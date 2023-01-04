Карпин поужинал с футболистами сборной Эстонии. Эстонские болельщики их осудили: «Это неприемлемо»

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Валерий Карпин стал участником скандала в Эстонии.

Главный тренер сборной России на праздники поехал домой вместе с семьей.

В Эстонии перед Новым годом он посетило встречу с бывшими и действующими футболистами. Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов.

Фото: instagram.com/andreistep79

На встрече также были капитан сборной Эстонии Константин Васильев, форвард Сергей Зенев, тренер Андреса Опер, а также бывшие футболисты – Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов.

Встреча эстонских футболистов с тренером сборной России и «Ростова» не понравилась объединению эстонских болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.

«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы.

Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – говорится в заявлении фанатов.

В группе об эстонском футболе на фэйсбуке после этого создали опрос относительно того, подходит ли Васильев на роль капитана национальной сборной. 35% ответили «да», 65% – «нет».

«Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу», – сказал Soccernet полузащитника «Флоры» Васильев.

«Степанов пригласил, и мы даже не знали, кто придет. Нам также было удивительно, что [Карпин] пришел», – дал комментарий для Postimees нападающий «Флоры» Зенев.

Он добавил, что, насколько ему известно, Степанов был знаком с Карпиным, но никто из членов команды не знал Валерия до этого.

«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними.

Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни», – сказал Delfi президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.

Он также подчеркнул, что Эстонский футбольный союз не имеет отношения к организации ужина с участием футболистов и Карпина.

Напомним, Карпин родился в Нарве в 1969 году. У него есть паспорт гражданина РФ.

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161 комментарий

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bolshoi72
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Ответ Nick Crosier
Человек,который родился в Эстонии,поужинал на исторической Родине. С этими повсеместными осуждениями и разборами где и что можно делать,а что нельзя скоро в туалет нельзя будет сходить,чтобы тебя в чем то не упрекнули.
Хорошо, что хоть евреи не замешаны или мусульмане... А то будут смотреть обрезан или нет)))
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9_volk
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если государство Эстония позволило Карпину въехать на свою территорию, то какие могут быть далее претензии?

