Триллер от «Барсы», Ивич возглавил «Краснодар», 9 шайб СКА, рекорд Клэбо, победы «Интера» и «Юве», гол Миранчука, Роналду пока не сыграет за «Аль-Наср» и другие новости

1. «Барселона» неожиданно выдала триллер в Кубке Испании, одолев «Интерсити» из 3-й лиги (4:3) в дополнительное время. Соперник трижды отыгрывался, Ансу Фати забил победный мяч на 103-й минуте. «Атлетико» победил «Овьедо» и другие результаты.

2. Сербский тренер Владимир Ивич возглавил «Краснодар». Сторожук будет тренировать «Краснодар-2».

3. КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Северсталь», СКА забил 9 голов «Трактору», «Салават» победил «Локомотив».

4. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл гонку преследования свободным стилем на четвертом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски». Это 15-я победа Клэбо на «Тур де Ски», он превзошел рекорд Йохауг и Ковальчик. Шведка Фрида Карлссон победила в женской гонке.

5. «Интер» победил «Наполи» (1:0), нанеся команде Лучано Спаллетти первое поражение в этой Серии А, а «Ювентус» одолел «Кремонезе» (1:0) благодаря голу Милика на 91-й минуте. У «Юве» 7 побед подряд в Серии А с общим счетом 13:0.

Алексей Миранчук забил «Вероне» ударом в девятку из-за пределов штрафной. У хавбека 4 (3+1) очка в 10 матчах Серии А. Остальные результаты – здесь.

6. МЧМ. В 1/2 финала Канада победила США (6:2), Швеция проиграла Чехии (1:2) в овертайме.

7. «Тоттенхэм» забил 4 гола «Кристал Пэлас». Харри Кейн сделал дубль в 300-м матче в АПЛ, у него 198 голов в турнире.

8. НХЛ. «Нью-Джерси» обыграл «Детройт» (5:1). Другие результаты – здесь.

9. Криштиану Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайшее время. Форвард не отбыл 2-матчевую дисквалификацию за разбитый телефон мальчика с аутизмом.

Также стали известны некоторые подробности конфликта игрока с агентом Жорже Мендешем. Он советовал Роналду не уходить из «МЮ» и принять роль в команде, а Криштиану звонил руководителю европейского клуба, чтобы договориться о переходе. Роналду расстроился, что ему не нашли клуб из Лиги чемпионов летом, а Мендеш разочаровался из-за отказа игрока признать, что найти такую команду невозможно.

10. НБА. «Кливленд» одолел «Финикс», «Хьюстон» проиграл «Новому Орлеану». Остальные результаты – здесь.

11. Спортивный суд оставил в силе трехматчевую дисквалификацию Роберта Левандовского. «Барселона» больше не будет оспаривать решение.

12. Лионелю Месси устроили чемпионский коридор игроки и сотрудники «ПСЖ». Аргентинец вернулся в клуб после ЧМ-2022.

13. Трансферные новости. «Краснодар» купил бразильского хавбека Кади у «Карабаха». «Фиорентина» и Кокорин расторгнут контракт, с «Арисом» идут переговоры о бесплатном переходе. «Спартак» близок к подписанию правого защитника «Бенфики» Тавареша. У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата. «ПСЖ» может продать Неймара летом за 100 млн евро, клуб хочет вывести Месси и Мбаппе на первый план.

Больше трансферных новостей – в ленте тега.

14. Валерий Карпин поужинал с футболистами сборной Эстонии. Эстонские болельщики их осудили, игрокам пришлось извиняться.

15. Карим Бензема признан спортсменом года во Франции по версии спортивных журналистов. Мбаппе занял 2-е место.

16. Жерар Пике может возобновить карьеру в своем клубе «Андорра» во 2-м испанском дивизионе.

17. «Динамо» призвало болельщиков оформлять Fan ID, предложив подарки по программе лояльности.

18. Дакар-2023. 4-й этап. Себастьян Леб выиграл у Петеранселя и Сайнса-старшего, Барреда Борт и Мацик победили в своих классах.

Цитаты дня.

Олег Романцев: «Хочу, чтобы ФИФА и УЕФА одумались и вернули Россию в турниры. Вспомнили, каких звезд подарил миру наш футбол»

Роман Ротенберг: «Макаров превзошел бы Гретцки, если бы играл в НХЛ, потому что был величайшим хоккеистом. Это все челябинская школа»

«Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео

«У нас такая страна: чем нам тяжелее, тем сильнее мы становимся». Осинькин о российском футболе

«Слава Роналду не должна стать инструментом спортивного отбеливания Саудовской Аравии. Он должен высказаться о проблемах с правами человека». Amnesty International о Криштиану в «Аль-Насре»