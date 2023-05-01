36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»

Ретроматч Победы в Волгограде посетили свыше 36 тысяч фанатов.

На матче между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» (0:1, второй тайм) присутствует 36,5 тысячи зрителей.

Игра посвящена 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Она проходит на стадионе «Волгоград Арена».

Ретроматч Победы. «Динамо» Сталинград играет со «Спартаком» на «Волгоград Арене»

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