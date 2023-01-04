КХЛ. СКА в гостях у «Трактора», «Салават» примет «Локомотив», «Ак Барс» против «Северстали»

«Трактор» примет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

« » сыграет с « », «Нефтехимик» – со « », « » будет противостоять «Северстали».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