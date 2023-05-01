Мостовой о тренерской лицензии: «Поступать буду в июне на самую высокую, Pro»

Александр Мостовой подтвердил намерение стать обладателем тренерской лицензии.

– Развивается как-то история с тренерством, лицензией?

– Да, будет сейчас, все будет. Поступать буду [на обучение].

– А когда?

– По-моему, в июне.

– На какую лицензию?

– На самую высокую, Pro, – сказал бывший полузащитник « ».

В ответ на вопрос о том, что у него все же появились финансовые возможности, лишь рассмеялся.

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