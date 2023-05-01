Кокорин забил 12-й гол за «Арис» – победный в игре с «Пафосом»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Пафос Футбол

Александр Кокорин забил за «Арис» победный гол в ворота «Пафоса».

Арендованный у «Фиорентины» форвард отметился результативным ударом на 84-й минуте матча чемпионата Кипра. Его команда выиграла со счетом 2:1.

Всего у россиянина 12 голов и 6 результативных передач за 27 игр в команде из Лимасола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Roman
Холанд, Кокорин и Месси разыграют ЗМ в этом году
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Человек1991
Коко слишком часто что то играет с Пафосом ))
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Гуселебедь
Забил победный гол, с пафосом
+5
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Джавез Тилл
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Фанаты Роналду везде его упоминают. Не надоело?
Толстое позорище выше как попугай одно и тоже повторяет и везде проецирует на Роналду... Ведет себя как женщина которую бросил мужчина и она везде его упоминает!
+2
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Надоело париться в бане
Очень важный мяч. Победили, закрепили за собой первое место, если в следующем туре не потеряют очков, станут чемпионами

А во время регулярного турнира такое вообще было сложно представить, но АПОЭЛ резко посыпался (за 2 месяца 0 побед и 3 гола)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Игорь Климов
Официально: Кокорин >>> Кринж7.
Фанаты Роналду везде его упоминают. Не надоело?
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Зизуха
Все голы без пафоса
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ТрактоПоктер
Гений
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Destro7451
плотная борьба Кокорина и Холанда за золотую бутсу продолжается, отметим, что у Россиянина больше голевых передач, что говорит о более высокой культуре паса нашего спортсмена. ждём дальнейшего развития событий, с вами был Destro прямиком с битвы титанов, студия, вам слово
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Алекс75
Наконец-то начал реализовывать свой потенциал. К 36 будет новым Месси.
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Михаил Лушин
Уровень таланта. Наконец то раскрылся.
Очень долго ждали.
Смысл о нём вспоминать?

Это журналистский хайп.
Ещё гадатедьницу Зарему суда воткните.
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Денис Олегович
Каламбуры прям напрашиваются)
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Колбаскер тут
Что за лев этот тигр
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