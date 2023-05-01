Рэпер Snoop Dogg – претендент на покупку «Оттавы». Он входит в часть консорциума, желающего приобрести клуб

Теги Оттава бизнес НХЛ Хоккей

Snoop Dogg может купить клуб НХЛ.

Рэпер объединился с предпринимателем и кинопродюсером Неко Спарксом в попытке приобрести «Оттаву».

«Он страстно вовлечен. У него есть идеи. Он взволнован. Он хочет эту команду», – сообщил источник о намерениях рэпера в отношении заявки на покупку клуба.

Также известно, что на приобретение «Оттавы» претендует Райан Рейнольдс.

Актер и его партнеры из строительной компании Remington Group готовы предложить за канадский клуб более миллиарда долларов.

В марте сообщалось, что НХЛ завершила первый раунд заявочной кампании на покупку «Сенаторс». Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.

Отмечается, что заявку Спаркса не отпугивает цена в миллиард долларов, но нет информации о том, какую долю своих средств вложил Snoop Dogg.

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8 комментариев

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DenisBu
Новая эмблема клуба не будет сильно похожа на эмблему Торонто?
+12
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Sobachkin
Отсыпет им ... и может попрет
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Иван Буренков
Будет весëлая команда, если всё получится)))
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Super Bock
Ответ DenisBu
Новая эмблема клуба не будет сильно похожа на эмблему Торонто?
Вместо центуриона будет сам Снуп Дог с косяком )
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Кавабунга Шреддоголовый
Эмблему менять не будут?
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Cube Litening C:68X
ЛЛ Кул Джей не хочет подключиться к сделке? 😁
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jonnysilverhand01
Оттава Каннабис ?
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