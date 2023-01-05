Капризов сделал дубль и попал в крестовину в матче с «Тампой». У него 22+25 в 37 играх

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:1).

Россиянин забросил победную шайбу в начале 2-го периода и забил в пустые ворота на 58-й минуте.

Капризов набрал 47-е (22+25) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.

Также в конце второго периода нападающий броском после финта из-под ног попал в крестовину.

Сегодня за 17:10 (4:07 – в большинстве) у Капризова 6 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».

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14 комментариев

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Камиль Мухаметшин
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Кирилл сможет очень много рекордов переписать в Миннесоте. Кирилл очень грамотно все сделал - очень хорошо зарекомендовал себя в КХЛ, и уже будучи окрепшим и сформировавшимся игроком поехал в НХЛ. Результаты видите сами. Молодым игрокам стоит у него поучится!
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t0ni12
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Ответ Crenk
У него же пятилетний был Полтора Чемпа прошло
То ли я чего-то не догоняю, то ли вы рофлите.

За 3,5 года до конца контракта должен уверенно выйти на первое место (с)

Как он может выйти на 1е место за 3,5 года до конца, если этот момент уже СЕЙЧАС, а шайб ему нужно забить еще 123?
Может все-таки кое-кто в своем посте знаки препинания потерял и смысл исказился? Ответ очевиден.
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t0ni12
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Ответ Molzahn
А я что написал? Возьмите-ка букварь в руки, сударь, - откроете для себя много интересного.
Учебники по логике и арифметике тоже пригодятся.
P. S. Кажется понял в чем проблема. Но опять же не во мне, а в твоей пунктуации.
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Кино Музыка
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Есть шансы догнать Кучерова. Никита, как и вся Тампа, играет в экономном режиме - на кону поход за очередной чашкой. У Миннесоты этой надежды нет, в лучшем случает проход через первый раунд. Можно выкладываться здесь и сейчас, что команда и делает. Игра идет, на нынешнем кураже Кирилл должен набрать прилично очков.
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Владимир Кувшинов
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Ответ Molzahn
Лучшие снайперы за всю историю Миннесоты 1. Габорик - 219 в 502 2. Койву - 205 в 1028 3. Паризе - 199 в 558 4. Цукер - 132 в 456 5. Брюнетт - 119 в 489 6. Э. Стаал - 111 в 311 7. Нидеррайтер - 110 в 434 8. Бушар - 106 в 565 9. Спёрджен - 104 в 809 10. Капризов - 96 в 173 ... 14. Эрикссон Эк - 82 в 380 ... 17. Дамба - 79 в 556 ... 21. Зуккарелло-Осен - 66 в 214 22. Фолиньо - 63 в 360. За 3,5 года до конца контракта должен уверенно выйти на первое место.
Спасибо за информацию! Не знал что у Кирюхи соточка на горизонте!!
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Breadman
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Кирюха тащит Миннесоту в плей-офф! 🤘
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besik
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Эх, если бы забил с финтом был бы шедевр)
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Дэн Селедкин
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Первый гол Капризова ну просто красота - классная заготовчка! Ну а с крестовиной там вообще шедевр - финт то не красоты ради, а конкретно по делу был.
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Molzahn
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Ответ t0ni12
Чего? У Капризова 3,5 года по контракту прямо сейчас осталось.
А я что написал?
Возьмите-ка букварь в руки, сударь, - откроете для себя много интересного.
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Crenk
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Ответ t0ni12
Чего? У Капризова 3,5 года по контракту прямо сейчас осталось.
У него же пятилетний был
Полтора Чемпа прошло
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t0ni12
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Ответ Molzahn
Лучшие снайперы за всю историю Миннесоты 1. Габорик - 219 в 502 2. Койву - 205 в 1028 3. Паризе - 199 в 558 4. Цукер - 132 в 456 5. Брюнетт - 119 в 489 6. Э. Стаал - 111 в 311 7. Нидеррайтер - 110 в 434 8. Бушар - 106 в 565 9. Спёрджен - 104 в 809 10. Капризов - 96 в 173 ... 14. Эрикссон Эк - 82 в 380 ... 17. Дамба - 79 в 556 ... 21. Зуккарелло-Осен - 66 в 214 22. Фолиньо - 63 в 360. За 3,5 года до конца контракта должен уверенно выйти на первое место.
Чего? У Капризова 3,5 года по контракту прямо сейчас осталось.
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corazón blanco
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Ответ Molzahn
Лучшие снайперы за всю историю Миннесоты 1. Габорик - 219 в 502 2. Койву - 205 в 1028 3. Паризе - 199 в 558 4. Цукер - 132 в 456 5. Брюнетт - 119 в 489 6. Э. Стаал - 111 в 311 7. Нидеррайтер - 110 в 434 8. Бушар - 106 в 565 9. Спёрджен - 104 в 809 10. Капризов - 96 в 173 ... 14. Эрикссон Эк - 82 в 380 ... 17. Дамба - 79 в 556 ... 21. Зуккарелло-Осен - 66 в 214 22. Фолиньо - 63 в 360. За 3,5 года до конца контракта должен уверенно выйти на первое место.
Главное, чтобы травмы обходили стороной. Очень мощные показатели у Кирилла.
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Кино Музыка
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С очень мощным настроем играл. Заводил всю команду.
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Molzahn
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Лучшие снайперы за всю историю Миннесоты
1. Габорик - 219 в 502
2. Койву - 205 в 1028
3. Паризе - 199 в 558
4. Цукер - 132 в 456
5. Брюнетт - 119 в 489
6. Э. Стаал - 111 в 311
7. Нидеррайтер - 110 в 434
8. Бушар - 106 в 565
9. Спёрджен - 104 в 809
10. Капризов - 96 в 173
...
14. Эрикссон Эк - 82 в 380
...
17. Дамба - 79 в 556
...
21. Зуккарелло-Осен - 66 в 214
22. Фолиньо - 63 в 360.

За 3,5 года до конца контракта должен уверенно выйти на первое место.
+15
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