«Зенит» для нас булочкой был в мою бытность. При победе «Спартака» интрига еще несколько туров продержится». Романцев о борьбе за чемпионство

Олег Романцев считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ может сохраниться.

Бывший главный тренер «Спартака» высказался о предстоящем матче красно-белых против « », который состоится 7 мая.

«Думаю и надеюсь, что интерес еще будет подогреваться. Конечно, как любой болельщик « », надеюсь на победу – вопрос банальный.

При победе «Спартака» над «Зенитом» интрига еще несколько туров продержится. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», – сказал .

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