Капризов сделал дубль и попал в крестовину в матче с «Тампой». У него 22+25 в 37 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:1).

Россиянин забросил победную шайбу в начале 2-го периода и забил в пустые ворота на 58-й минуте.

Капризов набрал 47-е (22+25) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.

Также в конце второго периода нападающий броском после финта из-под ног попал в крестовину.

Сегодня за 17:10 (4:07 – в большинстве) у Капризова 6 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».