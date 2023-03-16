Глава судей РФС о фоле на Тюкавине: «Следовало назначить пенальти. Кукуляк ошибочно не изменил своего решения после ВАР»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Динамо Москва видеоповторы Матч ТВ Клаудиньо Евгений Кукуляк ЭСК РФС Константин Тюкавин Павел Каманцев Футбол

ЭСК РФС подтвердила, что Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита». 

На 63-й минуте матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) форвард бело-голубых Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после удара по ногам от Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк после проверки эпизода с помощью ВАР не стал назначать пенальти.

«Заседание подошло к концу. Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» и «Зенит» – «Динамо». Все решения были единогласные.

В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. ВАР правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения», – сказал глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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62 комментария

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skorpy55
Ответ Яков Фридман
Ещё бы выяснили, откуда ноги растут.
А вот это никак нельзя, хватит нам и вот этого......
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СИ
Каманцев, мы это слышим после каждого тура.
Единственный вариант выхода нашего футбола из глубочайшего кризиса это:
Каманцев подай в отставку и прихвати с собой Митрофанова и Алаева.
Левитин, Чернышенко почему не принимаете мер в отношении Митрофанова и Алаева? Вы что не видите что эти лица занимают не свои кресла?
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Владимир Бегляков
Ответ Владимир Бодимер
Если бы да ка бы... Интересно, заключение комиссии было бы другим, пройди Зенит Динамо?
Подняли бы бучу и СКР назначили переигровку.
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Сергей Денисов
каманца тоже надо в первую лигу ....
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v.belorussky
Болельщики всех московских команд, у нас теперь только один общий враг. И я думаю, что все вы знаете, какой.
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Сергей Денисов
Ответ Super Egor
Вот не понимаю, зачем фанаты то бучу поднимают. Зенит все равно проиграл, так и какая разница. Вон у Локо дисквалифицированный Баринов вышел, а они все равно проиграли, так все и забили на эту историю
в смысле так пусть все останется и этотнедоскдьч будет и дальше судить??
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Сергей Денисов
Ответ Tun
За ошибку отстранят максимум, за пеналь хз даже что там было бы от газовиков, судя по глазам - что-то страшное
а они у него бегали когда репортёр перед матчем на разговор его позвал.ну понятно стпло как и что
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Максим Гринь
может пора сажать?
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WhatZ
Но, подождите, Клаудиньо же сказал, что не трогал его ногу (со слов Бакаева и ко). Или он/они соврали?
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sbuivol
У судьи ку-ку поехало...
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Сергей Денисов
Ответ Kit244098
Ох мне эти сказочки, ох мне эти сказочники)) Ошибся он. Знаем мы эти ошибки. Мы только расценки на них не знаем. Гнать Кукаляка. Пинками. Вслед за Фроловым.
ещё вчера сухой судил .это тоже нечто
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Evgenusin
Да хватит уже ,,ошибками,, прикрываться!!! Нужно честно сказать что при пристальном взгляде Миллера, просто закрыл глаза просматривая монитор
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Сергей Денисов
Ответ Влад Безруков
Ну а как там можно было принять это решение? Я думаю, что все хотели бы услышать комментарий от самого судьи Это были бы отмазы века просто
ку-ку во 2 Лину надо
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Владимир Гришин
Ответ Super Egor
Вот не понимаю, зачем фанаты то бучу поднимают. Зенит все равно проиграл, так и какая разница. Вон у Локо дисквалифицированный Баринов вышел, а они все равно проиграли, так все и забили на эту историю
Потому что судья должен придерживаться правил. Иначе он некомпетентен (в лучшем случае). То что его ошибка никак не повлияла на результат - хорошо. Но в следующий раз подобная "слепота" может "убить" команду.
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Max Silitsky
Ответ Mixalblch
Миллер был на стадионе. Какой пенальти?
Вы переоцениваете просто глупую самоуверенность судьи.
А Миллер,всегда на домашних, и на ход матча,а уж тем более на судейство,он никак повлиять не может. Ваше футбольное развитие,осталось в "нулевых" пожоже.
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sbuivol
Ошибочно женщины забеременеют, а не назначают пенальти только за деньги...
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Яков Фридман
Ещё бы выяснили, откуда ноги растут.
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Александр Лобода
Кто смотрит РПЛ в цирке не смеётся
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Дим Димыч
Ответ Влад Безруков
Ну а как там можно было принять это решение? Я думаю, что все хотели бы услышать комментарий от самого судьи Это были бы отмазы века просто
запись переговоров пусть опубликуют,но думаю уже подчистили
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Владимир Бегляков
Ну хорошо что динамовцы смогли по пенальти восстановить справедливость.. А то что все эти слова об предвзятом судействе этого недоарбитра. За такие ошибки нужно отстранить Кукуляка до конца сезона.
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Сергей Денисов
Ответ Mixalblch
Миллер был на стадионе. Какой пенальти?
Миллер кстати прикольно хлопает.научился овациям в адрес Путина)))
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Сергей Денисов
зачем вообще эти Вары)))) это ж пипец как. удьи деградируют....мало того что смотрят в книгу то есть экран по 5 минут так ещё и решения принимают хз какие.короче судьи дно
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Alex_Prinz
Ответ Влад Безруков
Ну а как там можно было принять это решение? Я думаю, что все хотели бы услышать комментарий от самого судьи Это были бы отмазы века просто
после ошибок судей особенно считаю было бы необходимо что бы они давали свои комментарии об эпизоде, тогда бы много стало бы ясно.

И вообще мне не понятно почему до сих пор не ведётся таблица судей после каждого тура, где бы фиксировались их ошибки с расшифровкой. И условно мы бы все видели когда ставят и кому ставят какого судью. А у клубов было бы право попросить замену при необходимости. Это было бы намного прозрачнее того, что есть сейчас. Да и судьи начали боятся за свой рейтинг в глазах болельщиков, на них бы шло давление и они бы старались судить безошибочно, чтобы не упасть в своей таблице
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Дим Димыч
Ответ Mixalblch
Миллер был на стадионе. Какой пенальти?
🤣🤣🤣🤝🤝🤝
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Wiley Fox
Идиоты, вроде титова и Соболева, говорят, что судьи люди и имеют право на ошибку в пользу зенита

Но вот кто ошибается или сулит честно в матче зенита, тот судить в РПЛ прекращает почему-то

Газпромлига и дюковщина должны быть уничтожены или пусть свой чемпионат в Севастополе играют, куда зенит мечтает переехать
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