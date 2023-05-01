«Факел» объявил о назначении Евсеева главным тренером
«Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера.
47-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова, с которым клуб расстался по обоюдному согласию. Ассистентом Евсеева стал Сергей Томаров. Тренером вратарей воронежской команды назначен Владимир Сычев.
Последним клубом Евсеева до назначения в «Факел» был «Шинник». Ранее он возглавлял «Амкар», «СКА Хабаровск» и «Уфу». Срок действия контракта тренера с воронежским клубом не уточняется.
После 25 туров Мир РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
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В домашних матчах против Пари НН и КС ждём яркий атакующий футбол, как было у Евсеева в Шиннике. Очки нужны как воздух, так что где, если не там проявлять стиль? А ещё он мастер стыков
Говорят, что он ушёл из Шинника, потому что там дали команду "не лезть в стыки", а Валентиныч не согласился. Вдвойне наглец получается