный выбор где Холланд и Беллингем и где Санчо
Недавно выходила статья о Санчо и его пунктуальности. Он и в БД не шибко соблюдал дисциплину, им также были недовольны руководители как клуба, так и тренерского штаба. Просто когда ты молодой и за тебя почти ничего не было заплачено, но при этом ты даешь результат, то на это закрывают глаза. Другое дело, когда ты играешь за такой богатый и известный клуб как МЮ, за тебя были выплачены большие деньги, а выхлопа нет, то тут да, тут уже появляются вопросы и по дисциплине, и по отношению к делу.
+29
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+28
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Sergey Kuznetsov
в Дортмунде что то такого не было
вот что бывает, когда сделаешь неправильный выбор
где Холланд и Беллингем и где Санчо
+41
-21
+20
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Н.Ф.
https://www.youtube.com/watch?v=9ztpZXyrN8k
+13
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Maasd4m
Надо его в Дортмунд отпустить бесплатно, посмотреть на его игру, а потом купить обратно за 100 мультов. Схема проверенная.
+10
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Aleksey Yashin
Некоторые из игроков дали Санчо прозвище "Эстонец"
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Today I feel Qatari
Ответ Someone from Internet
Тогда ты забыл про Каземиро
Так Каземиро это заслуга Мерто. Мы все помним, что лысый все лето гонялся за Де Йонгом, а потом вел переговоры с мамкой Рабьо. Когда оба его послали пришлось милостиво снизойти до ноунейма Каза не прошедшего школу Аякса и то пару матчей помариновать его под Мактоминеем
+6
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Yslam Kerimmuhammedow
Санчо нужно доверие тренера и убрать излишнее внимания, образцовый пример Усман Дембеле, он похуже Санчо был, никакой дисциплины и только тусовки, как только тренер начал ему доверять и давать правильные советы он раскрылся, прикиньте даже Усман раскрылся, думаю и Санчо сможет раскрыться тем более сейчас его позиция свободная, Антони нету, Гринвуда нету
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QWertY
Ответ Aleksey Yashin
Некоторые из игроков дали Санчо прозвище "Эстонец"
А другие зовут его Игорем Новиковым
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Ashan Sorokin
Другие игроки «МЮ» тоже замечают это ......и кто же эти игроки ?Млайсия ,Антони и Мартинес ?))))
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Aleksey Yashin
Ответ AurelioDeLaurentis
почему Эстонцем ???
Раньше про эстонцев шутили, что они медлительные и заторможенные
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Today I feel Qatari
Ответ QWertY
😂😂пхаха, ты забыл как полоскал Сульшера?
Я Сульшера не полоскал. Я говорил, что он должен был уйти летом 2021 заложив отличный базис просто по причине того, что достиг своего потолка. Его собственно и брали как временного и он отлично справился. Но вместо того, чтобы плавно передать команду условному Де Дзерби, который развил бы его идеи, он остался и команда ожидаемо посыпалась. А пришедший Тен Хаг вообще уничтожил всю его работу, разогнав качественных игроков и навезя голландский шлак по блату. Как это в свое время сделал Ван Гал с командой Ферги. В итоге МЮ сейчас отброшен во времена позднего Жузе, нравится ли кому-то признавать этот факт или нет. Паника и автобус
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Born is the King
Ответ Mykytka
Много видел игр Беллингема? В Боруссии, в сборной? Это два разных игрока, но по интеллекту Джуд впереди. Посмотри как он в Реале играет. Дело не в PR команде, а то что футболисты показывают на поле. А Дортмунд одни из лучших в Европе по поиску и выращиванию талантов наравне с Аяксом. Вот только не все могут дальше правильно ими распорядиться. В МЮ за последние года в принципе кроме Бруно и не было особо удачных трансферов, увы для фанов красных.
Да, пока что Белингем хорошо добивает в пустые или полупустые. Ещё празднует голы в стиле Тейлора Свифт
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S100 Winner
А что, там все остальные такие прям правильные, шустрые и пунктуальные? Один Санчо стал козлом отпущения?
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Rad0
Ответ BZB
Складывается впечатление, что Тен Хагу главное самоутверждаться за счет игроков. Похоже очень закомплексованный человек.
