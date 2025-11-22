Буффон о сборной Италии: «Гаттузо – правильный тренер и лучший выбор. Нынешние игроки чувствуют себя неполноценными из-за глупых сравнений с прошлыми»

Джанлуиджи Буффон считает Дженнаро Гаттузо лучшим выбором для сборной Италии.

Джанлуиджи Буффон заявил, что Дженнаро Гаттузо – лучший тренер для сборной Италии . Команде под его руководством предстоят стыковые матчи в отборе на чемпионат мира-2026.

– Могу я обратиться с призывом? Мы все любим сборную Италии. Все.

– Разве не все ее любят?

– Глупые сравнения нынешних игроков с прошлыми лишь заставляет их чувствовать себя неполноценными. Давайте подумаем, кому это может быть выгодно?

– Гаттузо – правильный тренер?

– Рино – правильный тренер, он лучший человек, которого можно было выбрать. И вы, журналисты, это знаете, – сказал Буффон .

