Буффон о сборной Италии: «Гаттузо – правильный тренер и лучший выбор. Нынешние игроки чувствуют себя неполноценными из-за глупых сравнений с прошлыми»
Джанлуиджи Буффон считает Дженнаро Гаттузо лучшим выбором для сборной Италии.
Джанлуиджи Буффон заявил, что Дженнаро Гаттузо – лучший тренер для сборной Италии. Команде под его руководством предстоят стыковые матчи в отборе на чемпионат мира-2026.
– Могу я обратиться с призывом? Мы все любим сборную Италии. Все.
– Разве не все ее любят?
– Глупые сравнения нынешних игроков с прошлыми лишь заставляет их чувствовать себя неполноценными. Давайте подумаем, кому это может быть выгодно?
– Гаттузо – правильный тренер?
– Рино – правильный тренер, он лучший человек, которого можно было выбрать. И вы, журналисты, это знаете, – сказал Буффон.
Гаттузо о Северной Ирландии: «Физически мощная, никогда не сдается, но Италия смотрит вперед с уверенностью»
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23351 голос
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Максим Федер
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости