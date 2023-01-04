«Динамо» призвало болельщиков оформлять Fan ID, предложив подарки по программе лояльности

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Fan ID Футбол

«Динамо» призвало болельщиков оформлять Fan ID.

«Оформи карту болельщика и получи подарки от «Динамо».

С 1 января 2023 года посещение матчей РПЛ возможно только с картой болельщика.

Чтобы помочь разобраться в процессе оформления документа и упростить его, мы создали сайт, где собрана вся подробная информация: fanid.fcdm.ru.

👉 Болельщикам, которые получат Fan ID и укажут его номер в личном кабинете, станут доступны подарки по нашей программе лояльности «Динамика»:

🔹 Сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе

🔹 Детский шарф в подарок при покупке детского билета

🔹 Единоразовый кешбэк 100% на приобретение атрибутики в магазине при покупке билетов на матч РПЛ

🔹 Возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба», – говорится в заявлении клуба.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках

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67 комментариев

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Богдан Трач
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Ответ RSM-1930
Сейчас есть угроза терроризма со стороны Украины. При получении фан айди наверняка есть база азовцев и прочих националистов. ему будет отказано в получении и просто скрутят в мфц. Я не хочу чтобы какой-то укр взорвал стадион
если чё в России террористы обычно с корочками ФСБ везде проходят
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Раменки за Динамо
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Ответ Диванный эксперт
На финал кубка тоже бойкот был?
Финал Кубка - прошедший сезон.
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Андрей Балабаев
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Ответ Elizaveta
Опять Путин виноват. Это вините верхушку фк. Динамо
А фан-айди руководители футбольных клубов придумали или государство?
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Диванный эксперт
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Ответ Раменки за Динамо
Нет и ещё раз нет. Бойкот продолжается.
На финал кубка тоже бойкот был?
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Nick Crosier
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Программа лояльности это если не оформишь,то автозак будет поудобнее.
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9_volk
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да умер футбол для людей в стране... хватит уже дрыгаться в конвульсиях.
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Elizaveta
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Ответ Андрей Балабаев
Очередная забота путина о народе. А мы не ценим. За то что билет на футбол покупаешь, теперь подарки дарят. Спасибо, благодетель ты наш.
Опять Путин виноват.
Это вините верхушку фк. Динамо
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brig_Mercury
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Ответ Safari
Я одно не могу понять?!У нас что,перестали верить,доверять болельщикам?!У нас вся страна напичкана ОМОНами,Росгвардейцами,доблестными полицейскими!Общественные места тем более!Видеонаблюдение где непопадя!Стадионы традиционно под особым наблюдением и контролем!Что ещё не хватает?!Этих фан идов?!
Вначале придумали для самопиара и распила. А затем пошли на принцип - ибо признать ошибки в их сознании значит прогнуться и проявить слабость, и вообще, Богоизбранные государственные мужья не могут ошибаться.
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theDoctor
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Ответ Spartakus1984
Кто баболоболы это и так ясно.Они живут в культурной столице.Как ходили так и продолжат ходить на матчи.Пока другие борятся за справедливость и совбоду.
СБГ как первые приняли решение не оформлять, так ни разу его не изменили. Ни на одном матче с фанайди их не было.
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molot p
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зашкварники
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Карл_Иваныч
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Конструктивное предложение - законы надо соблюдать, как минимум до их отмены, а за соблюдение непопулярных законов допустимо и поощрение. Ещё про налог с дохода по вкладам надо что-то приятное придумать для тех кто вынужден будет заплатить с мизерной суммы непропорционально много.
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The Truth Killer
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Программа лояльности это когда мусора пи3дть просто так не будут
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дедушкин сон
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Ответ Максим Шохин
Динамо красавчики. Поймите правильно, это не подачка от государства или рфс, это клуб пытается заработать хоть как-то привлекая болельщиков на стадионы. Вот если бы на госуслугах появилось - оформи фанайди и получи кэшбэк от мир тогда подачка и позор
клубу деньги от продажи билетов ,практически, не нужны
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Вечно в бане
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Ответ RSM-1930
Сейчас есть угроза терроризма со стороны Украины. При получении фан айди наверняка есть база азовцев и прочих националистов. ему будет отказано в получении и просто скрутят в мфц. Я не хочу чтобы какой-то укр взорвал стадион
Я прямо представил себе ситуацию, при которой приходит азовец в МФЦ получать фан-айди, чтобы стадион взорвать, а его там скручивают. Ведь больше негде скрутить азовца, как в МФЦ.
Закусывать надо.
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Вечно в бане
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Ответ Бродяга-симпатяга
С таким как ты легко могут оказаться кстати
Вопрос про то, причём тут фан-айди ты благополучно проигнорировал. Сам ещё не придумал, а про террористов написать очень хотелось?
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Бродяга-симпатяга
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Ответ Вечно в бане
А эти террористы сейчас с тобой в одной комнате? И в чем заключается та активность, против которой поможет фан айди?
С таким как ты легко могут оказаться кстати
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Spartakus1984
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Ответ Dark.Babysitter
Кислые подарки какие-то. Зарплаты футболистов это сотни миллионов. Давайте уж хотя бы несколько квартир и пару десятков машин.
хотя бы бесплатные билеты на всеь сезон))и то не поможет.
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шампион
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М - мотивация.
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Spartakus1984
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Ответ Бродяга-симпатяга
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Как фан айди поможет?
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Вечно в бане
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Ответ Бродяга-симпатяга
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А эти террористы сейчас с тобой в одной комнате?

И в чем заключается та активность, против которой поможет фан айди?
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Бедные Динамо итак никому не нужны тут ещё фан айди. Придет 500 человек и те менты
У Динамо средняя посещаемость в текущем сезоне 17к. О чём вы вообще говорите, глупый вы человек? Клуб огненно работает с болельщиками и если бы не фан айди, наверняка вышли бы на 20к в среднем. Не у всех клубов в Европе такая посещаемость и такая работа в медийном плане.
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Dark.Babysitter
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Кислые подарки какие-то.
Зарплаты футболистов это сотни миллионов.
Давайте уж хотя бы несколько квартир и пару десятков машин.
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Spartakus1984
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Ответ Максим Шохин
Динамо красавчики. Поймите правильно, это не подачка от государства или рфс, это клуб пытается заработать хоть как-то привлекая болельщиков на стадионы. Вот если бы на госуслугах появилось - оформи фанайди и получи кэшбэк от мир тогда подачка и позор
Молодцы конечно,стараются что бы стадион не был пустым.Но это смешно выглядит.Тут претензии не руководству Динамо,их даже жалко и их усилий
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Бродяга-симпатяга
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Spartakus1984
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Ответ Jadie James
Да, кстати, ждём первых матчей на пустых стадио: либо болельщики балаболы, либо отменят
Кто баболоболы это и так ясно.Они живут в культурной столице.Как ходили так и продолжат ходить на матчи.Пока другие борятся за справедливость и совбоду.
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