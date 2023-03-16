Глава судей РФС о фоле на Тюкавине: «Следовало назначить пенальти. Кукуляк ошибочно не изменил своего решения после ВАР»
ЭСК РФС подтвердила, что Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.
«Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» и «Зенит» – «Динамо». Все решения были единогласные.
В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. ВАР правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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Единственный вариант выхода нашего футбола из глубочайшего кризиса это:
Каманцев подай в отставку и прихвати с собой Митрофанова и Алаева.
Левитин, Чернышенко почему не принимаете мер в отношении Митрофанова и Алаева? Вы что не видите что эти лица занимают не свои кресла?
А Миллер,всегда на домашних, и на ход матча,а уж тем более на судейство,он никак повлиять не может. Ваше футбольное развитие,осталось в "нулевых" пожоже.
И вообще мне не понятно почему до сих пор не ведётся таблица судей после каждого тура, где бы фиксировались их ошибки с расшифровкой. И условно мы бы все видели когда ставят и кому ставят какого судью. А у клубов было бы право попросить замену при необходимости. Это было бы намного прозрачнее того, что есть сейчас. Да и судьи начали боятся за свой рейтинг в глазах болельщиков, на них бы шло давление и они бы старались судить безошибочно, чтобы не упасть в своей таблице
Но вот кто ошибается или сулит честно в матче зенита, тот судить в РПЛ прекращает почему-то
Газпромлига и дюковщина должны быть уничтожены или пусть свой чемпионат в Севастополе играют, куда зенит мечтает переехать