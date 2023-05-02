Панарин без очков в 6-м подряд матче с «Нью-Джерси»: 2 броска, 1 потеря, «-1» за 19:26

не отметился результативными действиями в матче с « » (0:4, 3-4).

Форвард « » продлил серию без очков в 1-м раунде Кубка Стэнли до 6 игр.

Всего в 7 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) балла.

Сегодня за 19:26 (4:25 – в большинстве, 0:08 – в меньшинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, 1 потеря шайбы, полезность – «минус 1».