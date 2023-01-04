« » объявил о подписании бразильского полузащитника.

Российский клуб купил хавбека Кади у « ». После прохождения медосмотра игрок подпишет контракт сроком до конца июня 2026 года. Он присоединится к команде на сборе в Дубае.

перешел в «Карабах» из «Вилафранкенсе» в 2021 году. В чемпионате Азербайджана он провел 38 матчей и забил 16 голов.

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.