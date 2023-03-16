Зарема об отстранении Кукуляка: «Надо наказывать и тех, кто готовит судей. Весь механизм работает неправильно, отсюда и гнев, и драки на поле»
Зарема Салихова раскритиковала судейство в российских футбольных турнирах.
Ранее арбитр Евгений Кукуляк был временно отстранен от работы из-за низких рейтингов. Он допустил ошибку в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо», не назначив пенальти после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.
«Наказывать надо в том числе и тех, кто судей готовит, как им объясняют и трактуют эпизоды.
Судья на поле – это последний винтик в системе. Весь механизм работает неправильно. Я не понимаю, что делается для того, чтобы исправить ситуацию.
Проблеме судейства не первый год. С каждым сезоном ошибок все больше и больше. И, самое главное, командам очки не возвращаются, турнирная таблица не отражает реальное место команды. Отсюда и драки на поле, и тренерский гнев», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Зарема Салихова: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
я никак не нападаю на Зарему, я тебе вопрос задал, не можешь правильно прочитать, или может понять заданный тебе вопрос, будь любезен не мешайся в комментариях(мы тут все и без того грамотные, интелегентные и иногда воспитанные люди)!! Красно-белых, бестолковых клоунов и без тебя тут достаточно
- Вот за это я и не люблю российских судей.
- Ты просто не умеешь их готовить!
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