«Факел» объявил о назначении Евсеева главным тренером

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Владимир Сычев Факел Сергей Томаров Футбол

«Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера.

47-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова, с которым клуб расстался по обоюдному согласию. Ассистентом Евсеева стал Сергей Томаров. Тренером вратарей воронежской команды назначен Владимир Сычев

Последним клубом Евсеева до назначения в «Факел» был «Шинник». Ранее он возглавлял «Амкар», «СКА Хабаровск» и «Уфу». Срок действия контракта тренера с воронежским клубом не уточняется.

После 25 туров Мир РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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73 комментария

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encaro_one
"Патриот" Вадик быстро кинул Шинник с которым типа хотел в РПЛ выйти.
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Greenwhite
У Факела, Торпедо и Химок в этом году прямо конкурс на самое весёлое управление клубом))) Но с Факелом даже ещё веселее получилось - ни один из двух тренеров не заслуживал увольнения. Со стороны это выглядит так, что руководство топит собственную команду. Если цель - именно в этом, то в стыковых матчах с новым тренером у них есть шанс))
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Igor Grut
добро пожаловать, будем посмотреть. но пока не понятно стоило ли менять Пятибратова на Евсеева именно сейчас
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Дерзкий пеликан
Естественно пожелаю Евсееву удачи, но пока новость не радует. Евсеев не кризис-тренер, который даст результат здесь и сейчас, а ведь осталось всего 5 туров до конца. А разрушить то, что имеем, может вполне. Но верим в команду до конца.
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Злобный Конь
Это скотство по отношению к Пятибратову. Евсеев это шут, а не тренер.
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Evgeny Trifonov
Ответ velvetdust2008
Шинник же на вылет шёл, какие стыки?
8 очков до зоны стыков, 8 очков до зоны вылета.
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valderoma
В первую лигу с чистой совестью!
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Tigo_Volchara93
Ответ Shadow1882
Ну что, удачи Валентинычу! Тот ещё наглец, конечно) В домашних матчах против Пари НН и КС ждём яркий атакующий футбол, как было у Евсеева в Шиннике. Очки нужны как воздух, так что где, если не там проявлять стиль? А ещё он мастер стыков Говорят, что он ушёл из Шинника, потому что там дали команду "не лезть в стыки", а Валентиныч не согласился. Вдвойне наглец получается
Какие стыки? Посмотри таблицу
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Igor Grut
Ответ Pushkin_CR7
Ох уж эти губернаторские клубы. Неужели Пятибратов стыки бы не выдержал?
была информация, что его отставка была решена ещё до матча с Динамо. из-за провалов с Химками и Оренбургом
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justbored
Факелу очень, очень не хочется оставаться в премьер-лиге ))
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sprmn
Ответ encaro_one
"Патриот" Вадик быстро кинул Шинник с которым типа хотел в РПЛ выйти.
Слушал его интервью с Михаилом Борзыкиным так он там прямо сказал что у них нет нужных ресурсов для выхода в РПЛ, и такой цели не стоит
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владимир семенов
### вам а не высшая лига,с такими словами начнётся знакомство с Факелом
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Shadow1882
Ну что, удачи Валентинычу! Тот ещё наглец, конечно)
В домашних матчах против Пари НН и КС ждём яркий атакующий футбол, как было у Евсеева в Шиннике. Очки нужны как воздух, так что где, если не там проявлять стиль? А ещё он мастер стыков

Говорят, что он ушёл из Шинника, потому что там дали команду "не лезть в стыки", а Валентиныч не согласился. Вдвойне наглец получается
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Oleg Kolesnikov
Удачи Валентинычу, но Асхабадзе рискует. Если мы в итоге вылетим, то камни полетят в его огород.
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Тимофей Кушнир
Жаль, что среди соперников нету ни игроков, ни тренера из Уэльса, тогда бы всем пришла п***а
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Антон Фалафель
Отличное назначение! Должны выходить в первую лигу💪💪💪
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Roman Araslanov
А Факел точно хочет остаться в РПЛ, а не вылететь в ФНЛ?
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Жук29
Х
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T622222
Круговорот физруков
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Redmurza
Я наблюдал несколько матчей Шинника в этом сезоне и ни в одном из них он не был похож на тупой отбойный автобус. Имхо, Евсеев немного отошел от своей знаменитой фразы (а у него их две) и играет в прагматичный, но вполне нормальный футбол
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Честный контроль
Это на случай если Факел останется в РПЛ, то Вадик сможет повторить свое уэльское словосочетание на бис!
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Spaten
Вот он чего там рвал и метал, знал что уходит.
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Дерзкий пеликан
Ответ Shadow1882
Ну что, удачи Валентинычу! Тот ещё наглец, конечно) В домашних матчах против Пари НН и КС ждём яркий атакующий футбол, как было у Евсеева в Шиннике. Очки нужны как воздух, так что где, если не там проявлять стиль? А ещё он мастер стыков Говорят, что он ушёл из Шинника, потому что там дали команду "не лезть в стыки", а Валентиныч не согласился. Вдвойне наглец получается
Пятибратов не хуже мужик был. Ну посмотрим, что получится. Только играть в ФНЛ и РПЛ абсолютно разные вещи. Поэтому на данный момент неважно, как он там в Шиннике себя проявлял.
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ЭлектроВеник
откуда этот инсайдер Карпов всё знает, что он за рыба такая?
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бесдомный понь
Факел, фак, ХВамыч это любит.
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