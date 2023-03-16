Глава судей РФС о фоле на Тюкавине: «Следовало назначить пенальти. Кукуляк ошибочно не изменил своего решения после ВАР»

ЭСК РФС подтвердила, что Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) форвард бело-голубых упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от . Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

«Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» и «Зенит» – «Динамо». Все решения были единогласные.

В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. ВАР правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Фото: кадр из трансляции « »

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