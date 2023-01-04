КХЛ. СКА в гостях у «Трактора», «Салават» примет «Локомотив», «Ак Барс» против «Северстали»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Трактор Спартак результаты КХЛ Хоккей

«Трактор» примет СКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом», «Нефтехимик» – со «Спартаком», «Ак Барс» будет противостоять «Северстали». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Трактор – СКА
Дата проведения
4 января, 14.30, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Локомотив
Дата проведения
4 января, 14.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Спартак
Дата проведения
4 января, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Северсталь
Дата проведения
4 января, 17.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария

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irek203102
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За Салават Юлаев !
Командам без травм. Удачи и победы.
Всех болельщиков с Новым Годом !
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Verhovn
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Рома Ротенберг - твой выход. Не облажайся прошу. 🙏
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Klaudio Pizsarov
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Северсталь всегда нравилась своей игрой, но сегодня за Ак Барс и красивый хоккей! Главное без травм и побольше заброшенных шайб!
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