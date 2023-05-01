«Барса» не может согласовать с Ла Лигой финансовый план. Это может помешать трансферам Месси, Гюндогана и Иньиго
«Барселона» не может договориться с Ла Лигой о новом финансовом плане.
Как сообщает Diario Sport, руководство каталонского клуба несколько недель безуспешно пытается согласовать с представителями лиги варианты решения вопроса о финансовом фэйр-плей.
Расходы клуба сильно превышают доходы, в связи с чем в отношении «Барсы» ввели ряд ограничений. «Барселоне» нужно сократить свои расходы минимум на 200 миллионов евро (некоторые источники сообщают о сумме в 350 млн). Менеджеры клуба знают, что выполнить эти требования будет сложно, поэтому и начали переговоры с Ла Лигой в надежде найти решение проблемы, которые поможет «блаугране» укреплять состав.
Среди различных вариантов, которые были озвучены, было сокращение расходов в течение трех лет, но стороны не достигли соглашения. Ла Лига считает, что «Барсе» будет чрезвычайно трудно соответствовать установленным требованиям.
Ограничения со стороны лиги не дают каталонцам зарегистрировать контракты Гави, Рональда Араухо и Серджи Роберто. Это также может помешать в осуществлении летних трансферов – клуб намерен подписать Лионеля Месси, Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса.
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– Недавно здесь прошло стадо бизонов.
– Как ты догадался?
– Всё ухо в дерьме.
На том же трансфермаркте посмотри, как они жили до 20 года, и как сейчас :) Причем Бетис - не убыточный клуб. И раздутых контрактов нет. Как клуб двигался ,как продавал и покупал игроков, не в убыток, и что может позволить сейчас.
Неужели, именно Тебас - это именно то, что отделяет отстающую Ла Лигу от успешной АПЛ? Не то, что в АПЛ более равномерные доходы между командами, не то, что в АПЛ есть "парашютные" выплаты вылетающим клубам и т.д. А вот именно Тебас и ФФП... Хочется отметить, что в Англии на высшем уровне вообще редко можно увидеть команды, принадлежащие болельщикам. И богатые владельцы вкладывают деньги. А в Испании и Реал, и Барселона не имеют владельцев. Как и большая часть той же Бундеслиги - она тоже несколько буксует. Лига 1 и Серия А тоже отстают от АПЛ, хотя Тебаса там нет. Проблема то не в Тебасе, а в самой Ла Лиге, в отношениях между клубами: когда 2 клуба находятся в совершенно неравных условиях по сравнению с остальными, когда эти 2 клуба бойкотируют сделки, на которые согласны остальные, когда они запускают Суперлигу, невыгодную остальным, и т.д. В АПЛ гораздо меньше скандалов и куда больше совместно принятых решений. Экономический фактор, правда, тоже сказывается: Англия существенно богаче Испании. Но этот фактор не может объяснить отставание, например, Бундеслиги.
потому что "легенда должен красиво завершить карьеру дома"? ну это ж тупо))
будет сродни возвращению Роналду в МЮ - хватит на полсезона.
потому что все, что строит Хави пойдет коту под хвост 😎
[хотя я сам - за возвращение Леонеля. чисто for fun 😀]
Продлить Бускетса на год с зарплатой в 6-7млн. евро и слить Лангле и Умтити. Взять за 30-40 млн. в нападение подмену Лёве и играть тем, что есть следующий сезон