36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики Динамо Москва Ротор Волгоград-Арена Футбол

Ретроматч Победы в Волгограде посетили свыше 36 тысяч фанатов.

На матче между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» (0:1, второй тайм) присутствует 36,5 тысячи зрителей.

Игра посвящена 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Она проходит на стадионе «Волгоград Арена».

Ретроматч Победы. «Динамо» Сталинград играет со «Спартаком» на «Волгоград Арене»

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13 комментариев

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Ноу криминалити
Скорее всего, было небезопасно, учитывая отсутствие FAN ID
Осуждаем
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Правда России
Отлично! 👍
Только возраст команд надо как-то уравнивать. Не очень когда мужики за 50 играют против тех кому в районе 40
+5
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Виталий
Сильно 👏 ну что чиновники , смотрите как круто без вашего фан уйди !
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onegin2007
И это в дачные майские праздники!
+2
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Ростов-на-Дону
Даже здесь, в таком матче, молодые игроки спартака не проявили уважение к старшим, а после матча стали извиняться за свои голы.
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Сергей48
Как жаль, что самая посещаемая команда России не играет в премьер лиге!?
+1
0
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Эльдар Гаджиев
Ответ Ноу криминалити
Скорее всего, было небезопасно, учитывая отсутствие FAN ID Осуждаем
🤣🤣🤣
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newwaver
Спасибо обеим командам. Павлюченко и сейчас был бы не лишним на замену. Голевое чутье у него на высшем уровне.
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igls54
Это все потому, что у них фануйди не было и на даче небезопасно
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Gornostaev
Вообще, Динамо (Сталинград) - название впечатляющее! С такой эмблемой на груди мотивация должна бурлить в жилах! Лучший бомбардир в истории Сталинграда - прям мощно звучит!
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toldo_slava
Ответ Ноу криминалити
Скорее всего, было небезопасно, учитывая отсутствие FAN ID Осуждаем
💯
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toldo_slava
Ответ Ростов-на-Дону
Даже здесь, в таком матче, молодые игроки спартака не проявили уважение к старшим, а после матча стали извиняться за свои голы.
Ну это не так. Они очень старались не забивать. Как доходили до ворот, бросали играть
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