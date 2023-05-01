Черданцев о фразе Карпина «Хрень спрашиваете какую-то»: «Представить не могу, чтобы тренер себе позволял так общаться в Англии, Испании, Италии. Нужно что-то менять тренеру сборной»

Георгий Черданев раскритиковал грубую манеру общения Валерия Карпина с журналистами.

Отвечая на вопрос о разговоре с судьями после матча со «Спартаком», главный тренер «Ростова» сказал: «Много претензий было. Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?»

«После матча – эмоциональная реакция , его очередная попытка не очень корректно общаться с коллегами-журналистами.

Не совсем, мягко говоря, корректная манера общения главного тренера не только « », но и сборной по отношению к журналистам, которые в свою очередь вели себя исключительно профессионально, никаких глупостей не спрашивали. А что же еще спрашивать корреспонденту после удаления тренера и такой эмоциональной концовки? Наоборот, было бы странно, если б этот вопрос не был задан.

Причем это уже не первый раз – такая манера общения с журналистами. Мне кажется, нужно что-то менять главному тренеру сборной.

Мало ли, нервы… Вы можете себе представить такое в Европе, в которой Валерий Георгич прожил, отыграл много лет? Это совершенно недопустимо! Представить себе я не могу, чтобы тренер себе позволял такой способ общения в Англии на пресс-конференции или в Испании той же, в Италии тем более…» – сказал комментатор «Матч ТВ» в эфире передачи «После футбола».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд