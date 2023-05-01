Мостовой о тренерской лицензии: «Поступать буду в июне на самую высокую, Pro»
Александр Мостовой подтвердил намерение стать обладателем тренерской лицензии.
– Развивается как-то история с тренерством, лицензией?
– Да, будет сейчас, все будет. Поступать буду [на обучение].
– А когда?
– По-моему, в июне.
– На какую лицензию?
– На самую высокую, Pro, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
В ответ на вопрос о том, что у него все же появились финансовые возможности, Мостовой лишь рассмеялся.
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Так пожелаем же Александру удачи.