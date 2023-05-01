«Факел» объявил о назначении Евсеева главным тренером

«Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера.

47-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова, с которым клуб расстался по обоюдному согласию. Ассистентом Евсеева стал . Тренером вратарей воронежской команды назначен .

Последним клубом Евсеева до назначения в « » был «Шинник». Ранее он возглавлял «Амкар», «СКА Хабаровск» и «Уфу». Срок действия контракта тренера с воронежским клубом не уточняется.

После 25 туров Мир «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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