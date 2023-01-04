КХЛ. СКА в гостях у «Трактора», «Салават» примет «Локомотив», «Ак Барс» против «Северстали»
«Трактор» примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом», «Нефтехимик» – со «Спартаком», «Ак Барс» будет противостоять «Северстали».
- Дата проведения
- 4 января, 14.30, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 4 января, 14.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 4 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 4 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Командам без травм. Удачи и победы.
Всех болельщиков с Новым Годом !