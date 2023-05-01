Кокорин забил 12-й гол за «Арис» – победный в игре с «Пафосом»
Александр Кокорин забил за «Арис» победный гол в ворота «Пафоса».
Арендованный у «Фиорентины» форвард отметился результативным ударом на 84-й минуте матча чемпионата Кипра. Его команда выиграла со счетом 2:1.
Всего у россиянина 12 голов и 6 результативных передач за 27 игр в команде из Лимасола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А во время регулярного турнира такое вообще было сложно представить, но АПОЭЛ резко посыпался (за 2 месяца 0 побед и 3 гола)
Очень долго ждали.
Смысл о нём вспоминать?
Это журналистский хайп.
Ещё гадатедьницу Зарему суда воткните.