НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию», «Денвер» встретится с «Финиксом»

Сегодня в НБА начнется серия второго раунда плей-офф между « » и «Филадельфией».

«Денвер» постарается удержать лидерство в ответном домашнем матче с « ».

НБА

Второй раунд

Первый матч

Счет в серии – 0-0



Второй матч

«Денвер» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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