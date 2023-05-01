Ян Непомнящий снял серебряную медаль матча на первенство мира сразу после награждения.

В матче россиянин проиграл китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню на тай-брейке (1,5:2,5) после 14 партий с классическим контролем.

Сразу после того, как на награждении президент ФИДЕ Аркадий Дворкович повесил серебряную медаль на шею Непомнящему, шахматист снял ее и держал в руках.

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны