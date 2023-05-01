Кирпичникова о переходе из России: «Горжусь тем, что буду представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира»

Теги плавание сборная России жен ВФП сборная Франции жен Анастасия Кирпичникова Водные виды

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова гордится, что будет выступать за Францию.

«Рада объявить об изменении для меня, которое заключается в моей натурализации в качестве француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира на открытой воде на 5 и 10 км. Большое спасибо французской федерации плавания, моему клубу, моему тренеру.

Спасибо моей семье и друзьям за то, что поддержали меня в этом нелегком, но важном выборе для остальной части моей карьеры. Надеюсь на попадание и в другую сборную Франции.

И, конечно, спасибо большое Всероссийской федерации плавания (ВФП) за то, что на протяжении 8 лет верили в меня», – написала призер чемпионата мира по плаванию в коротком бассейне.

Пост был написан на французском, кроме последнего предложения – оно написано на русском.

Кирпичникова о переходе в сборную Франции: «Те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это»

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106 комментариев

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circassian*
Ответ La Crosse Bobcats
а деньги народу Российской Федерации, которые потрачены на ее подготовку как спортсменки она компенсировать собирается?
Удивительный народец. С депутатов и олигархов вы так рьяно за народные деньги не спрашиваете почему-то
+125
-18
+107
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KillFish
Ее выбор, имеет право. Главное, чтобы потом в РФ после окончания карьеры за деньгами не приползла, в депутаты или на другую должность при кормушке
+80
-9
+71
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circassian*
Американцы, корейцы, бразильцы получают российский паспорт и выступают за наши сборные - всем норм, никто не против ( ни наши, ни американцы, ни бразильцы).
Кто-то из наших получает паспорт другой страны и начинает там выступать - все, начинается вой на всю страну.
Кому вообще не по барабану, за кого кто выступает?
+80
-15
+65
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Yndestad
Ответ Иван Алейников
«Здравствуйте, меня зовут Антон Анисимов и как всегда на Матч тв есть тема»
Депутат терюшков: "блаблабла, предатели, блаблабла, русофобы"
Депутат свищев: "блаблабла, нам такие не нужны, блаблабла, пусть там мерзнет без нашего газа"
+40
-9
+31
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BenderRodri
Да взрыва пердаков в районе Охотного ряда 5... 4... 3... 2....
+69
-40
+29
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Иван Алейников
Ответ BenderRodri
Да взрыва пердаков в районе Охотного ряда 5... 4... 3... 2....
«Здравствуйте, меня зовут Антон Анисимов и как всегда на Матч тв есть тема»
+31
-4
+27
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Data Architector
Ответ KillFish
Ее выбор, имеет право. Главное, чтобы потом в РФ после окончания карьеры за деньгами не приползла, в депутаты или на другую должность при кормушке
А были преценденты, чтоб сменившие спортивное гражданство "приползали" после окончания карьеры за чем-то из перечисленного?
+33
-6
+27
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dimitrii36
в чем гордость то
+48
-25
+23
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IrbIS
Ответ circassian*
Американцы, корейцы, бразильцы получают российский паспорт и выступают за наши сборные - всем норм, никто не против ( ни наши, ни американцы, ни бразильцы). Кто-то из наших получает паспорт другой страны и начинает там выступать - все, начинается вой на всю страну. Кому вообще не по барабану, за кого кто выступает?
корейцы так не против что Ан работу найти в стране не может, а так же не без участия корейского НОК его не пустили на ОИ в Корее, потому что в документах Макларена и вообще где либо упоминаний о нем не было, тем не менее его слили и не дали приглашение
+29
-8
+21
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Veld
Ответ dimitrii36
в чем гордость то
в том, что она "будет представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира на открытой воде на 5 и 10 км"

какое слово тебе непонятно? или, может ты не понимаешь смысла этих слов?)

