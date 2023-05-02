«Нью-Джерси» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые с 2012-го, тогда клуб дошел до финала

« » победил «Рейнджерс» (4:0) в 7-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

«Девилс» пробились во 2-й раунд плей-офф впервые с 2012 года, когда клуб дошел до финала, где проиграл «Лос-Анджелесу» (2-4).

Следующим соперником «Нью-Джерси» в текущем розыгрыше станет «Каролина».