Складывается впечатление, что коммент про "эго Тен Хаага" становится плюсодрочерским
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Today I feel Qatari
Ответ Джони Две Куртки
успех Сульшер и его база игроков для будущего успеха это Магуайер? АВБ(который до сих пор пас точный и кросс не может сделать нормальный)? это лентяй Санчо? его второе место, это нереальная форма ДДХ, который тот сезон тешил всё подряд. настолько успешный и толковый тренер, что его до сих пор никто не хочет приглашать. видимо его гениальность никто не может заметить
Ты со вторым местом Жузе перепутал, когда Сульш занимал второе место там вообще в половине матчей Хендо играл. Сразу видно труфэна :))
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Today I feel Qatari
Ответ Born is the King
Серкиса надо было отставлять хотя бы за его издевательства над Гвардиолой на Пустохаде
У Сульша центр поля держали Мактоминей с Фредом, а в атаке креативили Перейра и Лингард. И никто ему не привозил датских ноунеймов по 100 лямов, а результат требовали серьезный. Тен Хагу почему-то все его 0-7 прощают и еще новых игроков довозят взамен тех, с которыми он разругаться успел
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Джони Две Куртки
Ответ Today I feel Qatari
Я Сульшера не полоскал. Я говорил, что он должен был уйти летом 2021 заложив отличный базис просто по причине того, что достиг своего потолка. Его собственно и брали как временного и он отлично справился. Но вместо того, чтобы плавно передать команду условному Де Дзерби, который развил бы его идеи, он остался и команда ожидаемо посыпалась. А пришедший Тен Хаг вообще уничтожил всю его работу, разогнав качественных игроков и навезя голландский шлак по блату. Как это в свое время сделал Ван Гал с командой Ферги. В итоге МЮ сейчас отброшен во времена позднего Жузе, нравится ли кому-то признавать этот факт или нет. Паника и автобус
успех Сульшер и его база игроков для будущего успеха это Магуайер? АВБ(который до сих пор пас точный и кросс не может сделать нормальный)? это лентяй Санчо? его второе место, это нереальная форма ДДХ, который тот сезон тешил всё подряд.

настолько успешный и толковый тренер, что его до сих пор никто не хочет приглашать. видимо его гениальность никто не может заметить
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Джони Две Куртки
Ответ Born is the King
Ну если Санчо медлительный , который унижал Бундеслига именно на скорости и дриблинге то нужно смотреть в сторону Аякса. Там точно есть кто-то быстрее Санчо
в той самой Бундеслиге где расстояние игрока с мячом и соперником в два три метра? там где перед тем как игрок вступит с тобой в отбор можно чай попить и круасан закусить?
там даже Заболотный был бы забивным форвардом
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Бритва Борисович
Ответ M. Shinoda
Недавно выходила статья о Санчо и его пунктуальности. Он и в БД не шибко соблюдал дисциплину, им также были недовольны руководители как клуба, так и тренерского штаба. Просто когда ты молодой и за тебя почти ничего не было заплачено, но при этом ты даешь результат, то на это закрывают глаза. Другое дело, когда ты играешь за такой богатый и известный клуб как МЮ, за тебя были выплачены большие деньги, а выхлопа нет, то тут да, тут уже появляются вопросы и по дисциплине, и по отношению к делу.
Тс-с-с. Тихо. Не мешай криштифанам поливать Тен Хага!
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Today I feel Qatari
Ответ QWertY
Ага, пришел бы Де Дзерби в МЮ, показывал бы результаты хуже Хаговского и ты бы сейчас писал «нужно было приглашать Тен Хага, который со скромным Аяксом показывает великолепные результаты»😂
Можешь перечитать мои комменты под статьей о его назначении и поймешь что я уже тогда испытывал большой скепсис относительно его кандидатуры. На Ван Гале уже обожглись разок. Нужен был тренер, который развил бы имеющиеся идеи, а не стал все рушить ради своей перестройки. Де Дзерби просто удачный пример этому
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Sergey Kuznetsov
Ответ marchellinos
И где Дембеле
в ПСЖ)
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Sergey Kuznetsov
Ответ Johnny Mnemonik
Все это было и в Дортмунде. И даже в сити... Не стоит накидывать... На спортсе была недавно хорошая статья, о всех нарушениях дисциплины. Я думаю поэтому Гвардьола его отдал в дортмунд за копейки, но Фодена не отпустил.
что ЭТО было в Дортмунде?
я пишу про форму игрока, а не про дисциплину
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Johnny Mnemonik
Ответ Sergey Kuznetsov
в Дортмунде что то такого не было вот что бывает, когда сделаешь неправильный выбор где Холланд и Беллингем и где Санчо
Все это было и в Дортмунде. И даже в сити... Не стоит накидывать... На спортсе была недавно хорошая статья, о всех нарушениях дисциплины. Я думаю поэтому Гвардьола его отдал в дортмунд за копейки, но Фодена не отпустил.
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marchellinos
Ответ Sergey Kuznetsov
в Дортмунде что то такого не было вот что бывает, когда сделаешь неправильный выбор где Холланд и Беллингем и где Санчо
И где Дембеле
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Today I feel Qatari
Интересно бы посмотреть список этих "некоторых" игроков. Неужели это Антони, Онана, Маласия, Лисандро, Эриксен, Амрабат и Хойлунд?
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