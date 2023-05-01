Черданцев о фразе Карпина «Хрень спрашиваете какую-то»: «Представить не могу, чтобы тренер себе позволял так общаться в Англии, Испании, Италии. Нужно что-то менять тренеру сборной»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Георгий Черданцев Матч ТВ Футбол

Георгий Черданев раскритиковал грубую манеру общения Валерия Карпина с журналистами.

Отвечая на вопрос о разговоре с судьями после матча со «Спартаком», главный тренер «Ростова» сказал: «Много претензий было. Вы хрень спрашиваете какую-то, сами не видите?»

«После матча – эмоциональная реакция Валерия Карпина, его очередная попытка не очень корректно общаться с коллегами-журналистами.

Не совсем, мягко говоря, корректная манера общения главного тренера не только «Ростова», но и сборной по отношению к журналистам, которые в свою очередь вели себя исключительно профессионально, никаких глупостей не спрашивали. А что же еще спрашивать корреспонденту после удаления тренера и такой эмоциональной концовки? Наоборот, было бы странно, если б этот вопрос не был задан.

Причем это уже не первый раз – такая манера общения с журналистами. Мне кажется, нужно что-то менять главному тренеру сборной.

Мало ли, нервы… Вы можете себе представить такое в Европе, в которой Валерий Георгич прожил, отыграл много лет? Это совершенно недопустимо! Представить себе я не могу, чтобы тренер себе позволял такой способ общения в Англии на пресс-конференции или в Испании той же, в Италии тем более…» – сказал комментатор «Матч ТВ» в эфире передачи «После футбола». 

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Запомните и не перепутайте: Черчесов — быдло не умеющий разговаривать с журналистами. А Карпин — правдоруб, ироничный и остроумный)))
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Super Bock
Представь себе, Жора, в Европе тренеры похлеще кроют журналистов, Моуриньо, Конте, Тухель и ещё очень много тренеров. Но откуда тебе это знать, ты же дилетант и профан и к матчам не готовишься.
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Tom_York
Запомните и не перепутайте: Черчесов — быдло не умеющий разговаривать с журналистами. А Карпин — правдоруб, ироничный и остроумный)))
Черчесове на абсолютные обычные вопросы агрился
А после поражений так вообще винил всех и вся, вплоть до золотых активов
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vova@1996
Трудно представить таких непрофессиональных комментаторов, как Черданцев в Англии, Испании, Германии, Италии
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mc-manaman
в наше время крышечка в многих сейчас протекает. Так что...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Смит
Не оправдываю Карпина, но спортивная журналистика у нас лежит на дне, а иногда с низу ещё и стучат.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ King_X
Черчесове на абсолютные обычные вопросы агрился А после поражений так вообще винил всех и вся, вплоть до золотых активов
Карпин, так же делает, в его ответах постоянный снобизм... Будет интересно что сегодня выдаст Борзыкин, который всецело за Карпина... Нашла коса на камень))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ Кирилл Голивец
В Италии, Испании, Англии и журналисты уровнем получше... у нас кто пробился в 90е на безрыбье, на них имя работает... а поколение новых комментаторов бездарное поголовно
Это было раньше. За последние пару лет и те стали тоже никчемные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ romaroman26
ты григоряна сначала послушай. потом карпина быдлом называй
А я сказал, что Григорян сверх культурный человек?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Vlad73
Черданцев …Крыса! Не зря Валера говорил:» Лошки с МатчТВ
Давно назвать быдло быдлом это крысиный поступок?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSI
Ответ Vova@1996
Трудно представить таких непрофессиональных комментаторов, как Черданцев в Англии, Испании, Германии, Италии
Ответ по типу сам дурак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
Ответ Super Bock
Представь себе, Жора, в Европе тренеры похлеще кроют журналистов, Моуриньо, Конте, Тухель и ещё очень много тренеров. Но откуда тебе это знать, ты же дилетант и профан и к матчам не готовишься.
хуже только генич
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Таких как Сергей Федоров в умении выстраивать коммуникации при любом раскладе в России единицы!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Он грубый вы глупые вот и нашли друг друга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ ЗЕНИТ65
Какие вопросы, такие и ответы.
Вполне логичный вопрос. Когда тренер начинает истерить насчёт судейства, конечно его спросят что его не устроило в судействе. Но видимо на тот момент сам Карпин ещё не придумал, что его не устроило
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dead88 Poets
Ответ Ковид 07.10.52
Представить не могу, чтобы на загнивающем западе такие, как Черданцев комментаторами были...тьфу...как же они надоели со сравнениями...тьфу еще раз...
в Европе Черданцев комментировал бы максимум 7 польскую лигу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Пузырёв
Поэтому мы, и Карпин в том числе (да и Черданцев тоже, чего уж там), не в Европе... У нас свой путь, своя манера общения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zanuda59
Жора для Георгича камень запазухой держит, после того как тот был на Матче его начальном и учил его понятиям о футболе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Лицемер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Пеп Гвардиола жестко ответил журналисту...
Юрген Клопп остался недоволен вопросом журналиста...

Ну да, ну да))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moffo
Ответ Tom_York
Запомните и не перепутайте: Черчесов — быдло не умеющий разговаривать с журналистами. А Карпин — правдоруб, ироничный и остроумный)))
Черчесов так делал каждый день.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Moffo
Черчесов так делал каждый день.
А Карпин не? То поле, то судьи, то еще что то...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ King_X
Черчесове на абсолютные обычные вопросы агрился А после поражений так вообще винил всех и вся, вплоть до золотых активов
О да, это другое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ Tom_York
Запомните и не перепутайте: Черчесов — быдло не умеющий разговаривать с журналистами. А Карпин — правдоруб, ироничный и остроумный)))
Мы запомнили лишь то, что Черчесов — настоящий тренер, в отличие от Карпина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ King_X
Черчесове на абсолютные обычные вопросы агрился А после поражений так вообще винил всех и вся, вплоть до золотых активов
Ой, ты же только что описал эстонского светоча🤭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий