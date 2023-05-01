Газзаев о ретроматче: «Голы «Динамо» пропустило из офсайда. Ну, «Спартаку» все время помогают»

Валерий Газзаев намекнул на помощь судьи Алексея Николаева «Спартаку» в ретроматче.

«Была очень хорошая игра, я доволен игроками. Несмотря на то, что им всем под 50-60 лет, они продемонстрировали очень хорошую игру.

Ну а у молодой команды «Спартак» все впереди. Пожелаем им удачи.

Ну а я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило. Я думаю, если бы судья еще… Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья… Ну, «Спартаку» все время помогают», – смеясь заявил , руководивший «Динамо» Сталинград.

Ретроматч Победы. «Спартак» обыграл «Динамо» Сталинград на «Волгоград Арене» – 2:0. Забили Павлюченко и Самедов

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