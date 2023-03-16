Мостовой о судьях: «Я не за пенальти на Тюкавине – Клаудиньо хотел ударить по мячу, таких контактов множество в центре поля. В матче «Спартака» Мартинс наткнулся на руку Бегича – игровой момент»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Александр Мостовой Урал Кристофер Мартинс Перейра Клаудиньо Сильвие Бегич Чемпионат.com Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Александр Мостовой высказался о судейских ошибках в Фонбет Кубке России.

«Если мы раньше говорили, что судейские ошибки из тура в тур, то сейчас можно сказать, что от игры к игре. В половине игр тура есть судейские ошибки, причем не одна, а две или три. Судьи ошибаются везде, но не с такой частотой.

Сейчас много пограничных моментов. Тот же матч «Спартака» и «Урала» – Бегич и Мартинс бегут, второй натыкается на руку первого. Это игровой момент. Там не было удара, не было ничего, да и Бегич первый был на мяче. Но многие говорят, что это пенальти.

Вчера непростой момент был в матче «Зенит» – «Динамо». Мне в динамике, когда случился контакт, показалось, что нет пенальти. Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? Значит, был какой-то контакт или удар. Значит, что-то было. Это непростой момент.

В игровой ситуации я бы не дал пенальти. Клаудиньо, как и Тюкавин, хотел ударить по мячу. Случайность? Да. Был небольшой контакт, которых в центре поля бывает множество, когда идут в борьбу.

Я в этом эпизоде не за пенальти. Хотя сколько раз мы видели, что за такое ставят пенальти», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

ЭСК РФС признала, что судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» даже после просмотра эпизода. А судья ВАР в игре «Спартака» Анатолий Жабченко должен был позвать к монитору Сергея Карасева, чтобы тот назначил 11‑метровый удар после контакта Бегича и Мартинса Перейры.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Voltaren
Ответ ДМ-1чемпион
Белиберда полная. Кукуляк прекрасно видел эпизод и не назначил пенальти. Это его ошибка. Но после того как его позвали судьи на ВАР и он посмотрев все несколько раз не поставил на точку, это уже не ошибка, это 100% предвзятость. А здесь уже надо разбираться почему. Но скорее всего за деньги.
там не было пенальти, сколько можно ныть
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Voltaren
Профессионал, все по делу разложил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sajres_Smit
Я так понимаю, что есть некоторые рекомендации, типа не считать фол, если игрок сам умышленно подставляется. Возможно, Кукуляк посчитал что это именно тот случай. Хотя в принципе понятно, что нет. Да и момент с Пруцевым и бородой тоже не попадает. Потому что Пруцев сам ростом до этой бороды и там можно сказать, что игрок подсел. А вывод какой - я как и все не понимаю по каким принципам и правилам судят наши судьи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SERYK
Может он в судьи пойдет, у него уже отлично получается эпизоды трактовать)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BertNiKK
Такие эпизоды - это вопрос трактовки момента, я считаю. Если судить по принципу "был контакт - значит, есть фол", то нужно ставить пенальти, окей. Но этот прецедент может привести к учащению таких эпизодов: то есть по логике, после каждого такого касания и, соответственно, падения игрока в штрафной, нужно будет ставить на точку. Но все же понимают, что если захотеть, то можно после каждого касания падать и требовать пенальти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий
Выходит и игрок Факела наткнулся на руку Пруцева ? Похоже Миллер решил оплатить учёбу Мостового . Ну , раз так ....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чибин
Если Мартинц наткнулся, то с факелом он тоже сам наткнулся
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sintenced
Царь решил превратиться в лизоблюда, вдруг так куда-нибудь возьмут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Горнаков
Завтра Мостовой будет назначен главным тренером Зенита вместо Семака
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
И тут Саша понял. что если не лизать по Шевчуку газовых , то тренером ему не быть...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ezheloko
У нас так детей депутатов так оправдывают обычно: "Ну он не хотел сбивать трёх людей на пешеходном переходе, это просто случайность!"
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rasso
Серьезно? Человек 20 лет играл в футбол на уровне топ-лиг и сборной, и говорит, что неумышленные фолы не считаются?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Может и наткнулся, но и в матче с Факелом игрок так же точно наткнулся и уж если там дали, совершив прицедент, то уж будте последовательны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
Интересно. Мост голову помыл или так и ходит с сальными волосами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartach09
Blya я понял кто готовит наших судей 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Хромаков
Ответ UncleMaks
Ну, минимум на начальника команды в Зенит наговорил Еще пара таких выступлений, и сможет Семака подсидеть
так он к этому и стремится)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ч
Мостовому просто пришло смс уведомление о пополнении счета в Газпром Банке и наши судьи сразу похорошели
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Ответ Артём Павлов
На оплату получения лицензии точно наговорил
Миллер теперь обеспечит его лицензией!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ну, если хотел сыграть в мяч - это в корне меняет дело.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Сань, ты ж бывший футболист. Не стыдно нести такую ересь? Мне вот например стыдно за тебя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Иваненко
Что он несёт?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romanisti89
Ну Саня на газпромовском матч тв работает, надо держать планку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Мостовой всю дорогу под тамбовскими, как карпин, шалимов, писарев и прочие авторы письма 14-ти

Ему приказали, так и блеет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
На ручку пруцева тогда тоже наткнулся
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Межаков
А мост всё ниже и ниже...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий