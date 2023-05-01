Кирпичникова о переходе из России: «Горжусь тем, что буду представлять Францию на следующих чемпионатах мира»
Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова гордится, что будет выступать за Францию.
«Рада объявить об изменении для меня, которое заключается в моей натурализации в качестве француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующих чемпионатах мира на открытой воде на 5 и 10 км. Большое спасибо французской федерации плавания, моему клубу, моему тренеру.
Спасибо моей семье и друзьям за то, что поддержали меня в этом нелегком, но важном выборе для остальной части моей карьеры. Надеюсь на попадание и в другую сборную Франции.
И, конечно, спасибо большое Всероссийской федерации плавания (ВФП) за то, что на протяжении 8 лет верили в меня», – написала призер чемпионата мира по плаванию в коротком бассейне.
Пост был написан на французском, кроме последнего предложения – оно написано на русском.
Кирпичникова о переходе в сборную Франции: «Те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это»
Кто-то из наших получает паспорт другой страны и начинает там выступать - все, начинается вой на всю страну.
Кому вообще не по барабану, за кого кто выступает?
Депутат свищев: "блаблабла, нам такие не нужны, блаблабла, пусть там мерзнет без нашего газа"
какое слово тебе непонятно? или, может ты не понимаешь смысла этих слов?)
я открыл твой профиль, чекнул рейтинг - понимаю, что будет тяжеловато, но всё-таки - "в следующий раз, попробуй дочитать до конца", когда новость читаешь)
она молодая - у нее вся жизнь впереди.
успехов девочке в новой стране.
по-моему, ты какую-то ##### написал 😎
Надо спросить у тех, кто требует вернуть деньги, они видимо расчитывают на них.
Меня не это в ступор вводит, а то, что такие олимпийские чемпионы как Лидия Иванова, Ольга Зайцева (не помню лишили всех ли медалей) и это те из которых слышал только, призывают не выступать за другие страны.
Я им не верю, но или зачем призывать не переходить
p.s. дам подсказку, что люмпены обожают делать видя чужое мнение которое отличается от мейнстрима? Вступать в диалог или ставить что то?