Газзаев о ретроматче: «Голы «Динамо» пропустило из офсайда. Ну, «Спартаку» все время помогают»

Теги Спартак Валерий Газзаев премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) судьи Динамо Москва Алексей Николаев Ротор Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев намекнул на помощь судьи Алексея Николаева «Спартаку» в ретроматче.

«Была очень хорошая игра, я доволен игроками. Несмотря на то, что им всем под 50-60 лет, они продемонстрировали очень хорошую игру.

Ну а у молодой команды «Спартак» все впереди. Пожелаем им удачи.

Ну а я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило. Я думаю, если бы судья еще… Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья… Ну, «Спартаку» все время помогают», – смеясь заявил Газзаев, руководивший «Динамо» Сталинград.

Ретроматч Победы. «Спартак» обыграл «Динамо» Сталинград на «Волгоград Арене» – 2:0. Забили Павлюченко и Самедов

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10 комментариев

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Юрий Поляков
Поплыл усатый 🥱
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d.xoxlov
Ответ Юрий Поляков
Поплыл усатый 🥱
По-собачьи?))
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stirliz
Усатый стыд...
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-3
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Сергей48
Попетросянил напоследок))
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igls54
Газзаев: Святой Георгий сопутствует во всех начинаниях, а Николай чудотворец дарит «Спартаку» крепкое здоровье и удачу.
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Игорь Климов
Вот чего он несёт?
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.ru
Спартаку все время помогают...
Георгич, ну ты же сам сказал что это ретро... неувядающая востребованная классика
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Scorpion
Royal Canin был просроченный
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toldo_slava
Ну если в первом мяче было близко к линии офсайда, то во втором там метров 7-8 до офсайда было
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