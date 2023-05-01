Месси отправился в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна». Он проведет там несколько дней
Лионель Месси посетил Саудовскую Аравию.
Форвард «ПСЖ» отправился в ближневосточную страну через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). Он проведет там несколько дней, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.
Футболиста поприветствовал министр туризма Саудовской Аравии.
«Я рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму Лионеля Месси и его семью на его втором отдыхе в Саудовской Аравии», – написал Ахмед Аль-Хатыб в своем твиттере.
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