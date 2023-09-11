«МЮ» поддержит любое решение тен Хага по Санчо. На заключение тренера не повлияют отстранение Антони и большое число травм в команде

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Антони Футбол

«Манчестер Юнайтед» поддержит любое решение Эрика тен Хага по Джейдону Санчо.

Конфликт между полузащитником и главным тренером «Манчестер Юнайтед» возник после непопадания Санчо в заявку на игру с «Арсеналом» в АПЛ. После игры тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках. Санчо ответил на его слова заявлением в социальных сетях: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

Сообщалось, что до матча с «Брайтоном» тен Хаг и Санчо проведут беседу, по итогам которой главный тренер «Манчестер Юнайтед» примет решение о будущем игрока в команде. Санчо вернется в расположение «Манчестер Юнайтед» в понедельник.

Как сообщает ESPN, «Манчестер Юнайтед» поддержит любое решение тен Хага относительно Санчо. Отмечается, что на решение о будущем игрока не повлияют другие обстоятельства, в том числе отстранение Антони на фоне обвинений в насилии и большое чисто травм в команде.

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22 комментария

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DoDidDone
Если Челси переходил на 4-4-3, то МЮ стоит рассмотреть 4-3-2 без правого фланга атаки, поскольку он очевидно проклят.
+21
-2
+19
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ta-tosha
Они Санчо сейчас отстранят 500% - и руководству и 10Хагу нужно алиби для болельщиков, почему с игрой и результатами такая задница. Нет игроков - нет спросу
+9
-1
+8
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Dik Shmonka
Тен Хаг развел Мю на 100 млн когда просил подписать нулевого бразильского пляжника,и Санчо при нем вообще не играет,а потенциал есть .
+11
-6
+5
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stanvixx
Ответ Dik Shmonka
Тен Хаг развел Мю на 100 млн когда просил подписать нулевого бразильского пляжника,и Санчо при нем вообще не играет,а потенциал есть .
Тен Хаг просил подписать бразильца, когда тот ещё стол в два раза дешевле. Только тупое руководство МЮ решило подписать Антони в дедлайн за оверпрайс. Санчо перестал показывать свой потенциал задолго до встречи с Тен Хагом.
+10
-6
+4
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Ман Сити
Да норм, зимой какое-нибудь очередное полено в Голландии присмотрят за оверпрайс. Санчо виноват, что маню без судей ни 1 очка в сезоне еще не набрали.
+6
-3
+3
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Korwin ds
Ответ Dik Shmonka
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при чем тут Ливер "умник"?
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llolishe
Санчо пусть переходит в условный Ноттингем и потом в матче с Манчестерски закинет хет-трик в ворота Манчестерски
+4
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Waititi
Опять эти мазохисты минусуют, вы вообще смотрите матчи МЮ ? Вы неадекваты что ли 🤣🤣🤣
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Jazzzz
Ответ DoDidDone
Если Челси переходил на 4-4-3, то МЮ стоит рассмотреть 4-3-2 без правого фланга атаки, поскольку он очевидно проклят.
Назвался «дьяволом» и продал душу за трофеи - готовься к плате по счетам перед Преисподней.
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Waititi
Ответ DoDidDone
Если Челси переходил на 4-4-3, то МЮ стоит рассмотреть 4-3-2 без правого фланга атаки, поскольку он очевидно проклят.
Ну если у Челси 4-4-3 то МЮ должен перейти на 4-5-2
+2
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Waititi
Ответ Ахма Начоо
Я тоже поддерживаю тренера а не игрока, получая такую зарплату нужно уважать других игроков и клуб
Вообще в коллективе все рады Санчо и у всех с ним хорошие отношения по информации сми. Так что не понимаю о каком уважении может речь.
+3
-2
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Stretford End
Ответ stanvixx
Тен Хаг просил подписать бразильца, когда тот ещё стол в два раза дешевле. Только тупое руководство МЮ решило подписать Антони в дедлайн за оверпрайс. Санчо перестал показывать свой потенциал задолго до встречи с Тен Хагом.
абсолютно верно
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Zlatan Ibra
Ответ ta-tosha
Они Санчо сейчас отстранят 500% - и руководству и 10Хагу нужно алиби для болельщиков, почему с игрой и результатами такая задница. Нет игроков - нет спросу
Хочу разочаровать, это так не работает)
+1
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Alexander Yavriantz
сегодня беседа вроде должна быть, вчера была новость
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Ахма Начоо
Я тоже поддерживаю тренера а не игрока, получая такую зарплату нужно уважать других игроков и клуб
+4
-4
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Dik Shmonka
Ответ Пашка Донофф
Господи, что за дичь в МЮ происходит… Всё наследие растоптали и превратили клуб в гуано.
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