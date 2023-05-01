«Барса» не может согласовать с Ла Лигой финансовый план. Это может помешать трансферам Месси, Гюндогана и Иньиго

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетик Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Илкай Гюндоган Серджи Роберто Иньиго Мартинес финансовый фэйр-плей Рональд Араухо деньги Гави Футбол

«Барселона» не может договориться с Ла Лигой о новом финансовом плане.

Как сообщает Diario Sport, руководство каталонского клуба несколько недель безуспешно пытается согласовать с представителями лиги варианты решения вопроса о финансовом фэйр-плей. 

Расходы клуба сильно превышают доходы, в связи с чем в отношении «Барсы» ввели ряд ограничений. «Барселоне» нужно сократить свои расходы минимум на 200 миллионов евро (некоторые источники сообщают о сумме в 350 млн). Менеджеры клуба знают, что выполнить эти требования будет сложно, поэтому и начали переговоры с Ла Лигой в надежде найти решение проблемы, которые поможет «блаугране» укреплять состав.

Среди различных вариантов, которые были озвучены, было сокращение расходов в течение трех лет, но стороны не достигли соглашения. Ла Лига считает, что «Барсе» будет чрезвычайно трудно соответствовать установленным требованиям.

Ограничения со стороны лиги не дают каталонцам зарегистрировать контракты Гави, Рональда Араухо и Серджи Роберто. Это также может помешать в осуществлении летних трансферов – клуб намерен подписать Лионеля Месси, Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
Ответ rigobersong
Так эти игроки приходят бесплатно, даже если Барселона никого не подпишет, надо будет продавать своих игроков, проблема в том, что во всех лигах учли короновирус и давали поблажки всем, даже УЕФА давно поняли, что финансовый фейр плей не работает и больше мешает клубам, чем их спасает:) Только Тебас уперся, и ладно Барселона, она в любом случае решение найдет, хоть и результаты пострадают, но Тебас просто убивает клубы рангом ниже из-за своей системы и поэтому крепкие игроки из середняков Ла Лиги уходят в турниры вроде Чемпионшипа:) Тебасу интересен только один политпроект в лиге:) Он даде не может Лигу клубы которых брали больше всех трофеев в Европе продать дорого, и такие клубы как Севилья, Вильярреал не могут покупать себе звездных игроков, в то время как в том же Вест Хеме играет Пакета:)) Позорище, а не руководитель:))
Забавно читать снова про злого Тебаса и то,как Ла Лиаг убивает клубы рангом ниже, учитывая,что проблема только у Барсы, которая сама раздула свои финансовые проблемы.
+67
-14
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelcomeBackPURE
Барселоне на мой взгляд, надо взять паузу в 1-2 трансферных окна чтобы разобраться в своих финансах. Брать только тех, кто реально Будет играть постоянно.
+44
-5
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Индеец прикладывается ухом к земле, потом говорит:
– Недавно здесь прошло стадо бизонов.
– Как ты догадался?
– Всё ухо в дерьме.
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Мне кажется, что это уже зависимость какая-то. Как лудомания. Подписание игроков просто уже ради того, чтобы подписать игроков. Ну ведь сейчас хороший состав, даже есть лишние. Зачем прям ОБЯЗАТЕЛЬНО надо наподписывать еще трансферов?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kpvhmsvb2g
придется подергать за рычаг кому-то
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Barca_mania
Все понятно кого Ла лига и тебас пытаются тянуть, а кого топить
Ахмет такой Ахмет. Кто виноват в том, что у Барсы долги? Бартомеу. У Реала нет таких проблем, потому что в клубе грамотное руководство, которое не вгоняет клуб в долги.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
36-летний Месси и 32-летний Гюндоган. Лапорта реально поставил цель иметь средний возраст 34 года в команде.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борода Пике
Стесняюсь спросить, а какой вообще план у Ла Лиги? Чемпионат откровенно загибается. Ладно Барса, там она действительно сама виновата в своих проблемах, но там половина клубов концы с концами еле еле сводит. Ослабит ффп - клубы начнут брать нормальных игроков, результаты в ЕК значительно улучшатся, приход новых игроков будет означать привлечение спонсоров, улучшение результатов в ЕК приведет опять же, к росту доходов. АПЛ отрывается от ла лиги семимильными шагами, там Ноттингем из чемпионшип тратит на одного игрока больше, чем половина клубов Ла лиги. Неужели Тебас не понимает, что ограничения ведут клубы в болото? Может, нужен какой то более серьезный экономический план, чем ограничения на клубы?
