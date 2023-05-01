Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. ЦСКА примет «Локомотив-Кубань» в 7-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 1 мая, в решающем седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до четырех побед)

Седьмой матч

ЦСКА – Локомотив-Кубань
Дата проведения
1 мая, 14.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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3 комментария

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Михаил Зюбин
Что? так ЦСКА разве не проиграл в 7 матче разгромно?
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sonny91
такое ощущение что цска специально создали интригу. громили локо без всяких проблем в регулярке, потом зачем то отказались от всего что работало и получили 2-3(полное отсутствие движ мяча , постоянные изоляции шведа и уэйра-остальные игроки исключены из процесса), затем вернулись к игре из регулярки -24 рез паса 7 человек с 2хзначной рез-стью и все пришло в норму. логичного объяснения у меня этому нет
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Bezabank2
Ответ Михаил Зюбин
Что? так ЦСКА разве не проиграл в 7 матче разгромно?
В пятом проиграл, в шестом вынес.
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