Андрей Канчельскис: «Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, в «Спартаке» – лучший. Вот он, уровень РПЛ!»

Андрей Канчельскис отметил невысокий уровень Мир РПЛ на фоне европейских лиг.

«То, что Дзюба в весной забивает восемь голов в восьми матчах, говорит об уровне нашего чемпионата, который уже намного ниже среднего.

В Россию можно вернуться всегда! ничего не показал в Турции, вернулся в РПЛ – забивает. Промес уехал в Европу – провалился, перешел обратно в « » – лучший. Вот он, уровень РПЛ!

Певуны и сказочники с «Дома-2» будут рассказывать, что у нас все хорошо, великолепный европейский чемпионат, а на деле – ничто.

То же самое и про Дзюбу: забил бы он в Турции восемь голов в восьми играх – нет вопросов. А так, все равно Артем – молодец. После такого застоя все равно забивает и отдает даже у нас, в России», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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