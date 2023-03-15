Кукуляк после ВАР не назначил пенальти за удар Клаудиньо по ноге Тюкавина в матче «Динамо» с «Зенитом»

«Динамо» не получило права на пенальти после удара по ноге .

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник « », пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо», и тот упал на газон.

Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Зенит» – «Динамо». 1:1 – Бакаев сравнял счет после автогола Васютина на 1-й минуте. Онлайн-трансляция

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас