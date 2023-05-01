НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию», «Денвер» встретится с «Финиксом»
Сегодня в НБА начнется серия второго раунда плей-офф между «Бостоном» и «Филадельфией».
«Денвер» постарается удержать лидерство в ответном домашнем матче с «Финиксом».
НБА
Второй раунд
Первый матч
- Дата проведения
- 2 мая, 02.30, «TD Garden»
Счет в серии – 0-0
Второй матч
- Дата проведения
- 2 мая, 05.00, «Ball Arena»
«Денвер» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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