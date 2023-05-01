Россия стала 3-й в медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки

Теги пляжный волейбол художественная гимнастика Прыжки на батуте карате Игры АЛБА Тяжелая атлетика

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

Соревнования проходили в Венесуэле с 21 по 29 апреля.

Российские спортсмены завоевали 70 наград (36 золотых, 24 серебряных и 10 бронзовых), они выступали в боксе, пляжном волейболе, карате, настольном теннисе, тяжелой атлетике, прыжках на батуте и художественной гимнастике. Всего на Играх разыгрывались медали в 33 видах спорта.

Первое место в зачете заняла Венесуэла с 735 медалями (255-254-226), второй стала Куба – на ее счету 194 награды (76-65-53).

«Мы заняли третье место в общем зачете, хотя выступали не во всех видах. Считаю, что выступили очень достойно. Важно, что у нас был флаг и гимн, это очень мотивирует показывать хорошие результаты.

Нас там встречали с барабанами и музыкой. Венесуэльцы очень гостеприимные люди, все было по высшему разряду», – цитирует ТАСС серебряного призера соревнований по карате Евгения Плахутина.

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25 комментариев

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estoico
Таким грандам мы ещё не сливали
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MironSM84
ЧМ для народов Арктики))
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Андрей Балабаев
Ответ estoico
Таким грандам мы ещё не сливали
Так там какие-нибудь местные экзотические виды. Больше 700 медалей у Венесуэлы. Видимо какие-то народные дисциплины
+9
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dm1959
"Первое место в зачете заняла Венесуэла с 735 медалями"

Интересно, за что давали медали?
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BearS
>Первое место в зачете заняла Венесуэла с 735 медалями (255-254-226), второй стала Куба – на ее счету 194 награды (76-65-53).
33 вида спорта и столько комплектов медалей? Там каждый участник по медали что ли получил?
+5
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estoico
Ответ AERN
выступали не во всех видах, так что не надо тут набрасывать.
Назвался народом Америки - рубись во всё, как настоящий индеец
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Заборостроитель
В Венесуэле произошла гиперинфляция медалей
+3
0
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Criptonit
Цирк
+8
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Василий Пупкин
Сборная Венесуэлы завоевала 735 медалей в общем зачёте. Это в скольких же видах спорта? Танцы с бубнами, прыжки через костёр, метание томагавка, скоростное снятие скальпа были в их числе?
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Костя Кот
у венесуэлы в 10 раз больше медалей) в чем они там соревновались?
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Tigris
Из России было 48 спортсменов из Венесуэлы 806 из Кубы 368
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Atsuktuvas
Ответ Defender64
Удивительно, как можно было всего в 33 видах спорта разыграть столько медалей, что только победитель медального зачёта забрал больше 700.
Возможно юбилейные вручали, к 250-летию Боливара, например.
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estoico
Ответ dm1959
"Первое место в зачете заняла Венесуэла с 735 медалями" Интересно, за что давали медали?
Возможно, Венесуэла, как хозяйка, забрала потом невостребованные. Не выкидывать же.
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Заборостроитель
А вообще венесуэльцы -- красавцы, Матыцин и шар из правительства должны перенять этот опыт соревнований, это же сплошная Гойда будет!
735 медалей, от к победе у победе ведёт нас дед🤣
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valderoma
Старший помощник младшего конюха🤦
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Defender64
Удивительно, как можно было всего в 33 видах спорта разыграть столько медалей, что только победитель медального зачёта забрал больше 700.
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feelnosorry
🤣🤣🤣
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Atsuktuvas
Шо? Де? Када?
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Viks
для народов Америки
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AlexPro2015
Ответ Андрей Балабаев
Так там какие-нибудь местные экзотические виды. Больше 700 медалей у Венесуэлы. Видимо какие-то народные дисциплины
Там программа как раз по примеру олимпийской, даже
с бегом на коньках. Единственный экзотичный вид - баскская пелота. Венесуэльцев просто было тупо много, остальные страны выступали не во всех видах
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Serega T
Ответ Алексѣй Пестовъ
Россияне стали одним из народов Америки)
Ну так то индейцы это бывшие буряты))
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Алексѣй Пестовъ
Россияне стали одним из народов Америки)
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