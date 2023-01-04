«Динамо» призвало болельщиков оформлять Fan ID, предложив подарки по программе лояльности

« » призвало болельщиков оформлять Fan ID.

«Оформи карту болельщика и получи подарки от «Динамо».

С 1 января 2023 года посещение матчей возможно только с картой болельщика.

Чтобы помочь разобраться в процессе оформления документа и упростить его, мы создали сайт, где собрана вся подробная информация: fanid.fcdm.ru.

👉 Болельщикам, которые получат Fan ID и укажут его номер в личном кабинете, станут доступны подарки по нашей программе лояльности «Динамика»:

🔹 Сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе

🔹 Детский шарф в подарок при покупке детского билета

🔹 Единоразовый кешбэк 100% на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матч РПЛ

🔹 Возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба», – говорится в заявлении клуба.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках