Капризов сделал дубль и попал в крестовину в матче с «Тампой». У него 22+25 в 37 играх
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:1).
Россиянин забросил победную шайбу в начале 2-го периода и забил в пустые ворота на 58-й минуте.
Капризов набрал 47-е (22+25) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.
Также в конце второго периода нападающий броском после финта из-под ног попал в крестовину.
Сегодня за 17:10 (4:07 – в большинстве) у Капризова 6 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».
За 3,5 года до конца контракта должен уверенно выйти на первое место (с)
Как он может выйти на 1е место за 3,5 года до конца, если этот момент уже СЕЙЧАС, а шайб ему нужно забить еще 123?
Может все-таки кое-кто в своем посте знаки препинания потерял и смысл исказился? Ответ очевиден.
P. S. Кажется понял в чем проблема. Но опять же не во мне, а в твоей пунктуации.
Возьмите-ка букварь в руки, сударь, - откроете для себя много интересного.
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За 3,5 года до конца контракта должен уверенно выйти на первое место.