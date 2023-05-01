16-летняя Мирра Андреева прервала 16-матчевую беспроигрышную серию – в Мадриде уступила №2 в мире Соболенко
16-летняя Мирра Андреева в четвертом круге турнира в Мадриде проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко – 3:6, 1:6.
Для Андреевой это первое поражение в 17 последних профессиональных матчах. Перед турниром в Мадриде она выиграла два титула на соревнованиях ITF (на одном из них пройдя квалификацию).
В следующий понедельник россиянка должна дебютировать в топ-150 рейтинга.
У Мирры Андреевой уже рекорд – в день 16-летия вышла в 1/8 супертурнира! Но есть нюанс
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Дальнейших успехов нашей звёздочке - Мирре Андреевой!