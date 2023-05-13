Журавель об удалении Денисова: «Кукуляк разглядел фол, где даже не было контакта. Он не готов к серьезной работе»

Тимур Журавель считает, что судья Евгений Кукуляк не готов работать на серьезном уровне.

Сегодня арбитр, пропустивший несколько матчей из-за отстранения, работает на игре « » и «Химок». В первом тайме он удалил защитника красно-белых , показав ему две желтые карточки за 18 минут.

«Кукуляк после того, как не увидел явный удар по ноге в кубковом матче « » – « », теперь наоборот разглядел фол, где даже не было контакта.

Две такие крайности, к сожалению, говорят нам о том, что арбитр Кукуляк не готов к серьезной работе», – написал комментатор « ».

Напомним, в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Кукуляк не назначил пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине в штрафной площади «Зенита». Он не изменил решения после просмотра эпизода.

По итогам заседания ЭСК РФС признала решение арбитра в данном эпизоде ошибочным. После этого он был отстранен от работы на матчах Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками» (0:1, второй тайм).