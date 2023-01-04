«Слава Роналду не должна стать инструментом спортивного отбеливания Саудовской Аравии. Он должен высказаться о проблемах с правами человека». Amnesty International о Криштиану в «Аль-Насре»

призвали освещать проблемы с правами человека в Саудовской Аравии.

Напомним, в конце декабря португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром». Соглашение рассчитано до 2025 года.

«Подписание «Аль-Насром» Криштиану Роналду вписывается в более широкую схему спортивного отбеливания в Саудовской Аравии. Весьма вероятно, что власти Саудовской Аравии будут способствовать присутствию Роналду в стране как средству отвлечения внимания от ужасающей ситуации с правами человека.

Вместо того чтобы восхвалять Саудовскую Аравию без доли критики, Роналду должен использовать свою значительную общественную платформу, чтобы привлечь внимание к проблемам прав человека в стране.

Саудовская Аравия регулярно казнит людей за преступления, включая убийства, изнасилования и контрабанду наркотиков. За один день в прошлом году 81 человек был приговорен к смертной казни, многие из них были осуждены на крайне несправедливых судебных процессах.

Власти также продолжают подавлять свободу выражения мнений и объединений, приговаривая к длительным тюремным срокам правозащитников, борцов за права женщин и других политических активистов.

Криштиану Роналду не должен позволять своей славе и статусу знаменитости становиться инструментами спортивного отбеливания Саудовской Аравии. Он должен использовать время в « », чтобы высказаться о множестве проблем с правами человека в стране», – сказала исследовательница Amnesty International по Ближнему Востоку Дана Ахмед.

Роналду трижды упомянул женщин и женский футбол на пресс-конференции «Аль-Насра». Джорджина посетила ее в хиджабе