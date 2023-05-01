Ян Непомнящий снял серебряную медаль матча на первенство мира сразу после награждения

Теги ФИДЕ Ян Непомнящий Аркадий Дворкович матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Ян Непомнящий снял серебряную медаль матча на первенство мира сразу после награждения.

В матче россиянин проиграл китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню на тай-брейке (1,5:2,5) после 14 партий с классическим контролем. 

Сразу после того, как на награждении президент ФИДЕ Аркадий Дворкович повесил серебряную медаль на шею Непомнящему, шахматист снял ее и держал в руках. 

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны

 

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18 комментариев

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Дмитрий_Олегович
Ответ timber dolphin
Может и деньги призовые с карты обратно переведёт отправителю.
Нет, тоже просто сразу снимет
+41
-2
+39
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timber dolphin
Может и деньги призовые с карты обратно переведёт отправителю.
+29
-11
+18
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Геннадий Тёкин
И что? Снял и снял.
+12
-2
+10
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sashkaaa
Надеюсь показатель настроя, а вообще всем рекомендую так не делать, в моменте ты расдосадован, а потом и вторым стать не можешь в следующий раз)
+7
0
+7
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АРХАТ
А "бронзовая" кому досталась?)
+4
0
+4
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Stas Zaitsev
Ответ sashkaaa
Надеюсь показатель настроя, а вообще всем рекомендую так не делать, в моменте ты расдосадован, а потом и вторым стать не можешь в следующий раз)
да тоже недоумеваю всегда, когда какая бы ни была команда или звезда, показушно снимают медали за вторые места.
+4
0
+4
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Don_Krebs
а зря снял, это его медаль по праву и по уровню. ему гордиться ею надо.
+4
-1
+3
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justbored
Ответ Дмитрий_Олегович
Нет, тоже просто сразу снимет
🤣
+2
0
+2
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Егор Егор
Ответ АРХАТ
А "бронзовая" кому досталась?)
Карякину надо отдать, считай дал дорогу чемпиону
+2
0
+2
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Arty K.
Новость ради новости 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+2
-1
+1
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Аморалинни
Что за семиклассник по центру?
+2
-1
+1
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Илья Филиппов
Большунов так же снимал после марафона ЧМ 2021
+1
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Контрольный выстрел
Не плачь, Яночка.
0
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timber dolphin
Ответ Дмитрий_Олегович
Нет, тоже просто сразу снимет
Неплохо.
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Lux_Vid Александров
Ответ Дмитрий_Олегович
Нет, тоже просто сразу снимет
А ты хорош 👍😂
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Stas Zaitsev
Ответ АРХАТ
А "бронзовая" кому досталась?)
не отлили еще
0
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Егор Егор
Ответ Don_Krebs
а зря снял, это его медаль по праву и по уровню. ему гордиться ею надо.
Он же не выкинул ее
0
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asusp527
Ответ Stas Zaitsev
да тоже недоумеваю всегда, когда какая бы ни была команда или звезда, показушно снимают медали за вторые места.
Была такая темнокодая фигуристка Сурия Бонали, так она целое представление устроила, театрально сдернула медаль и спрыгнула с пьедестала...больше она на пьедестал не попадала...
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