к ответственности отстаивать какие "ценности эстонского государства" апеллируют контуженные на либерал-нацистской пропаганде?
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po-spravedlivosti
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"эстонские болельщики их осудили"
Соросята в деле
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Amigos88
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Ответ Aleksey Yashin
"они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы". Не стоит Балтийские страны и Польшу считать большей частью Европы. И какие такие ценности? Отменять людей, основываясь только на наличии у них какого-либо паспорта? Так это вроде нацизм называется.
Нет, нацизм - это когда ты считаешь, что твоя нация лучше других. Ну типа как у вас.
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Orson2074
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Ответ ekaterina_)))
В Эстонии же очень много русских. Именно поэтому мне всегда было немного забавно читать о какой-то глобальной русофобии по отношению к русским в Эстонии:) там буквально везде есть русскоговорящий персонал и тд.
руководитель отдела образования и культуры Силламяэ Аннели Рантс, рассказавшая о переходе на эстоноязычное образование, выразила оптимизм, поскольку считает, что городские детские сады и школы хотят и могут справиться с этим переходом. «Но это, безусловно, будет большим вызовом, поскольку, согласно данным переписи, только два процента жителей Силламяэ в настоящее время говорят дома по-эстонски.
___
А вообще, русофобии в Эстонии, как стране и народе, нет. Разжиганием и попыткой насильно "ассимилировать" местное русскоязычное меньшинство занимается государственный, прости Господи, аппарат.
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
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Ответ Winterburn
В октябре был неделю в Таллине на каникулах. Совершенно не скрывал, что я русский, везде говорил по русский, и вообще ни разу не встретил ни от одного человека хоть малейшего намека на неприязнь или что-нибудь подобное. Эстонцы как относились хорошо, так и относятся. А для Валеры так это вообще родная страна. Ну а так, пара отбитых политиков или активистов везде найдется.
О,появилась новая дочь офицера. Не все так однозначно,да?🤣
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tankist231
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Ответ Mega• Battman
Прочитав имена и фамилии, не скажешь что они эстонцы ))) в хорошем смысле.
Русские и украинские фамилии
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Jan T
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Ответ Кирилл.С-Пб
Не удивлюсь, если официант ему в тарелку плюнул...
Официантом трудитесь?
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popondopulo
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Ответ Winterburn
В октябре был неделю в Таллине на каникулах. Совершенно не скрывал, что я русский, везде говорил по русский, и вообще ни разу не встретил ни от одного человека хоть малейшего намека на неприязнь или что-нибудь подобное. Эстонцы как относились хорошо, так и относятся. А для Валеры так это вообще родная страна. Ну а так, пара отбитых политиков или активистов везде найдется.
Данные опроса при этом свидетельствуют, что таких людей не пара. При этом нечего не утверждаю, просто опираюсь на приведенные цифры.
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Диванный эксперт
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Ответ Winterburn
В октябре был неделю в Таллине на каникулах. Совершенно не скрывал, что я русский, везде говорил по русский, и вообще ни разу не встретил ни от одного человека хоть малейшего намека на неприязнь или что-нибудь подобное. Эстонцы как относились хорошо, так и относятся. А для Валеры так это вообще родная страна. Ну а так, пара отбитых политиков или активистов везде найдется.
Так они вроде не пускают россиян или врут в новостях?
Или только визы не дают?
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генгбенг
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Ответ Winterburn
В октябре был неделю в Таллине на каникулах. Совершенно не скрывал, что я русский, везде говорил по русский, и вообще ни разу не встретил ни от одного человека хоть малейшего намека на неприязнь или что-нибудь подобное. Эстонцы как относились хорошо, так и относятся. А для Валеры так это вообще родная страна. Ну а так, пара отбитых политиков или активистов везде найдется.
Я иван иванов живу в ингушетии. Никто меня не обижает ,живем дружно.
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bolshoi72
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Ответ encaro_one
Гражданин крайне недружественного государства в это тяжелое время не должен тренировать сборную. Отказывайся от эстонского гражданства и тогда тренируй ...
Делить на своих и чужих - это не к нам)))
Если кто-то с кем то поест, поспит или сходит в туалет - это их сугубо личное дело....
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tankist231
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Ответ Winterburn
В октябре был неделю в Таллине на каникулах. Совершенно не скрывал, что я русский, везде говорил по русский, и вообще ни разу не встретил ни от одного человека хоть малейшего намека на неприязнь или что-нибудь подобное. Эстонцы как относились хорошо, так и относятся. А для Валеры так это вообще родная страна. Ну а так, пара отбитых политиков или активистов везде найдется.
Нуу ништяк же
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Диванный эксперт
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
За неделю ты не заметишь. У тебя не было близких контактов и дел. Отношение к тебе выясняется в мелочах. Мало кто будет на тебя бросаться на улице и показывать, ведь это непристойно в приличном обществе. Пока что ты только турист, несущий им бабки. Я сейчас вообще не о русофобии, а о общем положении в мире, вне зависимости от страны.
А в Дагестане если жить а не как турист приехать, дадут развернуться местные?)
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BolxoB
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Ответ Mega• Battman
Они же лицимеры, ты просто попался на тех людей которые не против россии. А так посмотри как они меняют историю и история о ссср , посмотри как они ущемляет русский язык, культуру и людей которые говорят на нем. В школах больше нет русского языка. Во многих местах за русский язык штрафуют. Что Литва, Латвия и Эстония одно и тоже, сносят памятники ВОВ.
Ты ущемляешь язык, когда пишешь Россия с маленькой буквы, патриот.
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Eden Hazard
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Ответ Winterburn
В октябре был неделю в Таллине на каникулах. Совершенно не скрывал, что я русский, везде говорил по русский, и вообще ни разу не встретил ни от одного человека хоть малейшего намека на неприязнь или что-нибудь подобное. Эстонцы как относились хорошо, так и относятся. А для Валеры так это вообще родная страна. Ну а так, пара отбитых политиков или активистов везде найдется.
Каникулы каникулами, а ты год там поживи, туристической недели совсем мало для того чтоб узнать страну, особенности местные и характер.
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Nick Crosier
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Человек,который родился в Эстонии,поужинал на исторической Родине.
С этими повсеместными осуждениями и разборами где и что можно делать,а что нельзя скоро в туалет нельзя будет сходить,чтобы тебя в чем то не упрекнули.
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Marcus-light
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Ответ Виктор Ш.
В псевдопрогрессивном аморальном мире давным-давно агрессивное деструктивное меньшинство спокойно ломает волю и навязывает свои правила аморфному (псевдосвободному) большинству, так что не удивлюсь как эти 15 наверное и правда нормальных ребят извиняться будут в недалеком будущем, рассказывать что-то из серии что «враг не дремлет» и прокрался к ним за стол.
Наверняка так и будет)
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jbnhbp8w5h
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Ответ Aleksey Yashin
"они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы". Не стоит Балтийские страны и Польшу считать большей частью Европы. И какие такие ценности? Отменять людей, основываясь только на наличии у них какого-либо паспорта? Так это вроде нацизм называется.
Ты бы хоть загуглил, что такое нацизм, позорище)))
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encaro_one
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Гражданин крайне недружественного государства в это тяжелое время не должен тренировать сборную.
Отказывайся от эстонского гражданства и тогда тренируй ...
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СИ
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Не надо забывать что Карпина нанял на работу РФС. ( прим. Уволили Черчесова с которым команда давали результат. Мы не вышли напрямую из группы на чм22 и плохо отыграли три последних товарняка).
Крымские футбольные Федерации до сих пор не в составе РФС. РФСом до сих пор не решён вопрос о переходе в Азию .Депутатами Мироновым и Кузнецовым был запрос в фсб и прокуратуру по высказываниям бывшего генсека а ныне работника РПЛ Алаева и по рфс. Выводы может сделать каждый для себя в зависимости от своей степени своего патриотизма.
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dk99
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Вот так, попили пивка...
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Виктор Ш.
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Ответ Marcus-light
То есть 15 человек за столом - это не жители, а один фанат, написавший где-то - мнение всех жителей?
В псевдопрогрессивном аморальном мире давным-давно агрессивное деструктивное меньшинство спокойно ломает волю и навязывает свои правила аморфному (псевдосвободному) большинству, так что не удивлюсь как эти 15 наверное и правда нормальных ребят извиняться будут в недалеком будущем, рассказывать что-то из серии что «враг не дремлет» и прокрался к ним за стол.
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Bayern-fan
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Ответ к вам врач мандолог...
оно, конечно, пхахаха. но демография это судьба, и европейские яйцеголовые уже все подсчитали. Сделать, правда, там ничего уже нельзя. У России, как и у Польши или Венгрии подобных проблем ( по крайней мере в ближайшие 60-100 лет, точно, не намечается)
очередная пропагандистская ересь)))
в России, если что, тех же мусульман и в количественном и в процентном соотношении больше, чем в условной Германии))))) так что рассказывай свои бредни на кружках политинформации или уроках о важном))))
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ЛоуренсАравийский
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Ургант, Галкин, Шевчук? Список можно долго продолжать
Можно пожалуйста официальное постановление правительства об изгнании галкина, пугачевой и иных, спасибо

P. S. Почему-то БИ-2 никто не отменил, а они спокойно приехали в Питер на Суперкубок
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