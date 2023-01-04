«Слава Роналду не должна стать инструментом спортивного отбеливания Саудовской Аравии. Он должен высказаться о проблемах с правами человека». Amnesty International о Криштиану в «Аль-Насре»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика дискриминация Футбол

Криштиану Роналду призвали освещать проблемы с правами человека в Саудовской Аравии.

Напомним, в конце декабря португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром». Соглашение рассчитано до 2025 года. 

«Подписание «Аль-Насром» Криштиану Роналду вписывается в более широкую схему спортивного отбеливания в Саудовской Аравии. Весьма вероятно, что власти Саудовской Аравии будут способствовать присутствию Роналду в стране как средству отвлечения внимания от ужасающей ситуации с правами человека.

Вместо того чтобы восхвалять Саудовскую Аравию без доли критики, Роналду должен использовать свою значительную общественную платформу, чтобы привлечь внимание к проблемам прав человека в стране.

Саудовская Аравия регулярно казнит людей за преступления, включая убийства, изнасилования и контрабанду наркотиков. За один день в прошлом году 81 человек был приговорен к смертной казни, многие из них были осуждены на крайне несправедливых судебных процессах.

Власти также продолжают подавлять свободу выражения мнений и объединений, приговаривая к длительным тюремным срокам правозащитников, борцов за права женщин и других политических активистов.

Криштиану Роналду не должен позволять своей славе и статусу знаменитости становиться инструментами спортивного отбеливания Саудовской Аравии. Он должен использовать время в «Аль-Насре», чтобы высказаться о множестве проблем с правами человека в стране», – сказала исследовательница Amnesty International по Ближнему Востоку Дана Ахмед.

Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе

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35 комментариев

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Александр Сачков
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Ответ aleg.alegin
При всем уважении к Amnesty и очевидных проблемах СА, это не его дело. Все, для кого такое высказывание будет иметь значение, и так в курсе, а он, толь испортит свое там прибывание. Да и были новости, что он их по контракту пиарить должен помогать (не знаю, правда ли это) и выбрал он эту помощь вопреки интересам собственной страны. Так что...
А как это противоречит интересам Португалии? Дипломатические отношения, насколько я знаю, саудиты поддерживают со всеми странами, и никто на сей счет особо не парится.
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#nikon
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Ха-ха, Роналду ещё пожалеет, что связался...
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Водяра
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Amnesty International: ‘Роналду, дай мильен и мы будем критиковать кого то другого.’
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Pigmalion
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Ответ Cruel Snake
А может всё таки правильно привлечь внимание через новости про Роналду, ведь... В сказочно богатой и влиятельной Саудовской Аравии в качестве наказания отсекают конечности, забивают камнями и рубят головы. Здесь запрещены политические партии, отсутствуют независимые суды, а о правах человека знают лишь понаслышке. Более того, жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ещё никто не забыл.
>Более того, жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ещё никто не забыл.
Забыли же. Байден, обещавший сделать Саудовскую Аравию изгоем, теперь всячески пресмыкается перед убийцами и предоставляет им иммунитет
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corazón blanco
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Ответ Cruel Snake
А может всё таки правильно привлечь внимание через новости про Роналду, ведь... В сказочно богатой и влиятельной Саудовской Аравии в качестве наказания отсекают конечности, забивают камнями и рубят головы. Здесь запрещены политические партии, отсутствуют независимые суды, а о правах человека знают лишь понаслышке. Более того, жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ещё никто не забыл.
Роналду не будет никогда кусать руку, которая его кормит. Тем более зачем ему углубляться в политику? Он уже дал одно интервью, после которого от него отвернулись многие его болельщики.
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Александр Зубков
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Такая чушь.Збитый летчик,причем уже давно,Зато пафосу....
Может взбитый вы хотели сказать?
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heyoka
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Ответ Cruel Snake
А может всё таки правильно привлечь внимание через новости про Роналду, ведь... В сказочно богатой и влиятельной Саудовской Аравии в качестве наказания отсекают конечности, забивают камнями и рубят головы. Здесь запрещены политические партии, отсутствуют независимые суды, а о правах человека знают лишь понаслышке. Более того, жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ещё никто не забыл.
Что такое «привлекать внимание»? Все знают, кто хоть чуть в теме, что происходит там. Что эти нормы, скажем так, больше прошлого, чем настоящего. Только вот хочется всегда спросить: дальше-то что? Саудиты испугаются и начнут меняться? Или напасть на них и заставить меняться? Блокировать санкционно? Ни одна мера не приведет к результату наверняка. Просто разорвут контракт с Роналду и с любым другим человеком. Разве что, медленное, аккуратное интегрирование арабских стран в современные процессы, чтоб они изнутри сами хотели постепенно меняться. Но это имхо, конечно.
З.ы. У них всегда будут отсутствовать политические партии, независимые суды и все такое. А вот большее уважение к правам женщин и меньшая жестокость к преступникам - вполне ощутимая цель!
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Вячеслав Клименко
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Вы извините, а почему он ДОЛЖЕН?
Он может, но не должен. Это совсем разные вещи
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Александр Зубков
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Ответ Amalfitano
Применение ЯО против мирных городов вот это жесть немыслимая. А публичные казни преступников это терпимо. Хоть и не нормально. В конце концов, ты можешь не смотреть эти казни. А вот от ядерного удара никуда не деться.
Могу и не смотреть, конечно. И не смотрю. Жуть. Но от этого казненным не легче. Терпимо ... Блин.
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corazón blanco
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Такая чушь.Збитый летчик,причем уже давно,Зато пафосу....
Вы там за призмой ненависти вообще новостей не читаете, причем тут пафос? Сбитый летчик? Или увидели, что новость о Роналду и давай сразу же его полоскать?
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bat90
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Кстати, не было новости про то, что Роналду спутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой?)
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mootoo
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А кому он должен?
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Злодей Спб
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За дополнительные 200 миллионов Криш сам примет ислам и проведёт пару экзекуций приговорённых.
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Правый крайний
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Прикольно. "Это он должен делать, а это не должен." Исследовательница Amnesty International вершит судьбы, блин. И вот так у них всё.
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aleg.alegin
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При всем уважении к Amnesty и очевидных проблемах СА, это не его дело. Все, для кого такое высказывание будет иметь значение, и так в курсе, а он, толь испортит свое там прибывание. Да и были новости, что он их по контракту пиарить должен помогать (не знаю, правда ли это) и выбрал он эту помощь вопреки интересам собственной страны. Так что...
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Amalfitano
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Ответ Александр Зубков
Толи дело в 20, да?
Применение ЯО против мирных городов вот это жесть немыслимая. А публичные казни преступников это терпимо. Хоть и не нормально. В конце концов, ты можешь не смотреть эти казни. А вот от ядерного удара никуда не деться.
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City!
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Кому должен?
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инок
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Да Наср-Аль при такой зарплате Кришу на все ваши
проблемы в Саудовской Аравии.
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градус ненависти
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Очень странно ожидать что работник (пусть и сверхвысокооплачиваемый) будет публично высказываться о проблемах работодателя
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Александр Зубков
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Ответ Great Aleks
Комментарий удален пользователем
Конечно, нормально. Те кого казнили прям счастливы были.
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Mega• Battman
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Ооо новые хейтеры появились. Теперь начнут его гнобить за то что там он играет, а не помогает в деле по правам человека. Роналду заканчивай, и сиди дома)))
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Терминатор///Айлбибекович
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Такая чушь.Збитый летчик,причем уже давно,Зато пафосу....
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Аркадий Аркадич
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Интересно, как много и когда Роналду занимал у этой бездельницы, что до сих пор ей должен?
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Great Aleks
Ответ Александр Зубков
Толи дело в 20, да?
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Cruel Snake
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Ответ corazón blanco
Сейчас по каждому вопросу появляются активисты, которые считают, что кто-то им что-то должен и обязан сделать то, что они от него требуют.
А может всё таки правильно привлечь внимание через новости про Роналду, ведь...

В сказочно богатой и влиятельной Саудовской Аравии в качестве наказания отсекают конечности, забивают камнями и рубят головы. Здесь запрещены политические партии, отсутствуют независимые суды, а о правах человека знают лишь понаслышке.
Более того, жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ещё никто не забыл.
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