Панарин без очков в 6-м подряд матче с «Нью-Джерси»: 2 броска, 1 потеря, «-1» за 19:26

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4).

Форвард «Рейнджерс» продлил серию без очков в 1-м раунде Кубка Стэнли до 6 игр.

Всего в 7 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) балла.

Сегодня за 19:26 (4:25 – в большинстве, 0:08 – в меньшинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, 1 потеря шайбы, полезность – «минус 1».

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Какая дримтим пропадает под ЧМ. Панарин, Тарасенко, Кучеров,Орлов, Сергачев, Овечкин , Василевский, Малкин
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
guizzy
Как же он провалился, на фоне его контракта и его игры это просто ужас ((
В НЙР сделали на него ставку, даже обменяли 2(!!!) удобных партнёров ему, Кейна и Тарасенко, эти двое по итогу были нааамного лучше самого Панарина.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Один из самых переоцененых игроков лиги.
По текущей зарплате входит в топ5, и спрос с него должен быть как с Маккинона или МакДэвида.
Прошлый плей-офф то его ругали, но оказалось, что прошлый плей-офф он еще хорошо провел....
Как от него Рейнджерс будут избавляться, непонятно...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
летом будут уговаривать на обмен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donotbother
Не будем судить Артемия слишком строго. Зато он отлично подкован в вопросах политики и мироустройства, что для спортсмена немаловажно.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Это провал и позор он выступил хуже Капризов, Капризов хоть одну шайбу забил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metallurg111
Второй плей-офф подряд никакущий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Проигрышь в серии это его вина он должен забивать голы, заводить партнёров, а в итоге счёт на табло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Ответ Ыжык
Какая дримтим пропадает под ЧМ. Панарин, Тарасенко, Кучеров,Орлов, Сергачев, Овечкин , Василевский, Малкин
поборемся за золото! жду не дождусь начала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TBFTT
Ответ Ыжык
Какая дримтим пропадает под ЧМ. Панарин, Тарасенко, Кучеров,Орлов, Сергачев, Овечкин , Василевский, Малкин
Сорокин ещё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стопы Зайона
Ответ Deathspell Omega
Один из самых переоцененых игроков лиги. По текущей зарплате входит в топ5, и спрос с него должен быть как с Маккинона или МакДэвида. Прошлый плей-офф то его ругали, но оказалось, что прошлый плей-офф он еще хорошо провел.... Как от него Рейнджерс будут избавляться, непонятно...
Ну не прям уж переоцененный, но то что он не играет на свой контракт, факт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий