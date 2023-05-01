Титов о 36,5 тыс. зрителей в Волгограде: «Только «Спартак» способен собирать такую аудиторию. Жаль, в РПЛ беда. Раньше на игру с «Краснодаром» приходило 35 тысяч, а недавно – 6»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия болельщики Открытие Банк Арена Краснодар Волгоград-Арена Р-Спорт Fan ID Футбол

Егор Титов считает «Спартак» самым привлекательным клубом России.

«Я рад за Волгоград, сегодня состоялся праздник.

Не удивлен, что пришло столько зрителей. Кассу делает всегда «Спартак». Возьмите любой другой клуб, но только «Спартак» способен собирать такую аудиторию на стадионах. Даже сейчас.

К нам до сих пор подходят люди и говорят, что помнят все наши стеночки и забегания. Жаль, что в нынешней РПЛ беда с посещаемостью. Раньше на матч «Спартак» – «Краснодар» приходило 35 тысяч, а недавно мы видели, что пришло 6 тысяч.

Надеюсь, что в ближайшие месяцы созреют какие-то решения по этому поводу», – сказал бывший хавбек красно-белых после победы над «Динамо» Сталинград (2:0) в ретроматче.

36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»

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33 комментария

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Кто составил коспекты Лобановского?
Ого, а почему так произошло? Почему так мало людей стало ходить на матчи РПЛ?
+39
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ЛеваяНогаХалка
Только Спартак способен набирать такую аудиторию🤣🤣
Реально секта
+55
-20
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Serge Vendino
Намекнул, но причину спада посещаемости не назвал
+18
-1
+17
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ого, а почему так произошло? Почему так мало людей стало ходить на матчи РПЛ?
Никто не знает
+10
-1
+9
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Саша Пушкин
Ответ Serge Vendino
Намекнул, но причину спада посещаемости не назвал
Удивительно до чего же народ в России запуганный. И это справедливо и для долларовых миллионеров, вроде Титова. Вынужден недоговаривать, сглаживать углы, опасаясь сболтнуть лишнего.
И ведь речь всего лишь про такую ерунду как Фан айди. Мрак!
+10
-2
+8
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Саша Казанов
Ответ ЛеваяНогаХалка
Только Спартак способен набирать такую аудиторию🤣🤣 Реально секта
Прекратите смеяться над душевно больными!
+13
-7
+6
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jonnysilverhand01
Согнали бюджетников с помощью очередной спекуляции на тему ВОВ, а Титов о Спартаке … и ни слова о FAN Г####
+7
-2
+5
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0:4 на спотифай камп ноу
Интересно а он не захотел раскрывать тему насчёт отсутствия болельщиков на матчах РПЛ. Все мы прекрасно понимаем что отсутствие болельщиков это из-за фан айди.
+4
0
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goshforever
Покажите Егорке статистику посещаемости "Ротора" во второй лиге за сезон
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0
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Удар Кержакова
Вторая новость за 2 часа о том что кассу делает Спартак)
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Назар Игорь
Ответ Зубы Дзюбы
На выезды Спартака в любом городе приходит больше чем на любую другую команду. Статистика.
Зато на домашние матчи Спартака и 10 000 не набирается.
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Катя СПб
Ответ Зубы Дзюбы
На выезды Спартака в любом городе приходит больше чем на любую другую команду. Статистика.
Точно. Ведь именно приезжающая в Петербург тысяча-другая кб делала кассу, а не остальные 50000.
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Катя СПб
Ответ Зубы Дзюбы
Играл Спартак, он ответил про Спартак. Основания на такую фразу, очевидно есть. Вот же в ближайшие выходные увидим рекорд посещаемости сезона. И на какой команде? Ах, опять Спартак.
Увидим не на Спартаке, а на Зените. Который уже давно рекордсмен по посещаемости. На Спартак придёт не намного больше, чем на ЦСКА или Динамо. И то, чтобы посмотреть на очередное унижение и повеселиться над шапито. Играй Спартак в Петербурге не с Зенитом. сколько бы там пришло? На Тосно-Спартак сколько приходило? И из них большинство на Тосно.
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Alex_V69
Мания величия)
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Geo07
И дрябнул привычно бромонтанчику..
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Verhovn
Ну естественно)) Кто нибудь объяснил Егорке смысл этих сборов?)) Молодец😄
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igls54
Клоун бромантановый
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Джанлука Нальюка
Ответ Serge Vendino
Намекнул, но причину спада посещаемости не назвал
Все понимают, что это дачный сезон
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Mbest77
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ого, а почему так произошло? Почему так мало людей стало ходить на матчи РПЛ?
А кто это сделал!? И фото Людвига Аристарховича из Нашей Раши
+1
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Михо
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ого, а почему так произошло? Почему так мало людей стало ходить на матчи РПЛ?
Только потому что Спартак не чемпион! Это протест!
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Atsuktuvas
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Ого, а почему так произошло? Почему так мало людей стало ходить на матчи РПЛ?
Опять англосаксы подгадили...
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