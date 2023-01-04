Карпин поужинал с футболистами сборной Эстонии. Эстонские болельщики их осудили: «Это неприемлемо»
Валерий Карпин стал участником скандала в Эстонии.
Главный тренер сборной России на праздники поехал домой вместе с семьей.
В Эстонии перед Новым годом он посетило встречу с бывшими и действующими футболистами. Фотографию опубликовал экс-защитник «Торпедо», «Химок» и сборной Эстонии Андрей Степанов.
Фото: instagram.com/andreistep79
На встрече также были капитан сборной Эстонии Константин Васильев, форвард Сергей Зенев, тренер Андреса Опер, а также бывшие футболисты – Сергей Парейко, Артур Котенко, Дмитрий Круглов, Евгений Новиков, Александр Дмитриев, Игорь Морозов.
Встреча эстонских футболистов с тренером сборной России и «Ростова» не понравилась объединению эстонских болельщиков MTÜ Jalgpallihaigla.
«Такое поведение нельзя акцептировать. Несмотря на то, что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной, они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы.
Отношения с высокопоставленными российскими футбольными должностными лицами сегодня неприемлемы», – говорится в заявлении фанатов.
В группе об эстонском футболе на фэйсбуке после этого создали опрос относительно того, подходит ли Васильев на роль капитана национальной сборной. 35% ответили «да», 65% – «нет».
«Я не могу сказать ничего больше того, что есть на фотографии. Да, мы встретились. Нормальный ужин и разговоры о футболе. Трудно что-то еще ответить по этому поводу», – сказал Soccernet полузащитника «Флоры» Васильев.
«Степанов пригласил, и мы даже не знали, кто придет. Нам также было удивительно, что [Карпин] пришел», – дал комментарий для Postimees нападающий «Флоры» Зенев.
Он добавил, что, насколько ему известно, Степанов был знаком с Карпиным, но никто из членов команды не знал Валерия до этого.
«На человеческом уровне, помимо сострадания и помощи страждущим, мы обязаны думать о том, чтобы не утратить важные права человека, в том числе право быть знакомым с людьми, которые думают иначе, а также право встречаться с ними.
Сохранение общения, дружбы и любви между людьми, несмотря на обстоятельства, – неизбежное условие возвращения мира к нормальной жизни», – сказал Delfi президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак.
Он также подчеркнул, что Эстонский футбольный союз не имеет отношения к организации ужина с участием футболистов и Карпина.
Напомним, Карпин родился в Нарве в 1969 году. У него есть паспорт гражданина РФ.
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к ответственности отстаивать какие "ценности эстонского государства" апеллируют контуженные на либерал-нацистской пропаганде?
Соросята в деле
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А вообще, русофобии в Эстонии, как стране и народе, нет. Разжиганием и попыткой насильно "ассимилировать" местное русскоязычное меньшинство занимается государственный, прости Господи, аппарат.
Или только визы не дают?
Если кто-то с кем то поест, поспит или сходит в туалет - это их сугубо личное дело....
С этими повсеместными осуждениями и разборами где и что можно делать,а что нельзя скоро в туалет нельзя будет сходить,чтобы тебя в чем то не упрекнули.
Отказывайся от эстонского гражданства и тогда тренируй ...
Крымские футбольные Федерации до сих пор не в составе РФС. РФСом до сих пор не решён вопрос о переходе в Азию .Депутатами Мироновым и Кузнецовым был запрос в фсб и прокуратуру по высказываниям бывшего генсека а ныне работника РПЛ Алаева и по рфс. Выводы может сделать каждый для себя в зависимости от своей степени своего патриотизма.
в России, если что, тех же мусульман и в количественном и в процентном соотношении больше, чем в условной Германии))))) так что рассказывай свои бредни на кружках политинформации или уроках о важном))))
P. S. Почему-то БИ-2 никто не отменил, а они спокойно приехали в Питер на Суперкубок