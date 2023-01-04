«Краснодар» купил Кади у «Карабаха». Контракт с хавбеком – до 2026 года
«Краснодар» объявил о подписании бразильского полузащитника.
Российский клуб купил хавбека Кади у «Карабаха». После прохождения медосмотра игрок подпишет контракт сроком до конца июня 2026 года. Он присоединится к команде на сборе в Дубае.
Кади перешел в «Карабах» из «Вилафранкенсе» в 2021 году. В чемпионате Азербайджана он провел 38 матчей и забил 16 голов.
С подробной статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Карабах за 5 лимонов еще троих таких выцепит.