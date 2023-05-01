На Sky Sports прозвучала некорректная реплика о Сон Хын Мине.

Как передает The Mirror, комментатор Мартин Тайлер во время игры «Ливерпуль» – « » (4:3) после фола южнокорейского футболиста на хавбеке мерсисайдцев сказал, что Сон защищается «в стиле [восточных] единоборств».

77-летнего комментатора раскритиковали в соцсетях, посчитав, что в его словах присутствует расистский подтекст.

Представитель канала сообщил, что с работником проведена беседа: «Мартину Тайлеру напомнили о необходимости тщательно подбирать слова. Он не хотел никого оскорбить».

Тайлер работает на с 1990 года.

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