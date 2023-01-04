«Краснодар» купил Кади у «Карабаха». Контракт с хавбеком – до 2026 года

Теги премьер-лига Россия трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Краснодар Кади Футбол

«Краснодар» объявил о подписании бразильского полузащитника. 

Российский клуб купил хавбека Кади у «Карабаха». После прохождения медосмотра игрок подпишет контракт сроком до конца июня 2026 года. Он присоединится к команде на сборе в Дубае. 

Кади перешел в «Карабах» из «Вилафранкенсе» в 2021 году. В чемпионате Азербайджана он провел 38 матчей и забил 16 голов. 

С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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34 комментария

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Ответ К.Карасёв
У Краснодара уже Сперцян есть)
Видимо там знают больше. А то не брали бы его)
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Spartakus1984
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Ответ 4181
Дело в том, что он чемпионате играл не так сильно, как в ЕК.
И это странно.Но посмотрим.
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К.Карасёв
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Ответ 4181
Такого плеймейкера нету у команд РПЛ, не считая Зенит.
У Краснодара уже Сперцян есть)
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Ответ Spartakus1984
хорошо может он играл потому что слабый чемпионат ?
Дело в том, что он чемпионате играл не так сильно, как в ЕК.
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Spartakus1984
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Ответ 4181
Поздравляю Быков. Повезло с игроком. Как и говорил раньше, очень и очень хороший игрок и человек. Жаль, что покинул наш родной Карабах. Но удачи ему в новом клубе.
хорошо может он играл потому что слабый чемпионат ?
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Никита Самарин
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Ответ К.Карасёв
Трансфер классный для нынешних времён. Технарь с прекрасным ударом. Забивать будет побольше Вандерсона, как мне кажется. Атака у быков вырисовывается потрясающая конечно. Эдик, Баньяц, Кади, Олусегун, Батчи, Ахметов, Кордоба, Ионов.
За Краснодаром весной будет очень интересно следить. Ещё если им центр обороны удастся усилить, то на тройку смогут замахнутся.
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Ответ M_i_t_y_a
Уважаемые любители Азербайджанской лиги, что можете сказать о нем? По стате, вроде, хорош
Очень хороший игрок и человек. Его все любят в Азербайджане. Простой и трудяга.
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Данил Кублицкий
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Ответ 4181
Смеёшься, но есть вероятность.
Как бы не было смешно , но если этот чел реально так хорош , то большая доля вероятности что его переманят деньгами
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Ответ TheItalian204
Ну в принципе адекватный размен: Карабаху 5 млн Краснодару игрок Карабах за 5 лимонов еще троих таких выцепит.
5ых:))
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Данил Кублицкий
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Ответ К.Карасёв
За 10+ лямов пожалуйста, неплохой бизнес будет
На это и расчёт , наши клубы лучше будут зарабатывать на Зените чем с ним конкурировать … футбол это давно уже бизнес
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Ответ Данил Кублицкий
Уже этим летом его выкупит Зенит 😆😆😆
Смеёшься, но есть вероятность.
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Ответ Иван Никулин
игрок уровня нашего болота)если включить логику то если бы этот игрок что то из себя представлял поехал бы играть в европу.а так будет тухнуть в нашем болоте.
Такого плеймейкера нету у команд РПЛ, не считая Зенит.
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Поздравляю Быков. Повезло с игроком. Как и говорил раньше, очень и очень хороший игрок и человек. Жаль, что покинул наш родной Карабах. Но удачи ему в новом клубе.
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Дмитрий Екимов
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Мусаев, наверно, порекомендовал. Уже знает игроков чемпионата Азербайджана.
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К.Карасёв
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Ответ Данил Кублицкий
Уже этим летом его выкупит Зенит 😆😆😆
За 10+ лямов пожалуйста, неплохой бизнес будет
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mg2000
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Ответ К.Карасёв
Трансфер классный для нынешних времён. Технарь с прекрасным ударом. Забивать будет побольше Вандерсона, как мне кажется. Атака у быков вырисовывается потрясающая конечно. Эдик, Баньяц, Кади, Олусегун, Батчи, Ахметов, Кордоба, Ионов.
Ещё понравился Карпов в последнем матче года с Химками. Будет работать - должен стрельнуть. Жаль, не могу скачать этот матч нигде
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Amalfitano
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На уровне ЛЕ он очень даже в порядке. Там у Караба еще 2 варяга очень выделялись. Вот они в 3-м и строили игру Карабаха в атаке.
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Special One
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Топ игрок для РПЛ
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Bosniec
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Чет какая то у него скромная стата, особенно когда смотришь на Шейдаева (который в РПЛ был никому не нужен), который в чемпе Азербайджана является лучшим бомбардиром, при этом выступая на фланге, а не на острие
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К.Карасёв
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Ответ Иван Никулин
игрок уровня нашего болота)если включить логику то если бы этот игрок что то из себя представлял поехал бы играть в европу.а так будет тухнуть в нашем болоте.
Не реви
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Иван Никулин
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игрок уровня нашего болота)если включить логику то если бы этот игрок что то из себя представлял поехал бы играть в европу.а так будет тухнуть в нашем болоте.
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Данил Кублицкий
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Уже этим летом его выкупит Зенит 😆😆😆
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Фан Рубина
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Ответ Pertinax Gandi
А когда-то наши клубы у Челси и Барселоны игроков покупали. У Марселя и Бордо.
А потом поняли, что только переплачивать за тамошний распиаренный неликвид. Пусть сами балуются с 70 лимонами за всяких кукурелий.
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Pertinax Gandi
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А когда-то наши клубы у Челси и Барселоны игроков покупали. У Марселя и Бордо.
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TheItalian204
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Ну в принципе адекватный размен: Карабаху 5 млн Краснодару игрок
Карабах за 5 лимонов еще троих таких выцепит.
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