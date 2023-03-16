Мостовой о судьях: «Я не за пенальти на Тюкавине – Клаудиньо хотел ударить по мячу, таких контактов множество в центре поля. В матче «Спартака» Мартинс наткнулся на руку Бегича – игровой момент»

высказался о судейских ошибках в Фонбет Кубке России.

«Если мы раньше говорили, что судейские ошибки из тура в тур, то сейчас можно сказать, что от игры к игре. В половине игр тура есть судейские ошибки, причем не одна, а две или три. Судьи ошибаются везде, но не с такой частотой.

Сейчас много пограничных моментов. Тот же матч «Спартака» и « » – Бегич и бегут, второй натыкается на руку первого. Это игровой момент. Там не было удара, не было ничего, да и первый был на мяче. Но многие говорят, что это пенальти.

Вчера непростой момент был в матче «Зенит» – «Динамо». Мне в динамике, когда случился контакт, показалось, что нет пенальти. Но у меня возник вопрос: а зачем тогда Тюкавин лежит? Значит, был какой-то контакт или удар. Значит, что-то было. Это непростой момент.

В игровой ситуации я бы не дал пенальти. Клаудиньо, как и , хотел ударить по мячу. Случайность? Да. Был небольшой контакт, которых в центре поля бывает множество, когда идут в борьбу.

Я в этом эпизоде не за пенальти. Хотя сколько раз мы видели, что за такое ставят пенальти», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

ЭСК РФС признала, что судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» даже после просмотра эпизода. А судья ВАР в игре «Спартака» Анатолий Жабченко должен был позвать к монитору Сергея Карасева, чтобы тот назначил 11‑метровый удар после контакта Бегича и Мартинса Перейры.

Странно, что Кукуляк не дал тут пенальти в ворота «Зенита». «Динамо» призывает к детектору лжи

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас