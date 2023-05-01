Мостовой о тренерской лицензии: «Поступать буду в июне на самую высокую, Pro»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой подтвердил намерение стать обладателем тренерской лицензии.

– Развивается как-то история с тренерством, лицензией?

– Да, будет сейчас, все будет. Поступать буду [на обучение].

– А когда?

– По-моему, в июне.

– На какую лицензию?

– На самую высокую, Pro, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

В ответ на вопрос о том, что у него все же появились финансовые возможности, Мостовой лишь рассмеялся.

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55 комментариев

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.ru
ну что, Тедески с Абаскалями, допрыгались...
+86
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alexsem69
на царскую!)
+82
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melowchi
В случае Моста самая высокая - Royal
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d.xoxlov
Ответ melowchi
В случае Моста самая высокая - Royal
А у Газзаева, выходит, – Royal Canin?
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Фан Рубина
Прочитал "Покупать буду в июне".
+17
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NartApsua
Во смех будет, если Мостовой каким-то чудом реально окажется крутым тренером)
+15
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Tpy6kaMerlina
Вообще, под курс Мостового над будет подводить трансляцию, делать шоу. Просмотров будет не меньше не чем у середнячковых матчей.
+9
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Curry30
ооо, новый тренеришка-аналитик матч тв появится, томь, химки, шинник и тд ждут
+9
-2
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mitos
Саша мы все придем на выпускной ! Только без троек! Не подведи нас!!!
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onegin2007
Может и не в июне, может и не будет.
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Ярик01
А так можно, не получив нижние лицензии?
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Колбаскер тут
Ответ alexsem69
на царскую!)
Если бы у Мостового с чю было бы норм, он бы так и ответил)
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kreator.vvv
Ответ Direct free kick
В России так туго с тренерами, что легко дорастёт до РПЛ, если получит pro. Так что успехов. Какой бы не был шут, в нынешних реалиях можно пойти на такой эксперимент
" - Даже кухарка может управлять государством ". ©В.И.Ленин
+3
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Recreated
Сначала на Спартаке потренируется, приведёт его к чемпионству пару раз, потом пойдёт спасать Сельту, с Сельтой возьмёт бронзу в Ла лиге, его тут же переманят в Реал. С Реалом он возьмёт и кубок и чемпионство, ну и конечно в ЛЧ победит в финале какой-нибудь английский клуб. Потом он....)
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Кирилл.С-Пб
Будет тренировать ФК Родина. Царь же, епт
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Саша Пушкин
Ответ .ru
ну что, Тедески с Абаскалями, допрыгались...
Наверняка, Зарема оказалась там, где оказалась из-за того, что однажды не поступила.
Так пожелаем же Александру удачи.
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Красная стрела
Ух, хоть какая в футболе у нас движуха пойдёт.😂
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MUthebest
Ответ Ярик01
А так можно, не получив нижние лицензии?
Если их нет, то его ждёт сюрприз
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Владислав Сабельников
Ушла эпоха😥
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Stas Zaitsev
Карпин с баблом помог? :)
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fourt
ушла эпоха...
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Stt
Оторвал жопу от дивана. Сдал бутылки. Сразу дело пошло.
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Антон Жигулов
По сути мы наблюдаем футбольное реалити-шоу в прямом эфире. Цените это
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Geo07
Да что там , на самую Прейскую!!!
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mossad
трепещите пепы, карлы и прочая шушера!!!
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