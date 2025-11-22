Бартон про слова Райта о «неготовности Англии к чернокожей звезде»: «Великобритания настолько «расистская», что Иан стал национальной звездой и мультимиллионером»

Джоуи Бартон оценил высказывание Иана Райта.

Бывший футболист «Манчестер Сити » Джоуи Бартон прокомментировал заявление экс-форварда сборной Англии Иана Райта, рассуждавший на тему Джуда Беллингема: «В Англии не готовы к чернокожей суперзвезде. Он выходит и говорит: «Кто еще?» Это слишком высокомерно для этих людей» .

«Великобритания настолько «расистская», что Иан Райт стал национальной звездой, мультимиллионером и создал состояние для своей семьи.

Если это притеснение, то это самое успешное притеснение в истории человечества. Пора прекратить этот раскалывающий нарратив, Иан. Ты лучше этого», – написал Джоуи Бартон .

Добавим, что Бартон неделю назад говорил об уходе из социальных сетей.

Иан Райт: «Англичанам нравятся скромные черные, как Канте, а Погба или Беллингем – нет. Игроки вроде Джуда пугают людей. Черного парня учат быть чертовым смиренным рабом»