Месси, Рамос и Верратти получили 3 из 10 от Goal за матч с «Лорьяном». У Мбаппе 6 – лучшая оценка в «ПСЖ»

Издание Goal выставило оценки по 10-юалльной шкале игрокам «ПСЖ» за матч с «Лорьяном».

Парижская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 33-м туре Лиги 1. Оценки игроков « » выглядят так:

Вратарь: – 4;

Защитники: – 4, – 3, Данилу Перейра – 4, – без оценки;

Полузащитники: Карлос Солер – 3, Марко Верратти – 3, Витинья – 4, Хуан Бернат – 3;

Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 6.

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