Кокорин забил 12-й гол за «Арис» – победный в игре с «Пафосом»

Александр Кокорин забил за «Арис» победный гол в ворота «Пафоса».

Арендованный у «Фиорентины» форвард отметился результативным ударом на 84-й минуте матча чемпионата Кипра. Его команда выиграла со счетом 2:1.

Всего у россиянина 12 голов и 6 результативных передач за 27 игр в команде из Лимасола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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