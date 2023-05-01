«Барса» не может согласовать с Ла Лигой финансовый план. Это может помешать трансферам Месси, Гюндогана и Иньиго

«Барселона» не может договориться с Ла Лигой о новом финансовом плане.

Как сообщает Diario Sport, руководство каталонского клуба несколько недель безуспешно пытается согласовать с представителями лиги варианты решения вопроса о финансовом фэйр-плей.

Расходы клуба сильно превышают доходы, в связи с чем в отношении «Барсы» ввели ряд ограничений. «Барселоне» нужно сократить свои расходы минимум на 200 миллионов евро (некоторые источники сообщают о сумме в 350 млн). Менеджеры клуба знают, что выполнить эти требования будет сложно, поэтому и начали переговоры с в надежде найти решение проблемы, которые поможет «блаугране» укреплять состав.

Среди различных вариантов, которые были озвучены, было сокращение расходов в течение трех лет, но стороны не достигли соглашения. Ла Лига считает, что «Барсе» будет чрезвычайно трудно соответствовать установленным требованиям.

Ограничения со стороны лиги не дают каталонцам зарегистрировать контракты Гави, Рональда Араухо и Серджи Роберто. Это также может помешать в осуществлении летних трансферов – клуб намерен подписать , и .

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