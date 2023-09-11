«МЮ» поддержит любое решение тен Хага по Санчо. На заключение тренера не повлияют отстранение Антони и большое число травм в команде

«Манчестер Юнайтед» поддержит любое решение Эрика тен Хага по Джейдону Санчо.

Конфликт между полузащитником и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник после непопадания Санчо в заявку на игру с «Арсеналом» в . После игры тен Хаг объяснил свое решение тем, что не впечатлил его на тренировках. Санчо ответил на его слова заявлением в социальных сетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Сообщалось, что до матча с «Брайтоном» тен Хаг и Санчо проведут беседу, по итогам которой главный тренер « » примет решение о будущем игрока в команде. Санчо вернется в расположение «Манчестер Юнайтед» в понедельник.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» поддержит любое решение тен относительно Санчо. Отмечается, что на решение о будущем игрока не повлияют другие обстоятельства, в том числе отстранение на фоне обвинений в насилии и большое чисто травм в команде.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS