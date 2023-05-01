«Евсеев выражается языком сапожника. Вспыльчивый человек, не умеет контролировать эмоции». Экс-капитан «Амкара» Попов о тренере
Алексей Попов раскритиковал Вадима Евсеева, который покинул «Шинник» и возглавит «Факел».
— Смена Пятибратова была лишь вопросом времени, но поводу Евсеева не могу сказать ничего конкретно положительного. Было странно видеть, как при нем играла «Уфа», но говорят, что «Шинник» показывал атакующий футбол, хоть и много пропускал.
— Почему не можете сказать про Евсеева ничего положительного?
— А где у него были положительные результаты? Выход «Шинника» в Первую лигу? Или что-то еще? Я говорю про тренерскую составляющую. Он работает тренером уже лет десять, в публичном пространстве выражается языком сапожника. Не знаю, хороший это пример или нет.
— Что думаете про отстранение Галимова после его ошибки в матче с «Арсеналом»?
— Думаю, Евсеев сам сожалеет об этом. Но что сделать, он вспыльчивый человек, не умеющий контролировать эмоции, поэтому ему тяжело. Срубил с плеча и на попятную не пошел, это его традиция. После того как он принял решение, пути назад у него уже не было, – сказал бывший капитан «Амкара».
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