36,5 тысячи зрителей посетили ретроматч «Динамо» Сталинград – «Спартак» на «Волгоград Арене»
Ретроматч Победы в Волгограде посетили свыше 36 тысяч фанатов.
На матче между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком» (0:1, второй тайм) присутствует 36,5 тысячи зрителей.
Игра посвящена 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Она проходит на стадионе «Волгоград Арена».
Ретроматч Победы. «Динамо» Сталинград играет со «Спартаком» на «Волгоград Арене»
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Только возраст команд надо как-то уравнивать. Не очень когда мужики за 50 играют против тех кому в районе 40