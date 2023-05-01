Рэпер Snoop Dogg – претендент на покупку «Оттавы». Он входит в часть консорциума, желающего приобрести клуб

Snoop Dogg может купить клуб НХЛ.

Рэпер объединился с предпринимателем и кинопродюсером Неко Спарксом в попытке приобрести «Оттаву».

«Он страстно вовлечен. У него есть идеи. Он взволнован. Он хочет эту команду», – сообщил источник о намерениях рэпера в отношении заявки на покупку клуба.

Также известно, что на приобретение «Оттавы» претендует Райан Рейнольдс.

Актер и его партнеры из строительной компании Remington Group готовы предложить за канадский клуб более миллиарда долларов.

В марте сообщалось, что НХЛ завершила первый раунд заявочной кампании на покупку «Сенаторс». Крайний срок для второго раунда заявок – 15 мая.

Отмечается, что заявку Спаркса не отпугивает цена в миллиард долларов, но нет информации о том, какую долю своих средств вложил Snoop Dogg.