Тренер «Спартака» Романов перед ЦСКА: «Ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное – сплотить коллектив»
Вадим Романов: главное – сплотить «Спартак» перед матчем с ЦСКА.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов дал комментарий перед матчем Мир РПЛ против ЦСКА.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:45 по московскому времени.
– Случилось так, как случилось. Время на раскачку не было, сразу приступили к работе.
– Стресс был?
– Футбол всегда сопряжен со стрессом. Больше это было интересно. Приключение, скажем так.
– На чем делали главный акцент?
– Безусловно, ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное было сплотить коллектив перед важной игрой, – сказал Вадим Романов.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23353 голоса
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости