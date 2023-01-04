Олег Романцев: «Хочу, чтобы ФИФА и УЕФА одумались, и вернули Россию в турниры. Вспомнили, каких звезд подарил миру наш футбол»

пожелал, чтобы сборную России вернули в международные турниры.

– Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Чем вам особенно запомнилась встреча нового 1989 года, в котором вам предстояло возглавить «Спартак» и завершить его золотой победой?

– Знаете, я, как и Николай Петрович Старостин, не очень люблю праздники. Возможно, поэтому они и не остаются в памяти. Как и тот, о котором вы спросили.

Все было как обычно – собрались семьей за новогодним столом, открыли шампанское. Тем более через пару дней надо было лететь на сбор. Футбольные темы не обсуждали.

А жена вообще узнала, что я буду тренировать «Спартак», из газет. Но по тому, как тот год завершился, можно считать, что встреча его удалась на все сто. Хотя никаких желаний я не загадывал.

– И в нынешнюю новогоднюю ночь тоже не стали желание загадывать?

– Вот в эту ночь решил отступить от правила. Прежде всего хочу, чтобы чиновники из и одумались, вспомнили, каких звезд подарил наш футбол миру, и вернули России право участия во всех турнирах.

А еще очень хотелось бы, чтобы наши футбольные руководители нашли общий язык с болельщиками и пошли на компромисс в решении проблем с посещением матчей чемпионата. Ведь пока они остаются, от этого прежде всего страдает футбол.

Ну и, конечно, желаю золотой концовки сезона моему «Спартаку» и всем нашим болельщикам! Вместе мы сильнее! – сказал бывший главный тренер « ».