«Нью-Джерси» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2012-го, тогда клуб дошел до финала
«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» (4:0) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.
«Девилс» пробились во 2-й раунд плей-офф впервые с 2012 года, когда клуб дошел до финала, где проиграл «Лос-Анджелесу» (2-4).
Следующим соперником «Нью-Джерси» в текущем розыгрыше станет «Каролина».
Реальность: Торонто-Флорида, Нью-Джерси-Каролина, Вегас-Эдмонтон, Сиэтл-Даллас
Уже не удивлюсь если финал будет Флорида - Сиэтл 😄
Но чёрт возьми , как же я обожаю НХЛ за конкуренцию и непредсказуемость))