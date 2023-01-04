Спортивный суд оставил в силе трехматчевую дисквалификацию Левандовского. «Барса» может обжаловать решение в суде общей юрисдикции

Теги Барселона Хетафе Атлетико Ла Лига дисквалификации Роберт Левандовски Жирона Футбол

Суд принял решение относительно дисквалификации Роберта Левандовского.

Напомним, нападающий «Барселоны» был удален в матче Ла Лиги против «Осасуны» (2:1). За поведение на той игре его дисквалифицировали на 3 игры.

Каталонский клуб обратился в центральный суд Мадрида, и он отложил начало действия дисквалификации до принятия окончательного решения по поводу этого спора. Это позволило поляку принять участие в матче против «Эспаньола» (1:1). 

Спортивный административный суд принял решение оставить дисквалификацию Левандовского в силе, сообщает As. Таким образом, если «Барса» снова не подаст апелляцию в суды общей юрисдикции, поляк не сможет сыграть против «Атлетико», а также пропустит матчи Ла Лиги против «Хетафе» и «Жироны». 

Дисквалификация игрока не распространяется на игры в других турнирах. 

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31 комментарий

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Иван Никулин
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Ответ ЧИКО
Очень редко суды отменяют такие решения арбитра. Что есть, то есть…раньше начнётся отсчёт матчей, раньше закончиться. Тем более, что в январе соперники не самые сильные. Надо было его включать в сегодняшнюю заявку и выпускать в случае необходимости. От нынешней барсы можно ждать что угодно и мог бы пригодиться. Дали отдохнуть? а скажите аж от чего он устал? Провёл на ЧМ ничего не говорящих 4 матча, забил один пенальти и уехал домой. Он почти месяц отдыхает. Пусть Чави строит игру без Левандовского и может другие форварды, если таковы есть в Барсе, больше проявят себя. Посмотри что будет сегодня. Вчера Реал тоже еле выиграл и опять в концовке матча… Честно говоря, тревога на душе присутствует….тфу- тфу-тфу
не ну если в кубке не обыгрывать в футболе любителей то тогда в футболе делать нечего)да даже барса б должна соперника в кубке громить,а основная команда тем более должна проходить не зависимо от состояния поля и состава на игру
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Boni Jek
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Испанская футбольная мафия
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Иван Никулин
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Ответ Fan of Sport
Реально идиотизм, дали бы обычную 1 матчевую дисквалификацию (3 матча это перебор) и Левандовски спокойно пропустил матч против Эспаньола, а сейчас устроили кашу.
а чего еще ждать от федерации спорта президент которой является болельщиком реала))вот и вставляют палки в колеса барсы как могут.но уверен барса выйдет победителем из всей этой ситуации
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Alexandr Donskoy
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нытье в продолжении
Куда лезешь ?любитель
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
Безусловно
Понял
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ЧИКО
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Очень редко суды отменяют такие решения арбитра. Что есть, то есть…раньше начнётся отсчёт матчей, раньше закончиться. Тем более, что в январе соперники не самые сильные. Надо было его включать в сегодняшнюю заявку и выпускать в случае необходимости. От нынешней барсы можно ждать что угодно и мог бы пригодиться. Дали отдохнуть? а скажите аж от чего он устал? Провёл на ЧМ ничего не говорящих 4 матча, забил один пенальти и уехал домой. Он почти месяц отдыхает. Пусть Чави строит игру без Левандовского и может другие форварды, если таковы есть в Барсе, больше проявят себя. Посмотри что будет сегодня. Вчера Реал тоже еле выиграл и опять в концовке матча… Честно говоря, тревога на душе присутствует….тфу- тфу-тфу
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Рустам Атаев
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Все куплено
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
Протеин тоже?
Безусловно
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
Порошки обхожу стороной
Протеин тоже?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Alexandr Donskoy
Перес и Ко в действие
Нытье в продолжении
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
А имба энерджи че не пьешь? Или это развод
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Игорь Новиков
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Ответ Adam Murdalov
И за чем было все это делать ?
Чтобы он не сыграл с Атлетико)))
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Гамарджоба Генацвале
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А почему решение принял центральный суд Мадрида, который разрешил ему сыграть в матче с Эспаньолом? Разве это в его компетенции? Почему не передали рассмотрение дела сразу в спортивный суд?
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
Сначала нашёл в бутылке. Где-то через неделю стали в банке чаще продавать
А имба энерджи че не пьешь? Или это развод
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Iuasamotu
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При всём уважении к Барсе и лично товарищу Роберту, Левандовский повёл себя скверно, ибо целеспрямованно провёл агрессивную атаку против своего коллеги, футболиста. Такого от поляка никто не ожидал, ибо он всегда казался воплошением добра и человеческой католической благости.
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
Выпил из бутылки, присел и принялся за банку?
Сначала нашёл в бутылке. Где-то через неделю стали в банке чаще продавать
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Alexandr Donskoy
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Fireman7
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Не было там ничего такого, чтобы давать 3 матча дисквалификации. Явно кое кто убирает конкурента
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GuruFutbola
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Ответ Direct free kick
Конечно. И в бутылке и в банке
Выпил из бутылки, присел и принялся за банку?
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Ramil Usmanov
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Дурдом, одним словом. Ла Лига превращается в балаган.
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Direct free kick
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Ответ GuruFutbola
Торнадо энерджи попил уже? Со вкусом кактуса
Конечно. И в бутылке и в банке
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человек-муравей человек-физрук
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кто бы сомневался что с Атлетико не дадут сыграть. это не Эспаньол
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OldRedWhite
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В Гаагу сразу !
Пока они свободны )))
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Александр Зубков
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Ответ Криштиану Роналду
Эспаньол 🗿🗿🗿
Жирона 😂😂😂
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Никита Мальковский
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Сложно будет без Лëвы против автобуса
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