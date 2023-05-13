Журавель об удалении Денисова: «Кукуляк разглядел фол, где даже не было контакта. Он не готов к серьезной работе»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Тимур Журавель Матч ТВ Евгений Кукуляк Даниил Денисов Футбол

Тимур Журавель считает, что судья Евгений Кукуляк не готов работать на серьезном уровне.

Сегодня арбитр, пропустивший несколько матчей из-за отстранения, работает на игре «Спартака» и «Химок». В первом тайме он удалил защитника красно-белых Даниила Денисова, показав ему две желтые карточки за 18 минут.

«Кукуляк после того, как не увидел явный удар по ноге в кубковом матче «Зенит» – «Динамо», теперь наоборот разглядел фол, где даже не было контакта.

Две такие крайности, к сожалению, говорят нам о том, что арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе», – написал комментатор «Матч ТВ».

Напомним, в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Кукуляк не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине в штрафной площади «Зенита». Он не изменил решения после просмотра эпизода.

По итогам заседания ЭСК РФС признала решение арбитра в данном эпизоде ошибочным. После этого он был отстранен от работы на матчах Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками» (0:1, второй тайм).

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80 комментариев

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0:4 на спотифай камп ноу
Беспристрастный рефери как говорится))
+89
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Валера, уходи!!!
ааа, кукуян и кукуляк это два разных человека...
+75
-6
+69
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Евгений Кошелек
Ну что там, кто ещё мне будет говорить, что Спартак не по делу якобы ноет о судействе? Или нас всех за слепых наше судейское руководство держит...
+45
-11
+34
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blaugrano
Ну раз Журавель серьёзно работает и считается, прости гспд, "журналистом", то чем Кукуляк хуже?
+23
-12
+11
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Mixos Demid
Быстро же вернулся Кукуляк после фееричного свиста в сторону болота!!! Такие ценные кадры не тонут!!!
+16
-7
+9
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Roman Araslanov
Цирк уехал, а Кукуляка забыли
+11
-2
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ЦСКА1960
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Беспристрастный рефери как говорится))
И комментатор, первым делом фолы в матчах Спартака считает, а про другие команды молчит.
+27
-19
+8
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ДудьСдулся
Для этого Кукуляка и вытащили из пыльного г-промовского мешка.
+7
-1
+6
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Burel
Ответ Валера, уходи!!!
ааа, кукуян и кукуляк это два разных человека...
какая разница, если оба - легенды зенита
+17
-11
+6
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Моё Моя
Так Кукуляк на газовом контракте. Помним как он ослеп в матче Зенит-Динамо.
+5
0
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sem_odin
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Беспристрастный рефери как говорится))
Полюбас специально удалил, зенит к чемпионству тащат))
+26
-21
+5
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НРИ
Ну как раз для РПЛ
+7
-2
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Cearvm
Ответ Dima Varlamov
Непонятно, почему ВАР не подключился?
Потому что по идиотскому протоколу за вторые желтые его не смотрят.
+4
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Айхалец
Ответ aleksei08
Говорю же кукуляк конь.
На к.й таких коней!
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Spartakovec navsegda
Кроме попытки помочь Химкам, которым очень нужны очки, сложно что-то еще увидеть в этом эпизоде. Уровень судейства хуже уровня чемпионата - это данность, но к этому привыкнуть невозможно.
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Бен Гаан
Да, удаления не было там
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Николай Повалюхин
Кукуляк как гаишник, за зарплатой приходить забывает. Ни разу не коррупционер.
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Evengar
Так он вроде отстранён до конца сезона, а судит?
+3
0
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Arkadiy Gyzenko
Какой чемпионат, такие и судьи. А судьи продажные, газпромовские лизуны!
+3
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Ковид 07.10.52
что арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе»
Он готов к серьезной работе в газпроме...
+5
-2
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Николай Повалюхин
Ответ Евгений Кошелек
Ну что там, кто ещё мне будет говорить, что Спартак не по делу якобы ноет о судействе? Или нас всех за слепых наше судейское руководство держит...
Николаев объяснит, что это другое, не акцентированный и не неакцентированный, а вообще другое.
+2
0
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Максим Савинов
90% арбитров в РПЛ не готовы к работе.
+2
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bamboocha01
Ответ Аморалинни
Очередной заговор Не дают обогнать зенит А стоп...
А при чём тут обогнать? Вполне в духе зенита, этакого закомплексованного обиженного который только и мечтает как можно ниже закопать своих конкурентов дабы возвысить своё мнимое величие
+2
0
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Morpeh Kaspiya
Ещё надо отстранить его.Надолго желательно.
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arspurs9
Ответ blaugrano
Ну раз Журавель серьёзно работает и считается, прости гспд, "журналистом", то чем Кукуляк хуже?
А как работа Журавеля влияет на ситуацию в турнире, на команды или еще на что то?
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