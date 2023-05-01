16-летняя Мирра Андреева прервала 16-матчевую беспроигрышную серию – в Мадриде уступила №2 в мире Соболенко

Теги WTA ITF Mutua Madrid Open Арина Соболенко Мирра Андреева Теннис

16-летняя Мирра Андреева в четвертом круге турнира в Мадриде проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко – 3:6, 1:6.

Для Андреевой это первое поражение в 17 последних профессиональных матчах. Перед турниром в Мадриде она выиграла два титула на соревнованиях ITF (на одном из них пройдя квалификацию).

В следующий понедельник россиянка должна дебютировать в топ-150 рейтинга.

У Мирры Андреевой уже рекорд – в день 16-летия вышла в 1/8 супертурнира! Но есть нюанс

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21 комментарий

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Nick Crosier
Уважение.Такой путь проделала.Дай Бог побед в будущем и яркой карьеры.
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Buhmichael
Мирра- ты молодчина! Спасибо большое за турнир и удаче в дальнейших!)
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nick-basil
Любопытно где дальше сыграет Андреева . По идее - дать такой свободную карту - лучшая афиша для турнира!
+8
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Данил
Умница Мирра! Не тушуется девочка совершенно перед большими вызовами, по поведению видно. В 16 лет такая психологическая устойчивость это сильно
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инок
Проиграть второй ракетки мира вполне не зазорно.
Дальнейших успехов нашей звёздочке - Мирре Андреевой!
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Reigher
Достойно!
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Vadim Nenonen
Ответ nick-basil
Любопытно где дальше сыграет Андреева . По идее - дать такой свободную карту - лучшая афиша для турнира!
квалификация W100 Трнава,если ничего не поменяется
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Алексей Латышов
Ответ Георгий Большаков
Что имя означает?
https://kakzovut.ru/names/mirra.html
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Бобынин
Ни о чём. А разговоров то было!))
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Maratik1982
жалко,, думал турнир поднимет кроха!!!
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Пользователь Имени
Да молодец Мирра, здесь было без шанцев (дала посмотреть Карацева), но может оно и не надо сейчас. Проиграть мощной сопернице стоящей высоко в рейтинге и понять, что до потолка ещё далеко и есть к чему стремиться. Уместное поражение, если так можно выразиться
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Доминик
Главное без травм и звездных болезней. Хватит с нас однодневных бушариков и радукашек.
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инок
Мирра - молодец. Не по годам взрослый теннис. Арсенал ударов хороший. Надо потихоньку набирать мышечную массу, и победы скоро придут.
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dimon 2.0
никогда еще выражение "бэбисетка" для топа не имела столько смыслов сколько сегодня.
+3
-3
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Георгий Большаков
Что имя означает?
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Tilo Wolf
Ещё месяц назад про Мирру ещё ничего не слыхивал. Прет девочка, умница! 👍
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Verunchik
Мирра, через пару тройку лет будешь рвать всех, если травм не будет.
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