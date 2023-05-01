Кирпичникова о переходе из России: «Горжусь тем, что буду представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира»

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова гордится, что будет выступать за Францию.

«Рада объявить об изменении для меня, которое заключается в моей натурализации в качестве француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира на открытой воде на 5 и 10 км. Большое спасибо французской федерации плавания, моему клубу, моему тренеру.

Спасибо моей семье и друзьям за то, что поддержали меня в этом нелегком, но важном выборе для остальной части моей карьеры. Надеюсь на попадание и в другую сборную Франции.

И, конечно, спасибо большое Всероссийской федерации плавания ( ) за то, что на протяжении 8 лет верили в меня», – написала призер чемпионата мира по плаванию в коротком бассейне.

Пост был написан на французском, кроме последнего предложения – оно написано на русском.

Кирпичникова о переходе в сборную Франции: «Те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это»