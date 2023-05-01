Месси, Рамос и Верратти получили 3 из 10 от Goal за матч с «Лорьяном». У Мбаппе 6 – лучшая оценка в «ПСЖ»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Лорьян Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Марко Верратти Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Футбол

Издание Goal выставило оценки по 10-юалльной шкале игрокам «ПСЖ» за матч с «Лорьяном».

Парижская команда потерпела поражение со счетом 1:3 в 33-м туре Лиги 1. Оценки игроков «ПСЖ» выглядят так:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – 4;

Защитники: Маркиньос – 4, Серхио Рамос – 3, Данилу Перейра – 4, Ашраф Хакими – без оценки;

Полузащитники: Карлос Солер – 3, Марко Верратти – 3, Витинья – 4, Хуан Бернат – 3;

Нападающие: Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 6. 

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13 комментариев

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Теннисный абсолют
Месси гробовщик ПСЖ.
Жаль, а ведь симпатичная команда была, которая без него в финалы и полуфиналы Кубка ЛЧ выходила
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+2
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Eden Hazard
Ответ А. Мостовой
но ведь Месси собрался золотой мяч получать за три пенки.
И получит. Чек не потерять до вручения - это все что ему нужно сделать в оставшееся до церемонии время. Схема старая, жена в курсе, так что не переживай, получит.
+6
-4
+2
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Vinnipukh Vinni
Ответ Теннисный абсолют
Месси гробовщик ПСЖ. Жаль, а ведь симпатичная команда была, которая без него в финалы и полуфиналы Кубка ЛЧ выходила
Была команда, которая занимала во Франции 2 место. Он это болото тащит ко второму титулу за два года.
+9
-7
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ARIGAMI ARIGAMI
Если ещё чемпионство проиграют, будет смех. Помню, здесь говорили, что ПСЖ ЛЧ выиграет
+6
-5
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Экспертное мнение
Ответ Vinnipukh Vinni
Была команда, которая занимала во Франции 2 место. Он это болото тащит ко второму титулу за два года.
Мы знаем точно такую же команду, которая была на 2-ом месте, но после прихода Рончика свалился на 6-ое, а после ухода обратно вернулся в топ-4)) классика
+2
-1
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А. Мостовой
но ведь Месси собрался золотой мяч получать за три пенки.
+8
-8
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Tpy6kaMerlina
Лучшие игроки мира проигрывают каким-то ноунеймам в середняковом чемпе.
+2
-2
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Никита Алексеев
Ригоберка тут как тут, не спит, мониторит новости, а завтра в школу((
+2
-2
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Смех был когда Мбаппе и Неймар слили чемп Лиллю, а батя Лео Месси вернул им титул и пока не дает ниже 1 упасть
Батя лева Лесси первый матч в том чемпионате за ПСЖ сыграл, когда они за 8 туров одержали 8 побед, вряд ли шесть голов за сезон(Семак за ПСЖ столько же забивал) сыграли ключевую роль в чемпионство...
+2
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Syndycate
Ответ Vinnipukh Vinni
Была команда, которая занимала во Франции 2 место. Он это болото тащит ко второму титулу за два года.
🤣 Но брал кубок Франции каждый год, а после прихода Лео вылет второй раз, без Лео ЛЧ полуфинал и финал, с Лео вылет оба раза в 1/8)
+2
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