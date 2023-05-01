Кудерметова отыграла 2 матчбола у Касаткиной и 12-й раз победила соперницу из топ-10

Теги WTA Mutua Madrid Open Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Теннис

13-я ракетка мира Вероника Кудерметова в 1/8 финала в Мадриде обыграла №8 Дарью Касаткину – 7:5, 1:6, 7:6(2). В третьем сете она отыграла два матчбола, подавая при счете 5:6.

Кудерметова 12-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 – при 16 поражениях. В этом сезоне ее баланс с теннисистками такого уровня – 2:2.

Она третий раз вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 и впервые сделала это на грунте.

В Мадриде Кудерметова провела три матча, все выиграла в трех сетах, проведя на корте восемь с половиной часов.

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2 комментария

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Габриэла
Не ожидала... изначально думала о победе Даши... молодец, Вероника 💪🏻🥳
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Игорь Удалов
Молодец. Собралась. Но и Дарья не показала свой уровень.
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