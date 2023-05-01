НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию», «Денвер» встретится с «Финиксом»

Теги результаты Бостон Денвер Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА начнется серия второго раунда плей-офф между «Бостоном» и «Филадельфией».

«Денвер» постарается удержать лидерство в ответном домашнем матче с «Финиксом».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
2 мая, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Второй матч

Денвер – Финикс
Дата проведения
2 мая, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

«Денвер» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев

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Roman Boroveev
Про скамейку Санс. Джонс, это провал:если не Вестбрука, то Лава или Хертера надо было подписывать :)
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Forza
Удивительно, но Денвер достаточно приличный фаворит в этом матче, но при этом аутсайдер в серии. Редко такое бывает, конечно.
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Максим Яблонский
Ответ Roman Boroveev
А сколько за историю с пятого места конференции становились чемпионами? Кеша, давай, хоть в вдвоем с Буком половину кохонес(зачеркнуто) характера Джимми Батлера наскребите. Эйтону то нечего в кулачок взять, видно.
ну вообще Полу не мешало бы появиться, а то в первой игре словно не было.
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Roman Boroveev
Ответ Максим Яблонский
ну вообще Полу не мешало бы появиться, а то в первой игре словно не было.
Про Пола спасибо что живой, как говорится.
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Максим Яблонский
Ответ Nuteruoli
Давай Денвер, нужно вторую игру в горах забирать. Главное чтобы у Букера и Кеши не полетели все мячи в корзину.
в первой четверти первого матча все залетало. и толку?
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