Тренер «Спартака» Романов перед ЦСКА: «Ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное – сплотить коллектив»

Вадим Романов: главное – сплотить «Спартак» перед матчем с ЦСКА.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака » Вадим Романов дал комментарий перед матчем Мир РПЛ против ЦСКА .

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:45 по московскому времени.

– Случилось так, как случилось. Время на раскачку не было, сразу приступили к работе.

– Стресс был?

– Футбол всегда сопряжен со стрессом. Больше это было интересно. Приключение, скажем так.

– На чем делали главный акцент?

– Безусловно, ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное было сплотить коллектив перед важной игрой, – сказал Вадим Романов .