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тотти
Ответ Alda
Забавно читать снова про злого Тебаса и то,как Ла Лиаг убивает клубы рангом ниже, учитывая,что проблема только у Барсы, которая сама раздула свои финансовые проблемы.
Проблемы там не только у Барсы, просто она на слуху и хочет подписывать новых игроков/давать контракты старым. Остальные просто не тратятся/не регистрируют игроков. Про Бетис почитай.
На том же трансфермаркте посмотри, как они жили до 20 года, и как сейчас :) Причем Бетис - не убыточный клуб. И раздутых контрактов нет. Как клуб двигался ,как продавал и покупал игроков, не в убыток, и что может позволить сейчас.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ rigobersong
Так эти игроки приходят бесплатно, даже если Барселона никого не подпишет, надо будет продавать своих игроков, проблема в том, что во всех лигах учли короновирус и давали поблажки всем, даже УЕФА давно поняли, что финансовый фейр плей не работает и больше мешает клубам, чем их спасает:) Только Тебас уперся, и ладно Барселона, она в любом случае решение найдет, хоть и результаты пострадают, но Тебас просто убивает клубы рангом ниже из-за своей системы и поэтому крепкие игроки из середняков Ла Лиги уходят в турниры вроде Чемпионшипа:) Тебасу интересен только один политпроект в лиге:) Он даде не может Лигу клубы которых брали больше всех трофеев в Европе продать дорого, и такие клубы как Севилья, Вильярреал не могут покупать себе звездных игроков, в то время как в том же Вест Хеме играет Пакета:)) Позорище, а не руководитель:))
А к чему слова про Реал, если они вообще ничего не тратят со времён ковида. Клуб же живёт за счёт эксплуатации таланта Модрича, Бензема, Крооса и молодого Винисиуса
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Гапеев
Ответ Екн Лор
Загадка: Не лает, не кусает, в 1/4 ЛЧ не пускает
тебас?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Alda
Забавно читать снова про злого Тебаса и то,как Ла Лиаг убивает клубы рангом ниже, учитывая,что проблема только у Барсы, которая сама раздула свои финансовые проблемы.
Только у Барсы проблемы? Вся лига страдает. Середняки выживают, вынуждены отдавать лидеров за бесценок. Бетис, Сосъедад, Севилья у всех проблемы с деньгами. У Атлетико тоже. Тебас себя уже давно изжил, нужно вовремя уходить. Сейчас только вредит уже давно, никакой помощи клубам не оказывает
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
колючий ёжик
Ответ Борода Пике
Стесняюсь спросить, а какой вообще план у Ла Лиги? Чемпионат откровенно загибается. Ладно Барса, там она действительно сама виновата в своих проблемах, но там половина клубов концы с концами еле еле сводит. Ослабит ффп - клубы начнут брать нормальных игроков, результаты в ЕК значительно улучшатся, приход новых игроков будет означать привлечение спонсоров, улучшение результатов в ЕК приведет опять же, к росту доходов. АПЛ отрывается от ла лиги семимильными шагами, там Ноттингем из чемпионшип тратит на одного игрока больше, чем половина клубов Ла лиги. Неужели Тебас не понимает, что ограничения ведут клубы в болото? Может, нужен какой то более серьезный экономический план, чем ограничения на клубы?
Постановка вопроса неправильная... Клубы ввели ФФП своим решением, Тебас и остальные сотрудники Ла Лиги работают на клубы и обязаны следить за выполнением введенных клубами правил. Поэтому "план у Ла Лиги" - это план у клубов Ла Лиги, поскольку они принимают ключевые решения. В вашей формулировке выходит, будто лига работает против клубов, хотя с позиции управления это невозможно, ведь лига управляется клубами. Но вот могут ли клубы работать сами против себя?! Да, в той же теории игр полно случаев, когда участники принимают решения, которые им вредят. Тут важно помнить, а ради чего собственно введен ФФП? Ведь ввели его не ради того, чтобы подпортить жизнь клубам... Испанский ФФП должен был спасать клубы от банкротств, увеличить финансовую прозрачность и привлечь инвестиции. Т.е. ровно для того, для чего вы сейчас предлагаете отменить этот ФФП. И клубы могли бы его отменить, но почему-то этого не делают. Наверное, потому что серьезные проблемы с ним только у Барселоны. ФФП был введен на пике подъема Ла Лиги, когда как раз нужно было привлечь новые инвестиции. Никто не ожидал ковида и того, как он будет плохо сочетаться с ФФП...

