Россия стала 3-й в медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).
Соревнования проходили в Венесуэле с 21 по 29 апреля.
Российские спортсмены завоевали 70 наград (36 золотых, 24 серебряных и 10 бронзовых), они выступали в боксе, пляжном волейболе, карате, настольном теннисе, тяжелой атлетике, прыжках на батуте и художественной гимнастике. Всего на Играх разыгрывались медали в 33 видах спорта.
Первое место в зачете заняла Венесуэла с 735 медалями (255-254-226), второй стала Куба – на ее счету 194 награды (76-65-53).
«Мы заняли третье место в общем зачете, хотя выступали не во всех видах. Считаю, что выступили очень достойно. Важно, что у нас был флаг и гимн, это очень мотивирует показывать хорошие результаты.
Нас там встречали с барабанами и музыкой. Венесуэльцы очень гостеприимные люди, все было по высшему разряду», – цитирует ТАСС серебряного призера соревнований по карате Евгения Плахутина.
Интересно, за что давали медали?
33 вида спорта и столько комплектов медалей? Там каждый участник по медали что ли получил?
735 медалей, от к победе у победе ведёт нас дед🤣
с бегом на коньках. Единственный экзотичный вид - баскская пелота. Венесуэльцев просто было тупо много, остальные страны выступали не во всех видах