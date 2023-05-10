Матч «Зенит» – «Краснодар» обслужит Сафьян, игру «Спартака» и «Химок» – Кукуляк

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Евгений Турбин Виталий Мешков Роман Сафьян Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Павел Шадыханов Владимир Москалев Кирилл Левников видеоповторы Алексей Амелин Пари НН Артем Чистяков Сочи Евгений Кукуляк Артем Любимов Футбол

Назначены арбитры на матчи 27-го тура Мир РПЛ.

13 мая (суббота)

«Урал» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Торпедо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Максим Ковалев; инспектор – Сергей Французов.

14 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Зуев.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рустам Мухтаров; инспектор – Андрей Бутенко.

«Факел» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Николай Богач; инспектор – Игорь Синер.

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11 комментариев

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Кукуляк это жесть, неужели простили за Динамо, впрочем, после назначения Иванова главным, вопросов быть не должно...
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Дважды_Герой
В команде судей произошла замена: Павла Кукуяна заменит Евгений Кукуляк..
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гога11
Вернули безответственных, неразумных и несправедливых Кукуляка и Иванова. Все разговоры об улучшении работы в судейском департаменте - пустой звук.
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Ночной кошмар Логинова
А если их объединить, получится Кукуян)
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Caniball
Иванов не видит фол на пенальти, не видит двухметровый офсайд, ну это же ничего страшного, все так и должно быть!
Получи назначение на новую игру!
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Ответ гога11
Вернули безответственных, неразумных и несправедливых Кукуляка и Иванова. Все разговоры об улучшении работы в судейском департаменте - пустой звук.
работа сделана на отлично, поэтому и возвращают всех кому не лень, я больше скажу, до конца чемпионата будет минимальное количество спорных решений, а потом Каманцев это занесёт в общую кучу и скажет, что судьи стали лучше работать..
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Ответ Caniball
Иванов не видит фол на пенальти, не видит двухметровый офсайд, ну это же ничего страшного, все так и должно быть! Получи назначение на новую игру!
ну так, для этого и назначали этих судей в прошлом туре..
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Александр Жердин
Ответ гога11
Вернули безответственных, неразумных и несправедливых Кукуляка и Иванова. Все разговоры об улучшении работы в судейском департаменте - пустой звук.
Ну а Москалев по вашему лучше? То же вытащили.
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