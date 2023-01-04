Спортивный суд оставил в силе трехматчевую дисквалификацию Левандовского. «Барса» может обжаловать решение в суде общей юрисдикции
Суд принял решение относительно дисквалификации Роберта Левандовского.
Напомним, нападающий «Барселоны» был удален в матче Ла Лиги против «Осасуны» (2:1). За поведение на той игре его дисквалифицировали на 3 игры.
Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора. Это позволило поляку принять участие в матче против «Эспаньола» (1:1).
Спортивный административный суд принял решение оставить дисквалификацию Левандовского в силе, сообщает As. Таким образом, если «Барса» снова не подаст апелляцию в суды общей юрисдикции, поляк не сможет сыграть против «Атлетико», а также пропустит матчи Ла Лиги против «Хетафе» и «Жироны».
Дисквалификация игрока не распространяется на игры в других турнирах.
Пока они свободны )))