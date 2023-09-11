Фаулер о конфликте Санчо и тен Хага: «Благодаря соцсетям право голоса сейчас есть у всех – игрок имеет право ответить на обвинения. Времена полной власти клубов прошли»

Робби Фаулер поддержал Джейдона Санчо в конфликте с Эриком тен Хагом.

После матча 4-го тура против «Арсенала», в заявку на который Санчо не был включен, Эрик тен Хаг объяснил свое решение тем, что Джейдон не впечатлил его на тренировках.

В ответ полузащитник выступил с заявлением в соцсетях, обвинив главного тренера « » в несправедливом отношении: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен».

«Я знаю, что это звучит немного цинично, но я не могу отделаться от мысли, что вся ситуация с подозрительно смахивает на классическую попытку избавиться от игрока.

Вполне возможно, что он не тренировался как следует, как предположил . Но у меня такое чувство, что за этим стоит нечто большее. И я не думаю, что какая-либо сторона выигрывает от того, что все это происходит на публике.

Есть две вещи, которые каждый клуб должен учитывать в наши дни, чтобы все делать правильно. Одна из них – психическое здоровье и благополучие игроков, что является огромной проблемой в футболе и требует серьезного рассмотрения. Не думаю, что комментарии, ответы и встречные заявления вписываются в современный подход к благополучию спортсменов. И это подводит меня ко второму пункту.

Сейчас мы живем в другом мире, где у каждого есть право голоса. Даже когда я играл, было очень мало способов для игрока ответить на критику в свой адрес. Теперь право голоса есть у каждого, потому что социальные сети вездесущи. Поэтому, если тренер или клуб выдвигает серьезные обвинения в неподобающем поведении игрока – в данном случае в отношении Санчо к тренировкам, – то он не только может ответить, но и имеет на это право. Времена, когда клуб обладал всей полнотой власти, прошли, и с этим нужно смириться», – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

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