«Слава Роналду не должна стать инструментом спортивного отбеливания Саудовской Аравии. Он должен высказаться о проблемах с правами человека». Amnesty International о Криштиану в «Аль-Насре»
Криштиану Роналду призвали освещать проблемы с правами человека в Саудовской Аравии.
Напомним, в конце декабря португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром». Соглашение рассчитано до 2025 года.
«Подписание «Аль-Насром» Криштиану Роналду вписывается в более широкую схему спортивного отбеливания в Саудовской Аравии. Весьма вероятно, что власти Саудовской Аравии будут способствовать присутствию Роналду в стране как средству отвлечения внимания от ужасающей ситуации с правами человека.
Вместо того чтобы восхвалять Саудовскую Аравию без доли критики, Роналду должен использовать свою значительную общественную платформу, чтобы привлечь внимание к проблемам прав человека в стране.
Саудовская Аравия регулярно казнит людей за преступления, включая убийства, изнасилования и контрабанду наркотиков. За один день в прошлом году 81 человек был приговорен к смертной казни, многие из них были осуждены на крайне несправедливых судебных процессах.
Власти также продолжают подавлять свободу выражения мнений и объединений, приговаривая к длительным тюремным срокам правозащитников, борцов за права женщин и других политических активистов.
Криштиану Роналду не должен позволять своей славе и статусу знаменитости становиться инструментами спортивного отбеливания Саудовской Аравии. Он должен использовать время в «Аль-Насре», чтобы высказаться о множестве проблем с правами человека в стране», – сказала исследовательница Amnesty International по Ближнему Востоку Дана Ахмед.
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Забыли же. Байден, обещавший сделать Саудовскую Аравию изгоем, теперь всячески пресмыкается перед убийцами и предоставляет им иммунитет
З.ы. У них всегда будут отсутствовать политические партии, независимые суды и все такое. А вот большее уважение к правам женщин и меньшая жестокость к преступникам - вполне ощутимая цель!
Он может, но не должен. Это совсем разные вещи
проблемы в Саудовской Аравии.
В сказочно богатой и влиятельной Саудовской Аравии в качестве наказания отсекают конечности, забивают камнями и рубят головы. Здесь запрещены политические партии, отсутствуют независимые суды, а о правах человека знают лишь понаслышке.
Более того, жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ещё никто не забыл.