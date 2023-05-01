Андрей Канчельскис: «Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, в «Спартаке» – лучший. Вот он, уровень РПЛ!»
Андрей Канчельскис отметил невысокий уровень Мир РПЛ на фоне европейских лиг.
«То, что Дзюба в РПЛ весной забивает восемь голов в восьми матчах, говорит об уровне нашего чемпионата, который уже намного ниже среднего.
В Россию можно вернуться всегда! Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся в РПЛ – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, перешел обратно в «Спартак» – лучший. Вот он, уровень РПЛ!
Певуны и сказочники с «Дома-2» будут рассказывать, что у нас все хорошо, великолепный европейский чемпионат, а на деле – ничто.
То же самое и про Дзюбу: забил бы он в Турции восемь голов в восьми играх – нет вопросов. А так, все равно Артем – молодец. После такого застоя все равно забивает и отдает даже у нас, в России», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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Вот он уровень РПЛ.
В же Аяксе в чемпионате 18+5 за полтора сезона и в ЛЧ за 10 матчей 4+2. Более чем неплохо, как по мне. Ну и вернулся он не только из-за футбольных причин.
Все не так однозначно. Лига со своей спецификой, кто-то из нее в других проваливается, кто-то оказывается очень успешным.
Взять того же малкома.
Там не нужен , у нас лучший.