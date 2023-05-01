Месси отправился в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения от «Лорьяна». Он проведет там несколько дней

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Лионель Месси посетил Саудовскую Аравию.

Форвард «ПСЖ» отправился в ближневосточную страну через несколько часов после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). Он проведет там несколько дней, сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.

Футболиста поприветствовал министр туризма Саудовской Аравии.

«Я рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму Лионеля Месси и его семью на его втором отдыхе в Саудовской Аравии», – написал Ахмед Аль-Хатыб в своем твиттере. 

Месси о Саудовской Аравии: «Кто бы мог подумать, что там так много зелени? Люблю исследовать ее красоты»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Великий Алонсо
В гости к Криштиану
За автографом
+75
-16
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Поехал наслаждаться зеленью в пустынях Аравии
+61
-7
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Оно грядёт! Массовое переобувание и внезапное превращение верблюжей лиги в лучшую в мире!
+63
-15
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Ответ Moscwow
Оно грядёт! Массовое переобувание и внезапное превращение верблюжей лиги в лучшую в мире!
Ахаха, да да)
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Верблюдесси?
+25
-12
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
В гости к Криштиану
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ну, надо ж составить представление о стране, послом которой являешься
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Бегун
Ответ as009595@icloud.com
А как же возвращение в Барсу?
В Каталонии зелени мало
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Moscwow
Оно грядёт! Массовое переобувание и внезапное превращение верблюжей лиги в лучшую в мире!
эти чудаки просто словируют, сказав "гений решил показать, что такое футболист, и научить их играть. а то они разбегаются перед ударами Роналду и бла бла".
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Evil Within
Поехал готовиться бесплатно возвращаться в каталуньскую семью, очевидно же. А все остальное это домыслы грязных хейтеров этого козлиного божка.
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
А как же возвращение в Барсу?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Мы все поняли.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Ботоксный всю зелень уже собрал!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
donatodonatore
И подался нищий аргентинец за длинным рублем
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Ответ Moscwow
Оно грядёт! Массовое переобувание и внезапное превращение верблюжей лиги в лучшую в мире!
Самое интересное сектанты пристально следили за верблюжей лигой, то есть из-за Роналду... А теперь поводов побольше будет🤣🤣🤣🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ alireal
Чудаки на букву м
они на это обижаются и строчат доносы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DekiB
Ответ Inside 88 LW
Для справки - во Франции уже 2 месяца бастуют практически все организации под профсоюзом. Мусор, беспорядки и регулярные митинги с погромами. Странно что пишут лишь о Месси... Уверен там 100% состава - во Францию приезжают сугубо на матч.
Это не вписывается в соевую картину мира
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greywolf666
Зелень его убедила:-)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
И верблюжья лига превратится в лучшую лигу мира, по мнению местных болел Лео)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Растиньяк
Запасной аэродром если не срастется с рычагом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Philatelist79
Я думаю, что он обдумывает все варианты. Хотелось бы всё-таки в Барсу.
Эта поездка в рамках рекламного контракта. Для переговоров по контракту ему не нужно туда ехать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Екн Лор
За автографом
Не, что бы показать свой автограф на кубке мира, ну и что бы Рональду на его не только смотрел на фото, но и подержал хоть
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Ответ as009595@icloud.com
А как же возвращение в Барсу?
Да просто в отпуск, в Дубаях отдохнуть - чего такого то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Готов играть за Барсу за любые деньги, даже бесплатно🤡🤣
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ Men77
Ну в принципе нормально, говорят там болелы даже без него скандируют : Месси, Месси,Месси ! Вспоминают Величайшего! Правда кое кто категорически этим недоволен 😁
Даже мальчику в кочан зарядил или как у них там это называется, в дыню наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий