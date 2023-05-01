Месси отправился в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна». Он проведет там несколько дней

Лионель Месси посетил Саудовскую Аравию.

Форвард « » отправился в ближневосточную страну через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). Он проведет там несколько дней, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Футболиста поприветствовал министр туризма Саудовской Аравии.

«Я рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму и его семью на его втором отдыхе в Саудовской Аравии», – написал Ахмед Аль-Хатыб в своем твиттере.

Месси о Саудовской Аравии: «Кто бы мог подумать, что там так много зелени? Люблю исследовать ее красоты»

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