Панарин без очков в 6-м подряд матче с «Нью-Джерси»: 2 броска, 1 потеря, «-1» за 19:26
Артемий Панарин не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (0:4, 3-4).
Форвард «Рейнджерс» продлил серию без очков в 1-м раунде Кубка Стэнли до 6 игр.
Всего в 7 матчах текущего плей-офф на счету россиянина 2 (0+2) балла.
Сегодня за 19:26 (4:25 – в большинстве, 0:08 – в меньшинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, 1 потеря шайбы, полезность – «минус 1».
В НЙР сделали на него ставку, даже обменяли 2(!!!) удобных партнёров ему, Кейна и Тарасенко, эти двое по итогу были нааамного лучше самого Панарина.
По текущей зарплате входит в топ5, и спрос с него должен быть как с Маккинона или МакДэвида.
Прошлый плей-офф то его ругали, но оказалось, что прошлый плей-офф он еще хорошо провел....
Как от него Рейнджерс будут избавляться, непонятно...