Неужели, именно Тебас - это именно то, что отделяет отстающую Ла Лигу от успешной АПЛ? Не то, что в АПЛ более равномерные доходы между командами, не то, что в АПЛ есть "парашютные" выплаты вылетающим клубам и т.д. А вот именно Тебас и ФФП... Хочется отметить, что в Англии на высшем уровне вообще редко можно увидеть команды, принадлежащие болельщикам. И богатые владельцы вкладывают деньги. А в Испании и Реал, и Барселона не имеют владельцев. Как и большая часть той же Бундеслиги - она тоже несколько буксует. Лига 1 и Серия А тоже отстают от АПЛ, хотя Тебаса там нет. Проблема то не в Тебасе, а в самой Ла Лиге, в отношениях между клубами: когда 2 клуба находятся в совершенно неравных условиях по сравнению с остальными, когда эти 2 клуба бойкотируют сделки, на которые согласны остальные, когда они запускают Суперлигу, невыгодную остальным, и т.д. В АПЛ гораздо меньше скандалов и куда больше совместно принятых решений. Экономический фактор, правда, тоже сказывается: Англия существенно богаче Испании. Но этот фактор не может объяснить отставание, например, Бундеслиги.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serhio_ramos_
Закончились рычаги.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
почему наши кулесы так топят за возвращение Месси?
потому что "легенда должен красиво завершить карьеру дома"? ну это ж тупо))
будет сродни возвращению Роналду в МЮ - хватит на полсезона.
потому что все, что строит Хави пойдет коту под хвост 😎

[хотя я сам - за возвращение Леонеля. чисто for fun 😀]
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Смолов
Тебаса и ко, надо быстрее выгонять ссаными тряпками, пойдет на пользу всем клубам и лиге.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Премьер Кз
что ты делаешь на ветках чемпиона Испании ??? иди готовься к чемпионшипу
а тебя что, назначили смотрящим за ветками ла лиги?) на ветках сегунты тоже ты старший?)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ответ serhio_ramos_
Закончились рычаги.
Есть еще. Вон, Кунде уже использовали. А сколько еще неограбленных в составе? )
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Нужно сократить расходы, чтобы подписать Пепси, который увеличит расходы еще больше из-за конской лички, гениально) Stonks📈📈📈
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Терминатор///Айлбибекович
Читаю комменты и все сливы и альнасровцы в голос-зачем Барсе кого то подписывать?Состав и так хороший.Но за этим только одно-Лишь бы Барса не смогла подписать Месси.Иначе откуда у них столько переживаний из-за фин. проблем Барсы?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artuom Batishev
Ответ Блуждающий странник
Только у Барсы проблемы? Вся лига страдает. Середняки выживают, вынуждены отдавать лидеров за бесценок. Бетис, Сосъедад, Севилья у всех проблемы с деньгами. У Атлетико тоже. Тебас себя уже давно изжил, нужно вовремя уходить. Сейчас только вредит уже давно, никакой помощи клубам не оказывает
А без жестких требований Тебаса что измениться? Просто долги у названных вами клубов будут увеличиваться 🤷🏻 Будут точно также продавать. Могут конечно пойти ва-банк и обанкротиться... тоже кстати известная тема, которую испанские клубы уже проходили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
В мадриде не одобрили, значит будут до конца выкручивать кохонес 🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Ответ Alda
Забавно читать снова про злого Тебаса и то,как Ла Лиаг убивает клубы рангом ниже, учитывая,что проблема только у Барсы, которая сама раздула свои финансовые проблемы.
Кто это плюсует покажите лица? 🤣 Люди видимо кроме новостей Барсы ничего не читают, тогда бы знали что от Тебаса в этом сезоне не только Барса пострадала, Севилья и Бетис для вас это что шутка такая 🤣
+14
-13
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ WelcomeBackPURE
Барселоне на мой взгляд, надо взять паузу в 1-2 трансферных окна чтобы разобраться в своих финансах. Брать только тех, кто реально Будет играть постоянно.
Согласен
Продлить Бускетса на год с зарплатой в 6-7млн. евро и слить Лангле и Умтити. Взять за 30-40 млн. в нападение подмену Лёве и играть тем, что есть следующий сезон
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антибаскет Поповича
Ответ Манковский
36-летний Месси и 32-летний Гюндоган. Лапорта реально поставил цель иметь средний возраст 34 года в команде.
Да и Иньиго юношей никак не назовёшь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий