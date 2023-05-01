«Зенит» для нас булочкой был в мою бытность. При победе «Спартака» интрига еще несколько туров продержится». Романцев о борьбе за чемпионство

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Романцев Чемпионат.com Футбол

Олег Романцев считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ может сохраниться.

Бывший главный тренер «Спартака» высказался о предстоящем матче красно-белых против «Зенита», который состоится 7 мая.

«Думаю и надеюсь, что интерес еще будет подогреваться. Конечно, как любой болельщик «Спартака», надеюсь на победу – вопрос банальный.

При победе «Спартака» над «Зенитом» интрига еще несколько туров продержится. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», – сказал Романцев

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55 комментариев

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La Crosse Bobcats
зачем вы еще одну новость сделали? )) чем вас предыдущая не устраивала. зашел в общем на Чемпионат, где оригинал интервью. потом в комменты и там собственно паста, как говорится вместо тысячи слов, тамошний юзер ant73 все расписал:

" Посмотрел статистику Романцевского Спартака против Зенита (причём с одного КБ-сайта): победы 9, ничьи 4, поражения 5. Т.е. Зенит отобрал у Спартака 42% очков. Сравнил с другими командами, аналогичная ситуация у Локо, те же 42% отобранных очков.
По другим командам: Алания 41%, Динамо и ЦСКА по 39%, Ротор 34%.."

вот и думайте.
+30
-2
+28
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Бродяга-симпатяга
96 год 1-2, 2-1
97 год. 0-0, 2-0
98 год 0-0, 1-2
99 год 4-1, 1-2
00 год 1-2, 2-1
01 год 3-1, 1-2
02 год 4-3, 1-0
03 год- 1-1, 0-1

Булочка с сюрпризом для Иваныча.
+26
-1
+25
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chiga
А Хусаинов был вишенкой на торте))
+14
-4
+10
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Volgogradets
Семак: "В наше время спартак - это шашлычок под застолье "
+19
-10
+9
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Mikko
Тем не менее в середине 90-х точно помню, что Зенит Спартак обыгрывал. Лепехин еще забивал.
+9
-1
+8
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Удар Кержакова
Вроде всегда были зарубы и Зенит не был мальчиками для битья. Додумывает что-то Романыч.
+8
-1
+7
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EnzoAmatera
Ваша бытность давно прошла и сравнивать абсолютно бесполезно,сейчас все совсем иначе нежели тогда
+16
-10
+6
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.ru
День такой хороший и Романцев крошит
Хлебный мякиш Красно-белым карасям...
+6
0
+6
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ЗЕНИТ65
Ответ Burel
газпромовцы пытаются сделать вид, что они помнят те матчи. Ну да, кто-то поверит, что до газпрома за этот проект болели 😂
До Газпрома Зенит на Кирова 110 000 собирал. Спартак таких цифр никогда не видел.
+10
-5
+5
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Cruel Snake
А сейчас «Спартак» для «Акрона» булочкой стал. Как всё меняется
+9
-6
+3
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Алексей Кузнецов
Ответ ЗЕНИТ65
До Газпрома Зенит на Кирова 110 000 собирал. Спартак таких цифр никогда не видел.
Не обращай внимания на Бурельку, у него одна и та же методичка комментариев. Да ещё обидчивый больно, как его коллеги, в ЧС отправляет.
+4
-1
+3
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Катя СПб
Ответ La Crosse Bobcats
зачем вы еще одну новость сделали? )) чем вас предыдущая не устраивала. зашел в общем на Чемпионат, где оригинал интервью. потом в комменты и там собственно паста, как говорится вместо тысячи слов, тамошний юзер ant73 все расписал: " Посмотрел статистику Романцевского Спартака против Зенита (причём с одного КБ-сайта): победы 9, ничьи 4, поражения 5. Т.е. Зенит отобрал у Спартака 42% очков. Сравнил с другими командами, аналогичная ситуация у Локо, те же 42% отобранных очков. По другим командам: Алания 41%, Динамо и ЦСКА по 39%, Ротор 34%.." вот и думайте.
"Вот и думайте" это вы к кому обратились? К тем, кто думать не умеет.
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riverman1980
Как же назвать тогда 7:1 интересно?

Американским пирогом?
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PsichoEscape
Рыбак нажрался опять
+2
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Катя СПб
Ответ .ru
День такой хороший и Романцев крошит Хлебный мякиш Красно-белым карасям...
И кидает с крыши
Косточки от вишен
очень неприличный гражданин...
+2
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Abriel
Ответ Burel
газпромовцы пытаются сделать вид, что они помнят те матчи. Ну да, кто-то поверит, что до газпрома за этот проект болели 😂
прикинь я смотрел
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Chuha-Motibg
Тогда в высшую лигу Спартак заходил чисто поесть
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Abriel
Ответ ielisen@mail.ru
Да ладно,булочка,шашлычок,но о какой интриге в борьбе за чемпионство он говорит???
он про сколько залетит
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юра георгиевский
Зенит уже двадцать лет дрючит его спартачок, как хочет, а этот рыбак только проснулся, вышел из рыбацкой спячки. Наш спартачок давно стал - шашлычным шампуром на уик-энд, на веселье стране.
+1
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Давид Agabekyan
Ответ Volgogradets
Семак: "В наше время спартак - это шашлычок под застолье "
Только в отличие От Романцева, для Семака Спартак и вправду шашлычок
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wlad wasew
Пирожок с мясом уже давно. От пяти не стыдно.
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Abriel
Ответ Burel
ну так Спартак разгромил недавно проект миллера
И? Допустим, где Зенит, а где С сейчас(особенно, когда если б не судейка, в матче с Ростовым)
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waleri
Олег Иванович, а помните как Юрий Желудков со штрафных 2 красавца Дасаеву в оду и туже паутину положил?!
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zyba50@mail.ru
Думаю булочкой с аджикой и еще с перчиком и не с болгарским
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KOTOV71
" те же яйца, только в профиль"- было уже сегодня.
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