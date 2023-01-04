Карпин поужинал с футболистами сборной Эстонии. Эстонские болельщики их осудили: «Это неприемлемо»

стал участником скандала в Эстонии.

Главный тренер сборной России на праздники поехал домой вместе с семьей.

В Эстонии перед Новым годом он посетило встречу с бывшими и действующими футболистами. Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов.

Фото: instagram.com/andreistep79

На встрече также были капитан сборной Эстонии Константин Васильев, форвард , тренер , а также бывшие футболисты – , Артур Котенко, , Евгений Новиков, , Игорь Морозов.

Встреча эстонских футболистов с тренером сборной России и «Ростова» не понравилась объединению эстонских болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.

«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы.

Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – говорится в заявлении фанатов.

В группе об эстонском футболе на фэйсбуке после этого создали опрос относительно того, подходит ли Васильев на роль капитана национальной сборной. 35% ответили «да», 65% – «нет».

«Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу», – сказал Soccernet полузащитника «Флоры» Васильев.

«Степанов пригласил, и мы даже не знали, кто придет. Нам также было удивительно, что [Карпин] пришел», – дал комментарий для Postimees нападающий «Флоры» Зенев.

Он добавил, что, насколько ему известно, Степанов был знаком с Карпиным, но никто из членов команды не знал Валерия до этого.

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними.

Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни», – сказал Delfi президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

Он также подчеркнул, что не имеет отношения к организации ужина с участием футболистов и Карпина.

Напомним, Карпин родился в Нарве в 1969 году. У него есть паспорт гражданина РФ.

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