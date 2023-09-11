Фаулер о конфликте Санчо и тен Хага: «Благодаря соцсетям право голоса сейчас есть у всех – игрок имеет право ответить на обвинения. Времена полной власти клубов прошли»

Теги Манчестер Юнайтед Робби Фаулер премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Робби Фаулер поддержал Джейдона Санчо в конфликте с Эриком тен Хагом.

После матча 4-го тура АПЛ против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера «МЮ» в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«Я знаю, что это звучит немного цинично, но я не могу отделаться от мысли, что вся ситуация с Джейдоном Санчо подозрительно смахивает на классическую попытку избавиться от игрока.

Вполне возможно, что он не тренировался как следует, как предположил Эрик тен Хаг. Но у меня такое чувство, что за этим стоит нечто большее. И я не думаю, что какая-либо сторона выигрывает от того, что все это происходит на публике.

Есть две вещи, которые каждый клуб должен учитывать в наши дни, чтобы все делать правильно. Одна из них – психическое здоровье и благополучие игроков, что является огромной проблемой в футболе и требует серьезного рассмотрения. Не думаю, что комментарии, ответы и встречные заявления вписываются в современный подход к благополучию спортсменов. И это подводит меня ко второму пункту.

Сейчас мы живем в другом мире, где у каждого есть право голоса. Даже когда я играл, было очень мало способов для игрока ответить на критику в свой адрес. Теперь право голоса есть у каждого, потому что социальные сети вездесущи. Поэтому, если тренер или клуб выдвигает серьезные обвинения в неподобающем поведении игрока – в данном случае в отношении Санчо к тренировкам, – то он не только может ответить, но и имеет на это право. Времена, когда клуб обладал всей полнотой власти, прошли, и с этим нужно смириться», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

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6 комментариев

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Muni Klar
ну да, раньше можно было после гола обнюхивать линию аута, так и отвечали хейтерам)))
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Liquidozz
Ну да, клубам надо учитывать, что всегда может прилететь ответка. И даже не так важно кто прав.
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Stretford End
а если бы это был конфликт Клоппа с одним из игроков ливпуля, кого бы Фаулер поддержал?
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Elik1989
Ответ Muni Klar
ну да, раньше можно было после гола обнюхивать линию аута, так и отвечали хейтерам)))
А сейчас плачутся агентам и публике, что их заставляют больше тренироваться, играть, как требуют тренер, быть дисциплинированным, да и вообще - отрабатывать контракт на 250-350к в неделю и вложение в 80 млн.
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Sarumian
Во всех клубах у Санчо хромала дисциплина, но виноват в этом тен Хаг.
Логика от Фаулера.
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Шамиль Шамилев
1 - щас бы слушать мнение бывшего игрока ливера😂
2 - кто нибудь скажите ему, что этого пацана нянчат уже третий год с одной из самых высоких ЗП в АПЛ
За такие бабки неплохо бы поработать над стрессоустойчивостью
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