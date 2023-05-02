«Нью-Джерси» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2012-го, тогда клуб дошел до финала

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли Линди Рафф НХЛ Хоккей

«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» (4:0) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

«Девилс» пробились во 2-й раунд плей-офф впервые с 2012 года, когда клуб дошел до финала, где проиграл «Лос-Анджелесу» (2-4).

Следующим соперником «Нью-Джерси» в текущем розыгрыше станет «Каролина».

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18 комментариев

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Febanacci-88
Ожидание ПО в НХЛ: ждем выхода Тампы, Бостона, Рейнджерс, Колорадо. Наверняка кто-то из них и возьмет кубок.

Реальность: Торонто-Флорида, Нью-Джерси-Каролина, Вегас-Эдмонтон, Сиэтл-Даллас

Уже не удивлюсь если финал будет Флорида - Сиэтл 😄
+11
0
+11
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гилберт
Всё по делу, голодные обыграли сытых.
+7
-1
+6
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Сергей Югай
Рейнджеры на выход… так обрсраться еще надо суметь. Беззубая безвольная команда, куча звездей а игры никакой… за что им платят такие бабки..?
+6
0
+6
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Влад Кабалов
Начать два раза по 1-5 и не опустить руки дорогого стоит. Респект команде, с такой игрой и настроем шансы пройти Каролину есть, а там как сложится.
+5
0
+5
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гилберт
Дьяволятам по силам и дальше пойти.
+5
-1
+4
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Камаз Отходов
Марино в последней игре +4 сделал, спасибо пингвинам за такого защитника.
+4
0
+4
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kuneglen
Такой тухлой игры от Нью-Йорка не ожидал. Как-будто с похмелья вся команда. Мне кажется Рейнджерс проиграла до игры
+3
0
+3
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woobzor
Акира Шмидт какое то открытие прям, всю игру даже по глазам было видно, что он абсолютно спокоен, в другой ветке подсказали, 136 пик 2018, а играет как бог, уверенно и хладнокровно. Красавец.
+3
0
+3
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PEGEON
Рафф все таки выиграл 7 игру, впервые в карьере.
+2
0
+2
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Сергей Бакин
Рейджерс вообще унылые играли . Печалька а не команда
+3
-1
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Den_Gordey_1301
Тогда шестой на Востоке «Дэвилс» с Ковальчуком рубился в финале с восьмым на Западе «Лос-Анджелесом»
+1
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Maksmen1995
Вот тебе и усиление перед плей офф ((

Но чёрт возьми , как же я обожаю НХЛ за конкуренцию и непредсказуемость))
+1
-1
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хОКкейный батя
Еееее
+1
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0
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LLC ProjectFinanceConsulting
А всё по делу, кто больше хотел, тот и прошёл дальше. Ренжеры на себя не похожи были.
+1
-1
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iron_m
Ответ гилберт
Всё по делу, голодные обыграли сытых.
А чем сыты Рейнджерс? Да, есть игроки с опытом побед, есть с контрактами хорошими, но подавляющее большинство точно имело за что биться. Да и клуб 29 лет без кубка.
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Сергей Югай
Ответ kuneglen
Такой тухлой игры от Нью-Йорка не ожидал. Как-будто с похмелья вся команда. Мне кажется Рейнджерс проиграла до игры
Они вообще не хотели играть! Они хотели побыстрее закончить все и поехать к морю греть свои жопы с женами и любовницами … бабки есть, жизнь удалась , а за КС пусть другие напрягаются
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iron_m
Ответ Камаз Отходов
Марино в последней игре +4 сделал, спасибо пингвинам за такого защитника.
А в первых шести -4, худший с отрывом
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