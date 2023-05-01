Россия стала 3-й в медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

Соревнования проходили в Венесуэле с 21 по 29 апреля.

Российские спортсмены завоевали 70 наград (36 золотых, 24 серебряных и 10 бронзовых), они выступали в боксе, пляжном волейболе, карате, настольном теннисе, тяжелой атлетике, прыжках на батуте и художественной гимнастике. Всего на Играх разыгрывались медали в 33 видах спорта.

Первое место в зачете заняла Венесуэла с 735 медалями (255-254-226), второй стала Куба – на ее счету 194 награды (76-65-53).

«Мы заняли третье место в общем зачете, хотя выступали не во всех видах. Считаю, что выступили очень достойно. Важно, что у нас был флаг и гимн, это очень мотивирует показывать хорошие результаты.

Нас там встречали с барабанами и музыкой. Венесуэльцы очень гостеприимные люди, все было по высшему разряду», – цитирует ТАСС серебряного призера соревнований по карате Евгения Плахутина.