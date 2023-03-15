Кукуляк после ВАР не назначил пенальти за удар Клаудиньо по ноге Тюкавина в матче «Динамо» с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва видеоповторы Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

«Динамо» не получило права на пенальти после удара Клаудиньо по ноге Константина Тюкавина.

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник «Зенита», пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо», и тот упал на газон.

Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый. 

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108 комментариев

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6tspey7tb5
Ответ Илья Ждановский
Я щас закончу ваще всё?))
Закончил он. Как Миллера показали который аплодировал сразу сказал надо по аплодировать. Как он пытался выкрутиться по пенальти. Какой он все таки мерзки человек
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DieselV
Интересно, а новость, что судья забыл выгнать с поля Кузяева, будет на спортсе? или побоятся гнева газпрома?
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Илья Ждановский
Ответ 6tspey7tb5
У меня все))))
Я щас закончу ваще всё?))
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Евгений Виноградов
Ответ Игорь Новиков
На первый взгляд, очевидный пенальти. Единственное, Клаудиньо подгибал ногу. Был ли в итоге контакт?
Идите спать пожалуйста
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vitygan
Ради очередной чашки решили слить Кукуляка.
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Александра Митрошина
Кубок сразу отдавать зениту и все остальным играть
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Mixos Demid
Приз лучшего игрока матча получает кукуляк!!!GGG
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Игорь Новиков
Ответ Дядя Гор
Там Кузяеву две ЖК дали и не удалили.
Первую ему не давали.
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fil_spb
Ответ Циник Петербургский
Я просто помню эпизод, в котором Далер получил первую желтую - за накладку.
Ну тогда ой.
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alvet
Ответ LifeSpartak
Нихрена уже не стесняются!!!Всё равно им за это ничего не будет...кроме денег!
Не поставил пенальти на Тюкавине , все зашквар судейка еупленый. Эпизод с Бакаевым даже смотреть не стал нормальнвй судья, оазобрался в эпизоде. Чет ржу
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Игорь Ерофеенков
Ответ Циник Петербургский
Я, вообще, не понял, что Кукуляк исполняет... Мне одному показалось, что он показал вторую ЖК Кузяеву и не удалил?
ПЕРВОЙ ЖК НЕ БЫЛО, это комментатор придумал
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Ибн Хоттабыч
А Николаева, который в прямом эфире сказал, что нарушение на Тюкавине это пенальти, думаю, больше в эфире не появится. Точно такое же уже было с Федотовым когда-то.
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Wiley Fox
До чего же мерзкий Газпром со своим варом и судейками
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Борис Лопатин
Ответ Павел Марков
Хз ребят, я за Зенит, но после таких решений тяжело смотреть футбол. Клоунада, да и только… Сколько новых комнат появилось в квартире Кукуляка во время просмотра вар?
Та же фигня.. Это очень стремно((
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Игорь Новиков
На первый взгляд, очевидный пенальти.
Единственное, Клаудиньо подгибал ногу. Был ли в итоге контакт?
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Сергей К.
Так откровенно не ставить пенальти, сразу видно купили игру.
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bellyashe
я за Зенит, но пенальти стопроцентный. очень интересно послушать объяснения, конечно.
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Dr. Heisenberg
Кукуляк заслужил акций Газпрома в объеме эквивалентном 30 сребренникам 2000-летней давности.
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ДудьСдулся
Прочитал комменты, а где те, у которых "Здесь не всё так однозначно"?
Зенитчики вы где?
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NIK7478
Такие пенальти нельзя не ставить! Ждем уничтожения судейской карьеры этого судьи. Труса, к тому же.
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xoms
Стыдно, верная пенка, это писец Богданыч стаким подбором игроков, так играть
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alvet
Ответ Александр
Даже Жора возмущён.
Жора последнее аремя прям хейтит Зенит, видать из платежки вычеркнули)))
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Ибн Хоттабыч
Про пенальти даже говорить не хочется. Когда игра в Питере в ворота Зенита их просто не ставят. Я о другом: Вот смотрю игру Зенита без Малкома и Барриоса, и что? Да, ничего особенного. Второй тайм Динамо вообще лучше.
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LifeSpartak
Нихрена уже не стесняются!!!Всё равно им за это ничего не будет...кроме денег!
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Конь Педаль
Красавец тов. Дюков не дремлет 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 позор "Зюзе" так в открытую..... Реально даже с баблом как были сыкуны, так и будут...
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