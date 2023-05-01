«Зенит» для нас булочкой был в мою бытность. При победе «Спартака» интрига еще несколько туров продержится». Романцев о борьбе за чемпионство
Олег Романцев считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ может сохраниться.
Бывший главный тренер «Спартака» высказался о предстоящем матче красно-белых против «Зенита», который состоится 7 мая.
«Думаю и надеюсь, что интерес еще будет подогреваться. Конечно, как любой болельщик «Спартака», надеюсь на победу – вопрос банальный.
При победе «Спартака» над «Зенитом» интрига еще несколько туров продержится. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», – сказал Романцев.
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" Посмотрел статистику Романцевского Спартака против Зенита (причём с одного КБ-сайта): победы 9, ничьи 4, поражения 5. Т.е. Зенит отобрал у Спартака 42% очков. Сравнил с другими командами, аналогичная ситуация у Локо, те же 42% отобранных очков.
По другим командам: Алания 41%, Динамо и ЦСКА по 39%, Ротор 34%.."
вот и думайте.
97 год. 0-0, 2-0
98 год 0-0, 1-2
99 год 4-1, 1-2
00 год 1-2, 2-1
01 год 3-1, 1-2
02 год 4-3, 1-0
03 год- 1-1, 0-1
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