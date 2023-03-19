«Вся страна не сомневалась, что решение должно быть таким. Но хотелось бы понять мотивы судьи». Член совета директоров «Динамо» Гафин о Кукуляке и ЭСК

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о решении не назначать пенальти в ворота «Зенита».

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

ЭСК РФС решила, что арбитр ошибочно не изменил своего решения после ВАР. Кукуляк временно отстранен от работы.

– ЭСК РФС признала ошибочным решение Кукуляка в Кубке России в матче с « ». Как « » отреагировало на это?

– «Динамо» в своем официальном заявлении сказало, что клуб удовлетворен оперативным и однозначным решением. Вся страна не сомневалась, что решение должно быть именно таким.

Единственное, что нам хотелось бы – все‑таки понять мотивы судьи, почему он не назначил пенальти.

И не только нам – ведь это было показано по федеральному каналу. Был большой резонанс. Хочется понять: это техническая ошибка или были другие мотивы?

Недавно член ЭСК Гвардис сказал, что они внутри себя разбирали [этот момент], но оставят итоги при себе.

Хотелось бы продолжения большей открытости – не только нам, но и всем любителям футбола, которые видели этот эпизод. Какие могут быть секреты в такой ситуации? – сказал Гафин.

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