«Евсеев выражается языком сапожника. Вспыльчивый человек, не умеет контролировать эмоции». Экс-капитан «Амкара» Попов о тренере

Теги Алексей Попов премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Шинник Факел Футбол

Алексей Попов раскритиковал Вадима Евсеева, который покинул «Шинник» и возглавит «Факел».

Смена Пятибратова была лишь вопросом времени, но поводу Евсеева не могу сказать ничего конкретно положительного. Было странно видеть, как при нем играла «Уфа», но говорят, что «Шинник» показывал атакующий футбол, хоть и много пропускал.

— Почему не можете сказать про Евсеева ничего положительного?

— А где у него были положительные результаты? Выход «Шинника» в Первую лигу? Или что-то еще? Я говорю про тренерскую составляющую. Он работает тренером уже лет десять, в публичном пространстве выражается языком сапожника. Не знаю, хороший это пример или нет.

— Что думаете про отстранение Галимова после его ошибки в матче с «Арсеналом»?

— Думаю, Евсеев сам сожалеет об этом. Но что сделать, он вспыльчивый человек, не умеющий контролировать эмоции, поэтому ему тяжело. Срубил с плеча и на попятную не пошел, это его традиция. После того как он принял решение, пути назад у него уже не было, – сказал бывший капитан «Амкара».

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10 комментариев

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Игорь Пичугин
Ну вот, Евсей работу отобрал у Саши Мостового.
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Андрей Арсентьев
Лучше честный матерящийся сапожник, чем интеллигентный подлец.
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T622222
А мы знаваем что он матершинник и быбло
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А.Э.РАСИМ
Странно слышать от "сапожников" недовольство из-за стремлений Евсеева говорить на их языке.
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Уся Ваткин
Сапожники: "Твоя моя не понимай, позовите Евсеева, он перетолмачит на наш язык"👅
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Андрей Козлов
Евсеич, по свойму крутой. Можно сколько угодно говорить про автобус. Семак в Уфе тоже автобус ставил, не распологая играками нужного уровня. Я бы его посмотрел бы в условном КраснодЫре, Зеня то занят))) без обид, просто сарказм
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xa-xa
Даже в Уэльсе это известно...
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