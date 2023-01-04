«Ювентус» выиграл 7 матчей Серии А подряд. Общий счет – 13:0
«Ювентус» выиграл первый матч после возобновления Серии А.
Туринцы обыграли «Кремонезе» в 16-м туре чемпионата Италии (1:0). Это была первая игра с момента возобновления сезона после паузы, связанной с проведением чемпионата мира.
Команда тренера Массимилиано Аллегри продлила победную серию в чемпионате – «бьянконери» выиграли седьмой матч подряд. Общий счет этих игр – 13:0.
Следующий матч в рамках Серии А «Юве» проведет 7 января – против «Удинезе».
Игра была похожа на предсезонку, двусторонка какая-то.
Все же надеюсь, эта команда заиграет, я видел такую реконструкцию, под нее позвали в последний раз Траппатони.
Постепенно появились Торричелли, Таккинарди, Дель Пьеро, Де Ливио, Раванелли, Дешам...
Вдруг заиграла команда.
Жду повтора, материал есть.