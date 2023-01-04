«Ювентус» выиграл 7 матчей Серии А подряд. Общий счет – 13:0

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Кремонезе Футбол

«Ювентус» выиграл первый матч после возобновления Серии А.

Туринцы обыграли «Кремонезе» в 16-м туре чемпионата Италии (1:0). Это была первая игра с момента возобновления сезона после паузы, связанной с проведением чемпионата мира.

Команда тренера Массимилиано Аллегри продлила победную серию в чемпионате – «бьянконери» выиграли седьмой матч подряд. Общий счет этих игр – 13:0.

Следующий матч в рамках Серии А «Юве» проведет 7 января – против «Удинезе». 

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джамал Абакаров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сегодня Кремонезе даже поинтереснее самого Ювентуса был .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onsigne
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ 2RIN
Один раз случайность, два раза отскочили, три раза повезло, но СЕМЬ матчей это не абсурд, это сухие факты
Ну вот как раз "три раза повезло", остальные четыре раза по делу (наверное) - примерно так и сложилась победная сухая серия Юве. Но это по-прежнему абсурд, на уровне находящегося в топах бундеслиги Униона, который правда закономерно начал тонуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2RIN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ onsigne
Наверное, одна из самых абсурдных сухих серий, учитывая, как их трепали Кремонезе и Верона, сколько моментов не реализовал Интер...
Один раз случайность, два раза отскочили, три раза повезло, но СЕМЬ матчей это не абсурд, это сухие факты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Захар Кривостоев
Пашок он и есть **шок…
Ой дурак
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onsigne
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наверное, одна из самых абсурдных сухих серий, учитывая, как их трепали Кремонезе и Верона, сколько моментов не реализовал Интер...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
drow elf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Перед смертью не надышишься. Очередное Кальчополли им светит.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Захар Кривостоев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ pasha10
Захар он и есть захар...
Пашок он и есть **шок…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Милчик
Кремонезе больше заслужил победы, но Милик выручил, забив из не очень опасного штрафного
Чем заслужил ? Xg 0.91 против 1.55 у Юве , удары в створ 3-8 , голевые моменты 0-2 , лучший игрок матча вратарь Кремонезе с 8.3 ( sofascore) . Так чем заслужил то ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лапин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну вот тренера сменили и сразу результат появился. А, стоп...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miguel_diaz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Левая бровь Анчелотти
Не команда, а каличи, если честно. Слава богу, что победили 18 место… впринципе если будет результат по такой игре дальше (я в это не особо верю) то будет прекрасно, а если все пойдет по жопе то это расставание с аллегри и назначение настоящего топ тренера летом
Вам Ювентийцам всегда похрен на игру лишь бы результат был)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miguel_diaz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тухлятина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Захар Кривостоев
Мамкины ставочники должны страдать, всё верно.
Захар он и есть захар...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
superpab
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Милие красиво положил конечно. Без шансов для вратаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan99P
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как с такой говно-игрой у них серия без пропущенных? Их Кремонезе должны были продырявить сегодня дважды
Пока ты один продырявленный остаёшься.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2RIN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ dato akhaladze
Аньели ушёл а кабинет остался. Как отменили второй гол даже не просмотрев ВАР наверное только местным мафиози известно.
Там достаточно иметь голову и глаза, перед голом было нарушение на Данило
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2RIN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Игры не было. Игра была похожа на предсезонку, двусторонка какая-то. Все же надеюсь, эта команда заиграет, я видел такую реконструкцию, под нее позвали в последний раз Траппатони. Постепенно появились Торричелли, Таккинарди, Дель Пьеро, Де Ливио, Раванелли, Дешам... Вдруг заиграла команда. Жду повтора, материал есть.
Считай первая игра сезона, плюс против Юве даже самый андердогный клуб выдает матч жизни, тем приятнее 3 очка, поздравляю🤝
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Green grass
Как и барса в Ла лиге.
Бчк в целом мало моментов и ударов у ворот допускает, уровень Ла лиги слабый очень, а тут Кремонезе имел много моментов и два каркаса
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Green grass
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как с такой говно-игрой у них серия без пропущенных? Их Кремонезе должны были продырявить сегодня дважды
Как и барса в Ла лиге.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dato akhaladze
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аньели ушёл а кабинет остался. Как отменили второй гол даже не просмотрев ВАР наверное только местным мафиози известно.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olegio rosso
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аллегрибол конечно для гурманов. Но ведь работает
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Матвеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рома Алиев
Аллегри мудак Вывел молодняк Экспресс пропал
На ставочников всем по барабану благо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Никулин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Delantero812
Аллегри аут Хотя подождите..
ну чемпионнат выиграть с аллегри нереально))если болельщиков юве устраивает борьба за зону лч то окей)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Медленно но верно. Может игра и не яркая как хотелось бы, но главное результат.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Игры не было.
Игра была похожа на предсезонку, двусторонка какая-то.

Все же надеюсь, эта команда заиграет, я видел такую реконструкцию, под нее позвали в последний раз Траппатони.
Постепенно появились Торричелли, Таккинарди, Дель Пьеро, Де Ливио, Раванелли, Дешам...
Вдруг заиграла команда.
Жду повтора, материал есть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hoodie melo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ставить Кьезу на правый фланг обороны, физрук себе ничего не меняет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий