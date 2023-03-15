Кукуляк после ВАР не назначил пенальти за удар Клаудиньо по ноге Тюкавина в матче «Динамо» с «Зенитом»
«Динамо» не получило права на пенальти после удара Клаудиньо по ноге Константина Тюкавина.
На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник «Зенита», пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо», и тот упал на газон.
Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
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