Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в 7-м матче серии
В понедельник, 1 мая, в решающем седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала (до четырех побед)
Седьмой матч
- Дата проведения
- 1 мая, 14.00, «Мегаспорт»
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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