я открыл твой профиль, чекнул рейтинг - понимаю, что будет тяжеловато, но всё-таки - "в следующий раз, попробуй дочитать до конца", когда новость читаешь)
+49
-28
+21
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superpab
В чем гордость-то?
+25
-8
+17
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circassian*
Ответ La Crosse Bobcats
а деньги народу Российской Федерации, которые потрачены на ее подготовку как спортсменки она компенсировать собирается?
"Деньги народа" - это и ее деньги тоже. Это наши общие деньги вообще-то, считая налоги ее, ее родителей и т.д.
+26
-11
+15
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АТОМ
Ответ Data Architector
А были преценденты, чтоб сменившие спортивное гражданство "приползали" после окончания карьеры за чем-то из перечисленного?
Драчёв тот же...
+15
-1
+14
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Veld
Ответ wexor
Рейтинг это обложка книги, - понимаю, что будет тяжеловато, но всё-таки - "в следующий раз, попробуй дочитать до конца" а не суди по обложке.
не-не, чувак, если у человека больше -1000 - это не просто так, это значит, мы, крайней вероятно, имеем дело с истинным люмпеном! этот инструмент работает, насчёт плюсов - спорно, но насчёт минусов - сто процентов.
+8
-2
+6
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Егор Кузнецов
Ответ La Crosse Bobcats
удивительный народишко - деньги которые потратили на воспитание кирпичниковых, которые роняя кал бегут на запад, хотя могли бы тратиться на образование, больницы, инфраструктуру городов и т.п. (что лучше потратить сумму которую потратили на воспитание Кирпичниковой, на собственно воспитание Кирпичниковой или на энное кол-во шприцев в какой-нибудь региональной больницы? вопрос думаю риторический) но тратятся на абсолютно бесполезных спортсменов, даже не футболистов, а вообще вид спорта с нулевой популярностью - я об этой Кирпичниковой 3 минуты назад узнал. но нет же, казалось бы - ДЕНЬГИ ЛИЧНО У ТЕБЯ СВОРОВАЛИ, но все равно надо бежать отмазывать эту воровку. и да, по твоей логике выше, деньги народа - это и деньги олигархов и депутатов тоже, бгггг. в чем проблема то? )))
Вот это простыня в адрес подлой Кирпичниковой. Я извиняюсь, а все деньги страны на неё пошли? Так, что аж не хватило на школы, больницы и дороги? Ну то есть виновата Кирпичникова, что у вас в городе плохие дороги? Наверное, там такая космическая подготовка спортсменов идёт: везде есть оборудованные площадки и спортцентры, через один стоят в каждом селе, а внутри всегда хватает техники и инвентаря, да такие они, что просто последнее слово в данной сфере! А вы, случайно, с Путина не хотите за деньги спросить, с его дворцов? С виноградников Медведева? С яхт Сечина? С резиденций Голиковой и Миллера? Не, не возникает желания?
+6
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Ljorke
Ответ Diyas
Выступай за Францию,но при чем здесь гордость.
В том, что самостоятельно решила свои проблемы и продолжает заниматься любимым делом. Смогла доказать самой себе, что она сможет стать гражданином Франции и снова выступать на соревнованиях. Поставила цель и выполнила её, это похвально и достойно. Она не ходила на про властные митинги и не сидит на шеи местного населения в думе.
+6
0
+6
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unknownman
Не совсем в курсе ее истории, но понять можно, в период неопределенности каждый хочет хоть как-то стабилизировать свою жизнь, чтобы более ясно видеть свое будущее. Уверен, многие из ее хейтеров поступили бы так же на ее месте.
+11
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+5
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Любезный Коссутий
в этом нет ни предательства, ни героизма.
она молодая - у нее вся жизнь впереди.
успехов девочке в новой стране.
+8
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Diyas
Выступай за Францию,но при чем здесь гордость.
+14
-10
+4
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Любезный Коссутий
Ответ La Crosse Bobcats
удивительный народишко - деньги которые потратили на воспитание кирпичниковых, которые роняя кал бегут на запад, хотя могли бы тратиться на образование, больницы, инфраструктуру городов и т.п. (что лучше потратить сумму которую потратили на воспитание Кирпичниковой, на собственно воспитание Кирпичниковой или на энное кол-во шприцев в какой-нибудь региональной больницы? вопрос думаю риторический) но тратятся на абсолютно бесполезных спортсменов, даже не футболистов, а вообще вид спорта с нулевой популярностью - я об этой Кирпичниковой 3 минуты назад узнал. но нет же, казалось бы - ДЕНЬГИ ЛИЧНО У ТЕБЯ СВОРОВАЛИ, но все равно надо бежать отмазывать эту воровку. и да, по твоей логике выше, деньги народа - это и деньги олигархов и депутатов тоже, бгггг. в чем проблема то? )))
ты о ней 3 минуты назад узнал, но она тебе уже должна))
по-моему, ты какую-то ##### написал 😎
+3
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Olga.t
Ответ Atsuktuvas
А деньги будут где-то раздовать? Я бы записался...
Я не в курсе)
Надо спросить у тех, кто требует вернуть деньги, они видимо расчитывают на них.
+5
-2
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Евгений Кузнецов
Ответ La Crosse Bobcats
а деньги народу Российской Федерации, которые потрачены на ее подготовку как спортсменки она компенсировать собирается?
деньги народа в особняки на юге, рублевке и где то на валдае..там ищи
+5
-3
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Иван Алейников
Ответ Yndestad
Депутат терюшков: "блаблабла, предатели, блаблабла, русофобы" Депутат свищев: "блаблабла, нам такие не нужны, блаблабла, пусть там мерзнет без нашего газа"
Депутат Хамзаев. Вообщем, много кого.
Меня не это в ступор вводит, а то, что такие олимпийские чемпионы как Лидия Иванова, Ольга Зайцева (не помню лишили всех ли медалей) и это те из которых слышал только, призывают не выступать за другие страны.
Я им не верю, но или зачем призывать не переходить
+3
-1
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wexor
Ответ Veld
не-не, чувак, если у человека больше -1000 - это не просто так, это значит, мы, крайней вероятно, имеем дело с истинным люмпеном! этот инструмент работает, насчёт плюсов - спорно, но насчёт минусов - сто процентов.
Вы сэр так ничего и не поняли... грусть, печаль, журнал мурзилка.
p.s. дам подсказку, что люмпены обожают делать видя чужое мнение которое отличается от мейнстрима? Вступать в диалог или ставить что то?
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Жанна Калгина
Ответ Veld
в том, что она "будет представлять Францию ​​на следующих чемпионатах мира на открытой воде на 5 и 10 км" какое слово тебе непонятно? или, может ты не понимаешь смысла этих слов?) я открыл твой профиль, чекнул рейтинг - понимаю, что будет тяжеловато, но всё-таки - "в следующий раз, попробуй дочитать до конца", когда новость читаешь)
Так вроде пишет,что надеется попасть в сборную Франции,не рановато гордиться
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