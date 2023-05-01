Месси, Рамос и Верратти получили 3 из 10 от Goal за матч с «Лорьяном». У Мбаппе 6 – лучшая оценка в «ПСЖ»
Издание Goal выставило оценки по 10-юалльной шкале игрокам «ПСЖ» за матч с «Лорьяном».
Парижская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 33-м туре Лиги 1. Оценки игроков «ПСЖ» выглядят так:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 4;
Защитники: Маркиньос – 4, Серхио Рамос – 3, Данилу Перейра – 4, Ашраф Хакими – без оценки;
Полузащитники: Карлос Солер – 3, Марко Верратти – 3, Витинья – 4, Хуан Бернат – 3;
Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 6.
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Жаль, а ведь симпатичная команда была, которая без него в финалы и полуфиналы Кубка ЛЧ выходила