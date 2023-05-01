77-летнего комментатора Sky Тайлера обвинили в расизме за слова о Соне, обороняющемся «в стиле восточных единоборств». Руководство провело с ним беседу
На Sky Sports прозвучала некорректная реплика о Сон Хын Мине.
Как передает The Mirror, комментатор Мартин Тайлер во время игры «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (4:3) после фола южнокорейского футболиста на хавбеке мерсисайдцев Коди Гакпо сказал, что Сон защищается «в стиле [восточных] единоборств».
77-летнего комментатора раскритиковали в соцсетях, посчитав, что в его словах присутствует расистский подтекст.
Представитель канала сообщил, что с работником проведена беседа: «Мартину Тайлеру напомнили о необходимости тщательно подбирать слова. Он не хотел никого оскорбить».
Тайлер работает на Sky Sports с 1990 года.
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Все равно это лучше (а главное - безопаснее), чем пещерная ксенофобия, с которой всё и начиналось.
Псинизм
забавный ты конечно, георгий.
вполне очевидная мысль
И я не понимаю, чем несправедливые обвинения, отмена людей, увольнения и притеснения на вымышленных обвинениях лучше, чем расизм. Это одного поля ягоды, одинаково гнилые
Пока подопытные, находясь в растерянности от происходящего, проглатывают всё это, но однажды непременно начнется обратная реакция на все сегодняшние закидоны и вот это будет уже жестко, это будет бунт!
Коснется это всё в первую очередь и весь негатив будет выплеснут на тех, на защиту кого сегодня направленны все эти толерантные штучки. Хотя бы потому что те, кто всё это придумал и устроил, будут вне зоны досягаемости для разъяренного коренного населения, которое ущемляли и всячески душили новой нормой .
Бить будут, как принято, не по паспорту, а по морде.