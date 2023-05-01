77-летнего комментатора Sky Тайлера обвинили в расизме за слова о Соне, обороняющемся «в стиле восточных единоборств». Руководство провело с ним беседу

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия телевидение происшествия Тоттенхэм Sky Sports Сон Хын Мин Коди Гакпо дискриминация Футбол

На Sky Sports прозвучала некорректная реплика о Сон Хын Мине.

Как передает The Mirror, комментатор Мартин Тайлер во время игры «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (4:3) после фола южнокорейского футболиста на хавбеке мерсисайдцев Коди Гакпо сказал, что Сон защищается «в стиле [восточных] единоборств».

77-летнего комментатора раскритиковали в соцсетях, посчитав, что в его словах присутствует расистский подтекст.

Представитель канала сообщил, что с работником проведена беседа: «Мартину Тайлеру напомнили о необходимости тщательно подбирать слова. Он не хотел никого оскорбить».

Тайлер работает на Sky Sports с 1990 года.

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106 комментариев

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Екн Лор
Надо было комментатору сказать "Сон отлично защищается, в этом деле он собаку съел"
+478
-4
+474
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Goldstream
То, что происходит - это маятник, качнувшийся в абсурдное положение. Со временем он обязательно вернется в адекватную позицию, но эту болезнь роста, конечно, придется пережить.

Все равно это лучше (а главное - безопаснее), чем пещерная ксенофобия, с которой всё и начиналось.
+206
-33
+173
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ТрактоПоктер
Ответ Екн Лор
Надо было комментатору сказать "Сон отлично защищается, в этом деле он собаку съел"
Оскорбление собак, так-то ....
Псинизм
+87
-5
+82
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Франческо Тотти
В 30-е годы мужик заполняет анкету и дошел до вопроса "Как спите с женой?" Что писать? Напишешь "слева" — пришьют левый уклон. "Справа" — правый уклон. "Сверху" — возвышение над массами. "Снизу" — идешь на поводу у масс. Написал: "сплю отдельно, занимаюсь онанизмом". Ему дали 10 лет "за связь с кулаком и растрату семенного фонда".
+72
-3
+69
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dudufufu
Кукуха ехала, ехала и приехала 🥴
+45
-2
+43
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fourt
Ответ Георгий Большаков
Типичный либерал, неспособный объяснить свою позицию
если человек против ненависти - значит он либерал. приверженцы всех остальных взглядов, видимо, должны источать гнев и желчь на остальных.

забавный ты конечно, георгий.
+42
-11
+31
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Ksandvankneshas
Ответ HI MARS
Ну это типа как "Головин потерял равновесие,будто выпил водку перед матчем"
Ну типа да. Это стереотип. Только разве боевые искусства –что-то плохое? Стыдно быть Брюсом Ли?
+34
-3
+31
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Анюточка Колыханова
а в чем расизм?
+35
-5
+30
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Дерзкий пеликан
Мужики вымирают, остались одни нытики, жалобщики, стукачи и обиженки. Чёрного назови чёрным - и вой нытья будет стоять года три.
+36
-8
+28
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Анатолий Magicbrain
Ответ Георгий Большаков
Типичный либерал, неспособный объяснить свою позицию
человек, которому нужно объяснять чем все что угодно может быть лучше ненависти и гонений - либо болен либо умственно недалек. Вы, кстати, знаете значение слова либерализм или просто его употребляете, как дань моде?
+29
-8
+21
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Jack Daniels
шиза все крепче
+19
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MaaRek
В чем расизм? Или восточными единоборствами занимаются только азиаты? Абсолютно отсутствует расистский подтекст, только расист его здесь и увидит
+17
0
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Акыл Сатыбалдиев
Восточные единоборства это признанные направления спорта, и никакого преступного характера как вида спорта не носит, да Сон азиат, но за такие слова обвинять в расизме..запад окончательно сгнил уже
+20
-3
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fourt
Ответ Георгий Большаков
Почему лучше?
вам это правда надо объяснять? удивительно, как а 21 веке можно не понимать, чем плоха ненависть, особенно беспочвенная
+29
-13
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Красная стрела
Маразм крепчал...
+17
-2
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fourt
Ответ Георгий Большаков
Ну так объясни, почему ты против
а почему я должен быть за унижение человеческого достоинства на основе расовых/этнических/религиозных/etc. стереотипов? это тупиковая ветвь для развития общества

вполне очевидная мысль
+13
-3
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ribikorto
Ответ HI MARS
Ну это типа как "Головин потерял равновесие,будто выпил водку перед матчем"
Больше похоже на "русский медведь". Но на такое обижаются только тогда когда так говорят в контексте неуклюжести. А если имеют в виду мощный и сильный, то это обычно воспринимают как комплимент.
+9
-1
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Waiway
Ответ fourt
если человек против ненависти - значит он либерал. приверженцы всех остальных взглядов, видимо, должны источать гнев и желчь на остальных. забавный ты конечно, георгий.
Так здесь та же самая ненависть, она никуда не делась. Просто цель сменилась.
И я не понимаю, чем несправедливые обвинения, отмена людей, увольнения и притеснения на вымышленных обвинениях лучше, чем расизм. Это одного поля ягоды, одинаково гнилые
+13
-5
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HI MARS
Ответ Анюточка Колыханова
а в чем расизм?
Ну это типа как "Головин потерял равновесие,будто выпил водку перед матчем"
+24
-16
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Непристойное предложение
как объяснить 77- летнему деду, что больше нельзя называть чёрных чёрными, азиатов азиатами, женщин женщинами и тд. Закенселят деда(
+8
0
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Astella Guccio
Ответ Дерзкий пеликан
Мужики вымирают, остались одни нытики, жалобщики, стукачи и обиженки. Чёрного назови чёрным - и вой нытья будет стоять года три.
Ну так , не сам же Сон пошел жаловаться на него. А ПОЛЬЗОВАТЕЛИ соц сети
+7
0
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Егор Павлов
Ответ Goldstream
То, что происходит - это маятник, качнувшийся в абсурдное положение. Со временем он обязательно вернется в адекватную позицию, но эту болезнь роста, конечно, придется пережить. Все равно это лучше (а главное - безопаснее), чем пещерная ксенофобия, с которой всё и начиналось.
Хорошо что есть люди понимающие это. Уж лучше процесс и развитие с какими то неизбежными перегибами, чем блин «устои предков».
+15
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Саша Пушкин
Ответ dudufufu
Кукуха ехала, ехала и приехала 🥴
Самое занятное, что еще не приехала. Пожалуй, даже еще не на пол пути. Всё самое безумное еще впереди, а это просто проба пера от архитекторов новой нормальности.
Пока подопытные, находясь в растерянности от происходящего, проглатывают всё это, но однажды непременно начнется обратная реакция на все сегодняшние закидоны и вот это будет уже жестко, это будет бунт!
Коснется это всё в первую очередь и весь негатив будет выплеснут на тех, на защиту кого сегодня направленны все эти толерантные штучки. Хотя бы потому что те, кто всё это придумал и устроил, будут вне зоны досягаемости для разъяренного коренного населения, которое ущемляли и всячески душили новой нормой .
Бить будут, как принято, не по паспорту, а по морде.
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Тамазик Хеладзе
Клоуны, просто клоуны...
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Ksandvankneshas
Ответ Екн Лор
Надо было комментатору сказать "Сон отлично защищается, в этом деле он собаку съел"
Ну про собак действительно может быть обидно корейцу.
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