Зарема об отстранении Кукуляка: «Надо наказывать и тех, кто готовит судей. Весь механизм работает неправильно, отсюда и гнев, и драки на поле»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Клаудиньо Спорт-Экспресс Евгений Кукуляк Зарема Салихова Константин Тюкавин Футбол

Зарема Салихова раскритиковала судейство в российских футбольных турнирах.

Ранее арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы из-за низких рейтингов. Он допустил ошибку в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо», не назначив пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

«Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит, как им объясняют и трактуют эпизоды.

Судья на поле – это последний винтик в системе. Весь механизм работает неправильно. Я не понимаю, что делается для того, чтобы исправить ситуацию.

Проблеме судейства не первый год. С каждым сезоном ошибок все больше и больше. И, самое главное, командам очки не возвращаются, турнирная таблица не отражает реальное место команды. Отсюда и драки на поле, и тренерский гнев», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема Салихова: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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59 комментариев

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bedLaM
Ответ Тайосич
В ворота Спартака ставят такие пенальти, которые потом не ставят уже в пользу Спартака. О чём вы вообще говорите?
человек за зенит болеет у них там свой мир
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bedLaM
Ответ munhin
Вроде были подсчеты на каком месте спартак должен быть на самом деле, вот уж точно турнирная таблица не отражает реальное место команды )))
ну так это смотря кто считал и как
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Ильдар Фарукшин
Ответ Rinat Khudayberdin
я ничего про твою маму не знаю и ничего про неё не говорю, будь добр и ты обходи эту тему, и не трогай мою маму! я никак не нападаю на Зарему, я тебе вопрос задал, не можешь правильно прочитать, или может понять заданный тебе вопрос, будь любезен не мешайся в комментариях(мы тут все и без того грамотные, интелегентные и иногда воспитанные люди)!! Красно-белых, бестолковых клоунов и без тебя тут достаточно
Так вот она мама чья-то. Сам мне написал. Так отвали умник
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Тайосич
Ответ justbored
Гугл тут подбросил картинку в тему https://cs12.pikabu.ru/post_img/2021/02/08/0/1612731819117459019.webp
Вполне, вполне.
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Rinat Khudayberdin
Ответ Ильдар Фарукшин
А вы на всех женщин нападаете. Во первых она мама у если не ошибаюсь 5 детей. Во вторых если про вашу маму, сестру и тд сказали
я ничего про твою маму не знаю и ничего про неё не говорю, будь добр и ты обходи эту тему, и не трогай мою маму!
я никак не нападаю на Зарему, я тебе вопрос задал, не можешь правильно прочитать, или может понять заданный тебе вопрос, будь любезен не мешайся в комментариях(мы тут все и без того грамотные, интелегентные и иногда воспитанные люди)!! Красно-белых, бестолковых клоунов и без тебя тут достаточно
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Самый адовый Крикун
Вспомнилась олдовейшая реклама Маунтин Дью
- Вот за это я и не люблю российских судей.
- Ты просто не умеешь их готовить!
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Честный контроль
А кого можно наказать за подготовку судьи Мешкова в матче ФКСМ- Локомотив?
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justbored
Ответ Тайосич
Судьи стали систематически много ошибаться. Это не проблема какого-то конкретного рефери, а системы в целом. Уже всем должно быть очевидно, что Зенит и Газпром - враги российского футбола.
Гугл тут подбросил картинку в тему

https://cs12.pikabu.ru/post_img/2021/02/08/0/1612731819117459019.webp
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внучок Бэйхайма
Зарема спортсу заносит что ли?
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Ильдар Фарукшин
Ответ Rinat Khudayberdin
за всех эскортниц так впрягаешься?!
А вы на всех женщин нападаете. Во первых она мама у если не ошибаюсь 5 детей. Во вторых если про вашу маму, сестру и тд сказали
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justbored
Ответ Merlsk
Проблема с судейство в вышке не будет решена, пока не будет решена проблема с развитием судей с самого старта, от городских и региональных турниров.
Кукуляк, кстати, возглавляет Калужскую областную школу футбольного арбитра ))
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СИ
Зарема всего лишь красивая женщина но которой не безразлично что творится в нашем футболе сейчас и будущее нашего футбола. Если бы в футбольных клубах РПЛ были бы мужики и настоящие мужики , то такие женщины не лезли бы в дела футбольные а пекли бы пироги своим детям. Но мужики молчат - боятся , вот и приходится слабым симпатичным женщинам защищать наш футбол и очень грамотно указывать мужикам что нужно делать что бы исправить критическую ситуацию возникшую по вине руководителей нашего футбола.
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закрыт по беспределу
Вот уже и драку на поле обосновала)
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Тайосич
Ответ Игорь Ерофеенков
Хочется посмотреть чтобы она сказала, если такой пенальти не поставили бы в ворота Спартака. Думаю так бы не рвалось
В ворота Спартака ставят такие пенальти, которые потом не ставят уже в пользу Спартака. О чём вы вообще говорите?
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Rinat Khudayberdin
Ответ Ильдар Фарукшин
Боишься денег не хватит, на одного бразила меньше возьмёте
за всех эскортниц так впрягаешься?!
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Тайосич
Судьи стали систематически много ошибаться. Это не проблема какого-то конкретного рефери, а системы в целом. Уже всем должно быть очевидно, что Зенит и Газпром - враги российского футбола.
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Sergeev55
Сегодня полленты новостей занимают посты Заремы. Она просто разрывает её! А ведь я вчера предсказывал, что сегодня она будет "извергать" из себя гневные комменты.
😉😉😉
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justbored
Ответ Ковид 07.10.52
Прямо предвыборная компания на смену Дюкову начала...Молодец....женщины всегда спасали страну...
Фанни Каплан промахнулась ))
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Stas Politik
Чего же ты молчала после ответной кубковой игры с Локомотивом, где гостей откровенно так прибили судьи в нескольких эпизодах, и теперь ноешь из-за одного отдельного момента, который на результат матча не повлиял даже? И почему становишься "фанаткой" Динамо? Месячные начались?
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Merlsk
Проблема с судейство в вышке не будет решена, пока не будет решена проблема с развитием судей с самого старта, от городских и региональных турниров.
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Ильдар Фарукшин
Ответ Злодей Спб
Ну, началось. Еще больший цирк будет, когда результаты матча можно будет обжаловать и требовать возврата очков. Нигде такой практики нет, иначе годами судиться клубы будут :)
Боишься денег не хватит, на одного бразила меньше возьмёте
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maxi_wind
нет, Зарема, мысли шире! Надо наказывать тех, кто готовит тех, кто готовит судей! Тогда и толк будет!
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munhin
Вроде были подсчеты на каком месте спартак должен быть на самом деле, вот уж точно турнирная таблица не отражает реальное место команды )))
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Verhovn
Ответ Ковид 07.10.52
Прямо предвыборная компания на смену Дюкову начала...Молодец....женщины всегда спасали страну...
Ну конечно, и любая кухарка способна управлять государством...)
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Иля
Зарему в руководители судей!
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