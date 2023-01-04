Олег Романцев: «Хочу, чтобы ФИФА и УЕФА одумались, и вернули Россию в турниры. Вспомнили, каких звезд подарил миру наш футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Олег Романцев Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев пожелал, чтобы сборную России вернули в международные турниры.

– Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чем вам особенно запомнилась встреча нового 1989 года, в котором вам предстояло возглавить «Спартак» и завершить его золотой победой?

– Знаете, я, как и Николай Петрович Старостин, не очень люблю праздники. Возможно, поэтому они и не остаются в памяти. Как и тот, о котором вы спросили.

Все было как обычно – собрались семьей за новогодним столом, открыли шампанское. Тем более через пару дней надо было лететь на сбор. Футбольные темы не обсуждали.

А жена вообще узнала, что я буду тренировать «Спартак», из газет. Но по тому, как тот год завершился, можно считать, что встреча его удалась на все сто. Хотя никаких желаний я не загадывал.

– И в нынешнюю новогоднюю ночь тоже не стали желание загадывать?

– Вот в эту ночь решил отступить от правила. Прежде всего хочу, чтобы чиновники из ФИФА и УЕФА одумались, вспомнили, каких звезд подарил наш футбол миру, и вернули России право участия во всех турнирах.

А еще очень хотелось бы, чтобы наши футбольные руководители нашли общий язык с болельщиками и пошли на компромисс в решении проблем с посещением матчей чемпионата. Ведь пока они остаются, от этого прежде всего страдает футбол.

Ну и, конечно, желаю золотой концовки сезона моему «Спартаку» и всем нашим болельщикам! Вместе мы сильнее! – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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114 комментариев

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Ответ EAstman
Ты сам ответил. Блохин, Саленко, Беланов, Воронин, Зинченко , продолжить?
Блохин и Беланов советские, Шева тож воспитанник советской школы, как и Воронин. Зинченко звезда?
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Алексей Гусев
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Ответ -Ancient-
В свете последних событий в первую очередь стоит вспомнить,что принёс так называемый "русский мир" и продолжает нести.И одумываться стоит совершенно другим лю....нелюдям.
правда, что принес, старну всего лишь дал, территорию постоянно увиличивал, потом независимость. А про нелюдей соглашусь с вами, нелюдей с банковой пора бы уже сменить...
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j30
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Ответ andrei bomber
Каких ?
яшин дасаев нетто воронин понедельник карпин мостовой аршавин черенков, в. иванов численко и многие многие другие
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Yaroslav Mudritsky
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Нам только каяться надо, каяться на коленях перед УЕФА и ФИФА, каждый день и проситься назад (с)
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Злобный Конь
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Ничего страшного для Романцева, у которого сегодня ДР кстати, что украинские клубы и сборные не могут играть на своих домашних стадионах,и причина тосу - военное вторжение России,постоянные бомбардировки инфраструктуры? Ничё,всё норм? А тут ожиревших паспортистов не допускают до международных турниров,ой катастрофа-катастрофа.
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Алексей Гусев
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Ответ bengalsckyzh
"ФИФА и УЕФА одумались, вспомнили, каких звезд подарил наш футбол миру, и вернули России право участия во всех турнирах". А... Остальные как? НЕ футболисты..? На них всех болт положить... Так что ли???
Остальные? Кто?
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Deutsche Fan
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Романцев трезвого человека:«Хочу, чтобы Путин прекратил войну, вернув Россию в футбольные турниры ФИФА и УЕФА»

Возможно он так и сказал, но про себя.
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Alek88
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Ответ Уся Ваткин
Они одумались ещё 9 лет назад, когда выбрали европейский вектор развития. Где вы были все эти 9 лет?
они бандили вандас
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circassian*
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Ответ Мистер Уайт
Онопку
Принято.
Возвращаем.
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EAstman
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Ответ Алексей Гусев
ахахаахх кто? 1 Шева?
Ты сам ответил. Блохин, Саленко, Беланов, Воронин, Зинченко , продолжить?
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art.shu05@gmail.com
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Ответ Алексей Гусев
а если убрать колонии США и Британии из "голосующих" в совбезе? а по поводу высера на счет "под дулами автоматов" с тобой всё ясно)))
Если убрать то никто за них и не проголосует
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All These Things I Hate
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Ответ Ivan Balashov
Советую посмотреть соотношение стран, признавших и непризнавших независимость Косово. Оно приблизительно равное, что делает Косово ДЕЙСТВИТЕЛЬНО спорной территорией. А эти псевдореферендумы под дулами автоматов и с риском угодить в тюрьму или на тот свет при открытом высказывании проукраинской позиции даже Лукашенко не признал.
А псевдореферндумами они стали из-за того что не угодны западу? 😂😂😂
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art.shu05@gmail.com
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Ответ Ivan Balashov
Советую посмотреть соотношение стран, признавших и непризнавших независимость Косово. Оно приблизительно равное, что делает Косово ДЕЙСТВИТЕЛЬНО спорной территорией. А эти псевдореферендумы под дулами автоматов и с риском угодить в тюрьму или на тот свет при открытом высказывании проукраинской позиции даже Лукашенко не признал.
Какие автоматы? Эти референдумы полное волеизъявление мирных жителей
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Ответ Уся Ваткин
Они одумались ещё 9 лет назад, когда выбрали европейский вектор развития. Где вы были все эти 9 лет?
И к чему он вас привел?
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Фанат Сан-Марино
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Мы подарили миру самого Тихоновецкого, который забивал не только голы
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Алексей Гусев
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Ответ Алмат Тлеуов
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всех гражданских Украинцев убитых из-за Россиян? десяток наберется?
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Сергей Афанасьев
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Ответ Алексей Гусев
устраивая геноцид населения Донбасса? И да, как с европейским вектором? за 9 лет что то изменилось? Мы были? А были ли поводы объявления того что было объявленно 24 февраля?
На каком участке фронта находишься ?
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Ответ Jordan95
Киевлянин Блохин, игрок Динамо Киев и тренер сборной Украины. Легенда российского футбола, угу. Забыл ещё Шевченко добавить))))
А Блохин играл за сборную Украины?) сколько голов забил?)
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Алексей Гусев
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Ответ GerbertS
а не хочешь, чтоб один пенсионер в бункере одумался?
в Польском? Так ЗЕля вроди и не пенсионер пока что.
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Мукунку хороший
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С днём рожденья Олег Иванович!
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Злобный Конь
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Поезжай в Макеевку.
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Алексей Гусев
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Ответ Ivan Balashov
Советую посмотреть соотношение стран, признавших и непризнавших независимость Косово. Оно приблизительно равное, что делает Косово ДЕЙСТВИТЕЛЬНО спорной территорией. А эти псевдореферендумы под дулами автоматов и с риском угодить в тюрьму или на тот свет при открытом высказывании проукраинской позиции даже Лукашенко не признал.
а если убрать колонии США и Британии из "голосующих" в совбезе? а по поводу высера на счет "под дулами автоматов" с тобой всё ясно)))
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Mc′loud
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Одуматься - по другому адресу.
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Pigmalion
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Ответ vmakarov
Аленичев, забивал в финалах КУ и ЛЧ...много таких ?
Эдер забивал в финале ЧЕ? Теперь он великий из португальцев?
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Blink_
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Да отстаньте вы от Иваныча. Он человек не глупый и все прекрасно понимает
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