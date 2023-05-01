Ретроматч Победы. «Динамо» Сталинград сыграет со «Спартаком» на «Волгоград Арене», начало – в 20:00

В Волгограде пройдет ретроматч Победы между сталинградским «Динамо» и московским «Спартаком».

Игра посвящена 80-й годовщине победы в Сталинградской битве. Она пройдет на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 20:00.

Ретроматч Победы

«Динамо» Сталинград – «Спартак» – начало в 20:00

Состав «Динамо» Сталинград:

Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

Состав «Спартака»:

Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

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