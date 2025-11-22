Быстров об отставке Станковича: «Давно топил за это. Если ты поплыл, результата не будет. Старожилы кричат, что надо время. Сколько? Три года это безобразие наблюдать?»

Владимир Быстров прокомментировал отставку Деяна Станковича из «Спартака».

Бывший футболист «Спартака » Владимир Быстров прокомментировал увольнение главного тренера красно-белых Деяна Станковича .

«Понимаю, почему. Топил давно за это – из программы в программу. Если ты поплыл психологически, позволяешь такие высказывания, это нервирует команду, не будет результата. Его и нет.

Понимаю всех спартаковских старожилов – Ловчева – которые кричат, что, ух, надо время. Сколько надо времени? Три года? Давайте три года это безобразие наблюдать, сменим состав, может, бронзу возьмем. И что, это показатель?

Кононова брали – ну ноль шансов. Он психологически неустойчив, давление. Сколько можно в голове опилок иметь, чтобы принимать такие решения? Вы что, не знаете, что его съедят?» – сказал Быстров.

