16-летняя Мирра Андреева прервала 16-матчевую беспроигрышную серию – в Мадриде уступила №2 в мире Соболенко

16-летняя в четвертом круге турнира в Мадриде проиграла второй ракетке мира – 3:6, 1:6.

Для Андреевой это первое поражение в 17 последних профессиональных матчах. Перед турниром в Мадриде она выиграла два титула на соревнованиях (на одном из них пройдя квалификацию).

В следующий понедельник россиянка должна дебютировать в топ-150 рейтинга.

У Мирры Андреевой уже рекорд – в день 16-летия вышла в 1/8 супертурнира! Но есть нюанс

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