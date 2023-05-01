Титов о 36,5 тыс. зрителей в Волгограде: «Только «Спартак» способен собирать такую аудиторию. Жаль, в РПЛ беда. Раньше на игру с «Краснодаром» приходило 35 тысяч, а недавно – 6»

Егор Титов считает «Спартак» самым привлекательным клубом России.

«Я рад за Волгоград, сегодня состоялся праздник.

Не удивлен, что пришло столько зрителей. Кассу делает всегда «Спартак». Возьмите любой другой клуб, но только «Спартак» способен собирать такую аудиторию на стадионах. Даже сейчас.

К нам до сих пор подходят люди и говорят, что помнят все наши стеночки и забегания. Жаль, что в нынешней беда с посещаемостью. Раньше на матч «Спартак» – « » приходило 35 тысяч, а недавно мы видели, что пришло 6 тысяч.

Надеюсь, что в ближайшие месяцы созреют какие-то решения по этому поводу», – сказал бывший хавбек красно-белых после победы над «Динамо» Сталинград (2:0) в ретроматче.

36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»

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