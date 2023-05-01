Андрей Канчельскис: «Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, в «Спартаке» – лучший. Вот он, уровень РПЛ!»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция Андрей Канчельскис Адана Демирспор Квинси Промес Футбол

Андрей Канчельскис отметил невысокий уровень Мир РПЛ на фоне европейских лиг.

«То, что Дзюба в РПЛ весной забивает восемь голов в восьми матчах, говорит об уровне нашего чемпионата, который уже намного ниже среднего.

В Россию можно вернуться всегда! Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся в РПЛ – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, перешел обратно в «Спартак» – лучший. Вот он, уровень РПЛ!

Певуны и сказочники с «Дома-2» будут рассказывать, что у нас все хорошо, великолепный европейский чемпионат, а на деле – ничто.

То же самое и про Дзюбу: забил бы он в Турции восемь голов в восьми играх – нет вопросов. А так, все равно Артем – молодец. После такого застоя все равно забивает и отдает даже у нас, в России», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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100 комментариев

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Gaizka Mendieta Zabala
Кварацхелия вылетел с Рубином из РПЛ, а уехал в Италию и впервые за 33 года тащит Наполи к скудетто.
Вот он уровень РПЛ.
+174
-17
+157
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bevooch
Промеса в Севилье ставили играть латералем. Вопрос к тренеру.
В же Аяксе в чемпионате 18+5 за полтора сезона и в ЛЧ за 10 матчей 4+2. Более чем неплохо, как по мне. Ну и вернулся он не только из-за футбольных причин.
+101
-8
+93
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Pb-SE
Смолов в Испании забил всего 2 гола - Реалу и Барселоне. Вот он, истинный уровень реала и Барселоны!
+76
-7
+69
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Eugene88
В севилье не пошло, но в аяксе то почему провалился? 39 матчей 18 голов
+52
-6
+46
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Только Крылья
Ответ Eugene88
В севилье не пошло, но в аяксе то почему провалился? 39 матчей 18 голов
в Голландии и Булыкин в своё время нормально так забивал) интересный там чемпионат. специфический, я бы сказал
+40
-6
+34
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La Crosse Bobcats
а разве Промес в Аяксе провалился? он же в Голландии в порядке был, его несколько по другой причине оттуда убрали, бггг
+20
-4
+16
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Фантом
При желании можно вспомнить обратные примеры: "тренеришку" Эмери, потом собиравшего еврокубки паллетами, Кварацхелию, который фактически вылетел из РПЛ, после чего заиграл в "Наполи"...

Все не так однозначно. Лига со своей спецификой, кто-то из нее в других проваливается, кто-то оказывается очень успешным.
+16
-1
+15
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Колбаскер тут
Хвича - чемпион Италии. Вот он, уровень РПЛ
+17
-6
+11
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doomjitsu
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Кварацхелия вылетел с Рубином из РПЛ, а уехал в Италию и впервые за 33 года тащит Наполи к скудетто. Вот он уровень РПЛ.
на момент, когда он умотал из Рубина, они еще даже в стыках не находились
+14
-3
+11
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UseR
Ответ Eugene88
В севилье не пошло, но в аяксе то почему провалился? 39 матчей 18 голов
в голландии это разве что для защитника норм показатель
+19
-10
+9
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Direct free kick
Хвича забивал по 3-4 в Рубине, а теперь по 15 в Наполи. Пашалич на лавке в Спартак - основа в Аталанте и бронзовой Хорватии. Вот он уровень!
+16
-9
+7
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MironSM84
У Квинси в Аяксе 22 мяча в 53 играх. Просто феерический провал...
+5
0
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Всё знаю
Ну все верно.
Взять того же малкома.
Там не нужен , у нас лучший.
+9
-5
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Алексей Маликов
Комментарий удален модератором
Адекватное сравнение.
+5
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ne ravnodushen
Уровень РПЛ действительно слабый. Игроки переоцененные. Еврокубки, сборные (пока не отстранили) это подтверждали, а сейчас и подавно.
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Pessoa inteligente
Ответ Burel
всё видно по таблице коэффициентов. Были 6-ми, а стали 20-ми.. Спасибо дюкову, зато наступила липовая доминация провластного проекта без истории
Вот интересно, это дюков войну начал?
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Кирилл.С-Пб
Нормальный у нас колхоз, не надо. И поля хорошие
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Kit244098
Надо признать, что на высшем уровне в Испании Промес обгадился. Причем по полной, с учетом того, что уходил из Спартака на взлете. А в Голландии, там и Булыкин в бомбардирах ходил. Там футбол открытый, забивать проще. Дзюбаний Турцию просто не потянул. Да и у нас, после возвращения, он пинает лишь слабым командам. У которых оборона на уровне плинтуса. Все правильно сказал Канчельскис.
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WhatZ
Ответ Direct free kick
Хвича забивал по 3-4 в Рубине, а теперь по 15 в Наполи. Пашалич на лавке в Спартак - основа в Аталанте и бронзовой Хорватии. Вот он уровень!
А Влашича тогда ты почему не вспоминаешь? Или Крала?
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10ztv
а кварацхелия?
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Василий Иванов
В топовых европейских лигах крутятся огромные деньги и играют лучшие игроки со всего мира. Конечно у нас уровень ниже. РПЛ стоит сравнивать с лигами второго эшелона - поляки, украина, португалия, турция и т д.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Nadert@
И на стадионах безопасно
Нет народа - нет опастности
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Артем Бреховских
Ответ Фантом
При желании можно вспомнить обратные примеры: "тренеришку" Эмери, потом собиравшего еврокубки паллетами, Кварацхелию, который фактически вылетел из РПЛ, после чего заиграл в "Наполи"... Все не так однозначно. Лига со своей спецификой, кто-то из нее в других проваливается, кто-то оказывается очень успешным.
Азар был одним из лучших игроков АПЛ, ушел в Реал и стал игроком скамейки. Санчо был один из лучших игроков бундеслиги, перешел в МЮ и снова скамейка. Из этого по логике кончельскиса следует, что Ла Лига - лучший чемпионат на планете, АПЛ - дно, а Бундес - где-то далеко ниже дна.
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Shuller18
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Кварацхелия вылетел с Рубином из РПЛ, а уехал в Италию и впервые за 33 года тащит Наполи к скудетто. Вот он уровень РПЛ.
Так и знал, что кто-то вспомнить Хвичу. Хвича это редкое исключение, причем там невооруженным взглядом был виден бешеный потенциал, который РПЛ только ограничивала своей спецификой.
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Andy Tucker
Ответ UseR
в голландии это разве что для защитника норм показатель
прямо сейчас после 30 тура первые трое 14-15 мячей. т. е. Промес забивал на уровне топов
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