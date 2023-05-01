«Евсеев выражается языком сапожника. Вспыльчивый человек, не умеет контролировать эмоции». Экс-капитан «Амкара» Попов о тренере

Алексей Попов раскритиковал Вадима Евсеева, который покинул «Шинник» и возглавит «Факел».

— Смена Пятибратова была лишь вопросом времени, но поводу Евсеева не могу сказать ничего конкретно положительного. Было странно видеть, как при нем играла «Уфа», но говорят, что « » показывал атакующий футбол, хоть и много пропускал.

— Почему не можете сказать про ничего положительного?

— А где у него были положительные результаты? Выход «Шинника» в Первую лигу? Или что-то еще? Я говорю про тренерскую составляющую. Он работает тренером уже лет десять, в публичном пространстве выражается языком сапожника. Не знаю, хороший это пример или нет.

— Что думаете про отстранение Галимова после его ошибки в матче с «Арсеналом»?

— Думаю, Евсеев сам сожалеет об этом. Но что сделать, он вспыльчивый человек, не умеющий контролировать эмоции, поэтому ему тяжело. Срубил с плеча и на попятную не пошел, это его традиция. После того как он принял решение, пути назад у него уже не было, – сказал бывший капитан «Амкара».

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